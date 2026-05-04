"Angel Down" de Daniel Kraus y "Liberation" de Bess Wohl, entre ganadores del Pulitzer de las artes

Los responsables del Premio Pulitzer otorgaron el galardón de ficción a un autor con una larga trayectoria en la fantasía, el terror y las novelas juveniles: Daniel Kraus, reconocido por “Angel Down”, un relato de la Primera Guerra Mundial que se desarrolla en una sola frase extensa. “Liberation”, la mirada retrospectiva de Bess Wohl a los grupos feministas de concienciación de la década de 1970, recibió el premio de drama.

Entre los ganadores anunciados el lunes figuraron dos libros arraigados en la fundación del país. “We the People: A History of the U.S. Constitution”, de Jill Lepore, ganó en la categoría de historia, y “Pride and Pleasure: The Schuyler Sisters in an Age of Revolution”, de Amanda Vaill, fue el ganador en biografía. “Things in Nature Merely Grow”, de Yiyun Li, su relato directo sobre los suicidios de sus dos hijos, fue reconocido en memorias-autobiografía. “There is No Place for Us: Working and Homeless in America”, de Brian Goldstone, ganó en no ficción general.

El premio de poesía fue para “Ars Poeticas”, de Juliana Spahr, y el galardón de música se otorgó a Gabriela Lena Frank por “Picaflor: A Future Myth”, una obra sinfónica inspirada en una leyenda andina y en los incendios forestales de California.

Kraus, de 50 años, ha tenido una carrera diversa y prolífica que incluye colaboraciones con los cineastas George Romero y Guillermo del Toro. Los responsables del Pulitzer elogiaron “Angel Down” como “un tour de force estilístico que combina géneros como la alegoría, el realismo mágico y la ciencia ficción en un conjunto cohesionado, narrado en una sola frase”.

La obra de recuerdos de Wohl reúne a feministas de la segunda ola de todos los ámbitos mientras abordan la misoginia, la homofobia interiorizada, el maltrato doméstico y los roles de género. La obra transita entre el pasado y el presente, y seis de los actores se desnudan para la escena inicial del Acto 2. El triunfo llega un día antes de las nominaciones a los Premios Tony, cuando se espera que “Liberation” sea mencionada en la categoría de mejor obra nueva.

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El periodista de The Associated Press Mark Kennedy contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.