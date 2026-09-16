Acusan al rey Carlos III de decir que Diana sería olvidada “muy pronto”; familia real responde

El Palacio de Buckingham ha respondido a las afirmaciones hechas por el conde Charles Spencer, hermano de la difunta princesa Diana, en un nuevo libro, y un portavoz de la familia real británica ha dicho que “el dolor de la pérdida fraterna puede nublar la razón”.

Se alega que, pocos días después de la muerte de Diana, princesa de Gales, en 1997, el entonces príncipe de Gales, ahora rey Carlos III, le dijo al hermano de su fallecida exesposa: “No te preocupes, pronto la olvidaremos”, durante una conversación sobre los preparativos del funeral en el que el príncipe William y el príncipe Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaron detrás del ataúd de su madre.

En respuesta a las afirmaciones recogidas en las memorias del conde Spencer, que se están publicando por entregas en el periódico británico Daily Mail, un portavoz del Palacio de Buckingham declaró que Carlos era “consciente de que el dolor de la pérdida fraterna [podía] nublar la razón”.

open image in gallery (PA) ( PA Archive )

El comunicado dice: “Si bien por principio no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor de la pérdida fraterna puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”.

Se dice que Carlos hizo esos comentarios sobre su exesposa durante una discusión sobre los preparativos del funeral y que puso en tela de juicio el sentido del deber de la familia Spencer.

Según se afirma, el conde insistió ante el entonces príncipe de Gales en que Diana no habría querido que sus jóvenes hijos hicieran ese difícil paseo público.

Según el periódico, el conde de Spencer afirma que el libro, titulado Swan Song: Diana, My Sister, ha sido escrito para corregir las “falsedades” que se han dicho sobre su hermana mayor, que falleció en un accidente automovilístico en París, Francia, en agosto de 1997.

En un extracto del libro, Spencer alega que uno de los principales asesores de la reina Isabel II le dijo que William y Harry iban a participar en la procesión, a lo que el conde respondió: “Eso no va a suceder”.

Según se afirma, Carlos llamó minutos después y le contó que 18 años antes había participado en el cortejo fúnebre de su tío abuelo, Louis Mountbatten.

open image in gallery El entonces duque de Edimburgo, William, el conde Spencer, Harry y Carlos durante el cortejo fúnebre hacia la Abadía de Westminster ( Tony Harris/PA Archive )

El conde señaló que Charles tenía 30 años en el momento del funeral de Lord Mountbatten en 1979.

En un extracto del libro, el conde afirma: “El príncipe Carlos continuó con su torrente de ira, sin que yo lo interrumpiera. Luego se detuvo”.

“Supuse que la pausa indicaba un intento de controlarse, pero entonces desató por teléfono lo que siempre he interpretado como su resentimiento reprimido hacia Diana y su horror ante el impacto que su muerte había tenido en el mundo. “No te preocupes”, siseó, y añadió: “’¡la olvidaremos muy pronto!’”.

El conde dice que entonces el príncipe colgó el teléfono.

William, Harry, Carlos, el príncipe Felipe y el conde caminaron detrás del ataúd de Diana en una procesión fúnebre por el centro de Londres hasta el servicio funerario en la Abadía de Westminster.

El conde pronunció entonces un emotivo panegírico en el funeral de Diana, en el que prometió que la “familia de sangre” de la princesa protegería a William y Harry “para que sus almas no se [vieran] simplemente sumidas en el deber y la tradición, sino que [pudiaran] cantar abiertamente como ella lo [había planeado]”.

Traducción de Sara Pignatiello