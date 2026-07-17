Cuando se trata de etiqueta, pocas personas comprenden su importancia como la familia real británica.

Hay reglas y expectativas con respecto a todo, desde ropa y regalos hasta comer y nombrar a los niños recién nacidos.

El entrenamiento de etiqueta comienza cuando los miembros de la familia real son muy jóvenes, y Myka Meier de Beaumont Etiquette le dice a la revista People que el entrenamiento comienza “tan pronto como tienen la edad suficiente para sentarse a una mesa”.

Y para los miembros de la familia real que se unen como adultos, como la duquesa de Cambridge y la duquesa de Sussex, también reciben capacitación sobre cómo comportarse: Meghan habló sobre que su esposo y Sarah Ferguson le enseñaron a hacer una reverencia en su entrevista con Oprah.

Aquí está todo lo que se necesita saber sobre la etiqueta que los miembros de la familia real deben seguir.

Deben saludar a la reina o rey de una manera específica

Si bien el sitio web de la familia real afirma que no hay códigos de comportamiento obligatorios a seguir cuando se trata de conocer a la reina, enfatiza la importancia de la cortesía.

Dicho esto, se aplican las formas tradicionales de saludar a su Alteza Real, incluso si perteneces a la familia real.

El sitio web dice: “Para los hombres, sería una inclinación del cuello (sólo desde la cabeza) mientras que las mujeres hacen una pequeña reverencia. Otras personas prefieren simplemente darse la mano de la forma habitual".

Al dirigirse al rey, la forma formal correcta de hacerlo es llamándola "Su Majestad" y posteriormente "Señor".

Los niños deben jugar al aire libre todos los días

Según Louise Heren, autora de Nanny in a Book, que analiza la formación que reciben las futuras niñeras reales en el Norland College de Bath, los niños de la familia real siguen un horario muy estricto que incluye al menos una sesión de juego al aire libre al día.

“Habrá mucho, mucho juego al aire libre. Muchos paseos en bicicleta, jugando con sus perros, potencialmente algo de jardinería. Sí, te estás ensuciando con las manos en la tierra, pero estás aprendiendo a plantar", dijo Heren a The Sun, y agregó: "Aunque llueva un montón, todavía salen".

Deben vestirse apropiadamente en todo momento

Hay varias expectativas cuando se trata de ropa para la familia real. La principal es que se espera que se vistan de manera modesta y formal para todas las ocasiones y rara vez se los ve en público con, por ejemplo, pantalones de chándal.

También se han informado reglas más específicas. En el sitio web de The Royal Butler, el experto en etiqueta Grant Harrold señala que los jóvenes varones de la familia real sólo deben usar pantalones cortos hasta que cumplan ocho años.

Mientras tanto, las mujeres reales no deben usar mallas y siempre usar sombreros para eventos formales a menos que sean después de las 6 de la tarde, momento en el que se requieren tiaras.

Deben llevar los abrigos siempre puestos en público y se debe evitar el esmalte de uñas brillante. Además, las faldas no deben estar por encima de la rodilla.

Según los informes, los miembros de la familia real siempre deben llevar un traje negro cuando viajen al extranjero en caso de muerte.

No deben tomarse selfies

Según la comentarista real Victoria Arbiter, no se puede ver a los miembros de la familia real tomando selfies con los fanáticos.

Arbieter dijo a Insider: "Los miembros de la realeza siempre preferirían tener una interacción personal que tener gente clamando por selfies".

Esto es algo que Meghan Markle ha señalado, cuando le dijo a una multitud en Nottingham en 2017: "No podemos hacernos selfies".

Evitan ciertos alimentos

Según Harrold, los miembros de la familia real no deben comer mariscos cuando salen para evitar intoxicaciones alimentarias.

Harold dijo a la revista Woman & Home: “Es una medida muy sensata dejar de comer mariscos cuando se está de viaje en funciones públicas.

"No queremos que un miembro de la familia real tenga una reacción grave a una intoxicación alimentaria, especialmente si está de gira por el extranjero".

No pueden irse a la cama antes que la reina o rey

Según el ex secretario privado de la reina Isabell II, Sir William Heseltine, se considera de mala educación irse a dormir antes de Su Alteza Real.

En su libro The Royals in Australia, Heseltine señala cómo la difunta princesa Diana encontró esta regla particularmente difícil.

"Para Diana, las largas veladas reales fueron una agonía", escribe.

“Habría una hora más o menos en la sala de estar de todos los que estaban sentados conversando.

"Y Diana fue llevada a tales extremos que se disculpaba y se iba a la cama, lo que se pensaba que era bastante mala educación, irse a la cama antes que la reina".

Deben sentarse de cierta manera

Según Beaumont Etiquette, las mujeres reales no deben sentarse con las piernas cruzadas a la altura de las rodillas.

En cambio, se les aconseja que mantengan las rodillas juntas y crucen los tobillos, una pose conocida como "la duquesa inclinada" dado que la duquesa de Cambridge a menudo se sienta así en público con las piernas ligeramente inclinadas hacia un lado.

Deben caminar detrás del rey

Siempre que la familia real sea parte de una procesión, deben ingresar por orden de precedencia. Esto significa que deben entrar en la habitación en orden de quién está en la fila siguiente al trono.

[Este artículo se publicó originalmente en 2022]