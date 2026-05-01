Milei reabre sala de periodistas en la casa de gobierno, pero impondrá restricciones

El gobierno de Javier Milei anunció el viernes que rehabilitará el acceso de periodistas a la casa de gobierno argentina una semana después de disponer el cierre inédito de su sala de prensa bajo el pretexto de una denuncia por supuesto espionaje ilegal y que coincidió con una radicalización del enfrentamiento del mandatario con el periodismo.

El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, dijo durante una entrevista radial que “está todo en proceso para que el lunes se reabra y se vuelva a la normalidad”.

Hace una semana el gobierno cerró la sala de prensa del palacio gubernamental y bloqueó el acceso de los periodistas acreditados por orden de la Casa Militar, a cargo de la seguridad presidencial, luego de presentar una denuncia penal contra dos periodistas de la señal televisiva Todo Noticias (TN) que habían difundido imágenes supuestamente grabadas sin autorización en el interior de la Casa Rosada.

La medida, inédita en democracia, generó el repudio de entidades de prensa, partidos de la oposición y de la propia Iglesia católica que reclamó en un comunicado “erradicar discursos de odio y dejar de lado expresiones hirientes”.

El mandatario de ultraderecha mantiene una postura abiertamente agresiva con la mayoría de los medios de comunicación, por lo general a través de sus redes sociales, y únicamente da entrevistas a los que son más afines a su gestión. “No odiamos lo suficiente a los periodistas" es la consigna que replica casi a diario en X.

En febrero creó la Oficina de Respuesta Oficial para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, según él mismo afirmó. La nueva dependencia tiene similitudes con la cuenta Rapid Response 47 (Respuesta Rápida 47) creada por el presidente estadounidense Donald Trump —su principal aliado en la región —para responder a supuestas “fake news” en su contra.

El último miércoles en el Congreso, Milei les gritó “corruptos” a los periodistas que cubrían el informe de gestión del jefe de Gabinete, sospechado de presunto enriquecimiento ilícito. El mandatario acompañó al funcionario al Parlamento como gesto de apoyo.

Adorni, quien además oficia de portavoz gubernamental, adelantó este viernes a radio El Observador de Buenos Aires que habrá modificaciones en los protocolos de seguridad que deberán cumplir los periodistas acreditados en la casa de gobierno, lo cual augura que el acceso a fuentes de información será más dificultoso por las nuevas restricciones.

“Modificaciones va a haber seguro”, reveló Adorni. “Está claro que no se puede permitir que nadie, no sólo periodistas, filme en lugares que no están permitidos. Está prohibido taxativamente en la normativa”.

El jefe de Gabinete dijo además que en su calidad de portavoz dará una conferencia de prensa “lunes o martes” después de más de un mes de su última comparecencia.