Un bloguero de viajes de EE. UU. publica emotivo video desde crucero afectado por hantavirus

Un bloguero de viajes estadounidense compartió un emotivo mensaje en redes sociales mientras permanecía a bordo del crucero que se encuentra en el centro de un presunto brote de hantavirus.

Tres personas murieron en medio de este brote a bordo del MV Hondius, que zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 20 de marzo y tenía previsto llegar a Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental, el 4 de mayo.

El bloguero de viajes Jake Rosmarin, que cuenta con más de 44.000 seguidores en Instagram, se encontraba en el barco cuando surgió el presunto brote de esta rara infección, que se transmite de roedores a humanos, por lo general a través de su orina, excrementos o saliva. La enfermedad puede ser mortal, ya que no tiene cura.

“Actualmente estoy a bordo del MV Hondius, y lo que está pasando es muy real para todos nosotros”, dijo Rosmarin en un video que compartió el lunes en Instagram. “No somos solo una historia ni titulares. Somos personas, con familias, con vidas y con gente que nos espera en casa”.

“Hay mucha incertidumbre, y esa es la parte más difícil”, añadió.

open image in gallery Un bloguero de viajes estadounidense es uno de los 149 pasajeros que permanecen a bordo del MV Hondius , donde un presunto brote de hantavirus dejó tres personas muertas ( @jakerosmarin/Instagram )

open image in gallery Tres personas han muerto por la enfermedad y una cuarta permanece hospitalizada en cuidados intensivos ( Reuters )

“Lo único que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa”, continuó el bloguero.

“Si ven alguna noticia sobre esto, recuerden que hay personas reales detrás y que no es algo que ocurre en un lugar lejano… nos está pasando a nosotros ahora mismo”, concluyó en el video.

Rosmarin señaló en la descripción del video que, aunque el tema es difícil de abordar, se encuentra bien.

En medio del presunto brote de hantavirus, permanecen 149 personas a bordo del MV Hondius, entre ellas 19 pasajeros británicos y cuatro tripulantes del mismo país.

Una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán murieron, según confirmó la compañía naviera. Además, un pasajero británico de 69 años se encuentra en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos en Johannesburgo.

El ciudadano neerlandés, de 70 años, presentó de forma repentina fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea, según informaron las autoridades. Murió al llegar a la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur. Su esposa, de 69 años, fue trasladada a Sudáfrica, donde falleció posteriormente en un hospital de Johannesburgo.

Por su parte, Oceanwide Expeditions indicó que el hantavirus solo se confirmó en el caso del paciente británico que recibe tratamiento por esta enfermedad transmitida por roedores.

open image in gallery El crucero MV Hondius frente al puerto de Praia, en Cabo Verde ( Reuters )

La Organización Mundial de la Salud informó el domingo que las investigaciones sobre el brote continúan y que se requieren más pruebas de laboratorio y estudios epidemiológicos. Además, el virus se encuentra en proceso de secuenciación.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores o con su orina, saliva o excrementos. Aunque es poco frecuente, la OMS advierte que también puede transmitirse entre personas.

La enfermedad comienza con síntomas similares a los de la gripe; sin embargo, puede avanzar con rapidez y poner en riesgo la vida. Entre los síntomas se incluyen fiebre, escalofríos, dolor muscular y dolor de cabeza.

En el caso del síndrome pulmonar por hantavirus, los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado. A medida que la infección progresa, los pacientes pueden presentar opresión en el pecho.

Por otro lado, la fiebre hemorrágica con síndrome renal, otro cuadro asociado al hantavirus, suele desarrollarse una o dos semanas después de la exposición.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el síndrome pulmonar por hantavirus tiene una tasa de mortalidad cercana al 35 %, mientras que en la fiebre hemorrágica con síndrome renal varía entre el 1 % y el 15 %.

No existe un tratamiento específico ni una cura para esta enfermedad; aun así, la atención temprana puede aumentar las probabilidades de supervivencia.

Traducción de Leticia Zampedri