Nigeria repatriará a 130 nigerianos que viven en Sudáfrica tras nuevas protestas antiinmigración

Nigeria repatriará a 130 nigerianos que viven en Sudáfrica tras una nueva ola de protestas contra la inmigración en ese país, según la ministra nigeriana de Relaciones Exteriores, quien convocó el lunes al principal representante de Sudáfrica en Nigeria para expresar su preocupación.

La canciller nigeriana Bianca Odumegwu-Ojukwu describió el esfuerzo de repatriación como voluntario y señaló que se esperaba que más personas se inscribieran.

Odumegwu-Ojukwu se reunió con el alto comisionado interino de Sudáfrica para transmitir la “profunda preocupación” del gobierno nigeriano.

Ningún nigeriano murió en las protestas de la semana pasada contra los migrantes en Sudáfrica, quienes durante años han sido acusados de quitar empleos en un país con altas tasas de desempleo.

Autoridades sudafricanas han condenado la violencia y prometieron tomar medidas enérgicas contra los “actos xenófobos”.

Por separado, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, informó que sostuvo una conversación telefónica con la canciller nigeriana para reflexionar sobre los “desafíos que plantea la migración irregular” y trabajar para abordar las causas y encontrar soluciones.

Dos nigerianos murieron el mes pasado en incidentes separados con agentes de seguridad sudafricanos. Tras la reunión del lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria indicó que la nación de África occidental ha solicitado una investigación sobre sus muertes y busca cooperación “para proporcionar los informes de autopsia” a las familias de los fallecidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.