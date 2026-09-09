Más de 1.000 vuelos con origen o destino en el Reino Unido fueron cancelados debido a un “problema técnico” el martes por la tarde, lo que obligó a decenas de miles de personas a abandonar sus planes de viaje.

Según Flightradar24, alrededor de 1.300 vuelos con origen o destino en aeropuertos del Reino Unido fueron cancelados. A primera hora del miércoles se registraron otras 279 cancelaciones en Heathrow y Gatwick.

Aproximadamente cuatro horas después del inicio de las interrupciones, el Servicio Nacional de Control del Tráfico Aéreo (NATS) informó que sus ingenieros habían identificado y solucionado el problema.

Sin embargo, los aeropuertos han advertido de nuevas interrupciones, ya que las cancelaciones continúan durante la mañana del miércoles.

A continuación, The Independent explica qué provocó los retrasos y cuánto tiempo podrían prolongarse las interrupciones.

open image in gallery ( PA )

¿Por qué hay retrasos en los vuelos?

Las interrupciones generalizadas se deben a un importante fallo técnico en el sistema de procesamiento de vuelos del Servicio Nacional de Control del Tráfico Aéreo (NATS) del Reino Unido, que impidió que los aviones despegaran con normalidad por razones de seguridad.

La avería comenzó alrededor de la 1 de la tarde del martes. Para cuando NATS anunció, unas cuatro horas después, que había solucionado el problema en su sistema de procesamiento de vuelos, los servicios con origen y destino en el Reino Unido ya sufrían graves retrasos.

Tres horas más tarde, los responsables del control del tráfico aéreo reconocieron que la recuperación estaba tardando más de lo previsto y advirtieron que la acumulación de retrasos y cancelaciones seguiría provocando interrupciones durante el miércoles.

¿Qué aeropuertos se han visto afectados por los retrasos?

Según Flightradar24, alrededor de 1.300 vuelos con origen o destino en aeropuertos del Reino Unido fueron cancelados el martes. A primera hora del miércoles se registraron otras 279 cancelaciones en Heathrow y Gatwick.

Los siguientes aeropuertos se han visto afectados:

Heathrow

Gatwick

London City

London Southend

London Stansted

Edimburgo

Bristol

Aberdeen

Glasgow

Southampton

Jersey

Manchester

East Midlands

Birmingham

Belfast City

Liverpool John Lennon

open image in gallery Un importante fallo técnico en el sistema de NATS provocó interrupciones generalizadas en los vuelos del Reino Unido ( PA )

Algunos aeropuertos están reanudando sus vuelos, y a los pasajeros que tienen previsto viajar hoy desde Stansted se les ha recomendado mantener sus planes de viaje.

Esta mañana, el aeropuerto informó que, tras el problema en el control del tráfico aéreo de NATS registrado ayer, que provocó importantes interrupciones en los vuelos, Stansted está “operando con normalidad”.

El aeropuerto de Manchester también indicó que los vuelos operan “con normalidad”, aunque persisten algunos retrasos en las salidas, mientras que el aeropuerto de Bristol señaló que sus operaciones “han vuelto en gran medida a la normalidad”.

Gatwick ya ha reanudado sus vuelos, aunque todavía se prevén algunos retrasos. El aeropuerto informó que las operaciones se han restablecido, pero advirtió: “Aún prevemos que nuestras operaciones tardarán algún tiempo en volver completamente a la normalidad”.

Heathrow también está retomando sus operaciones tras el fallo en el control del tráfico aéreo registrado ayer.

El aeropuerto indicó que los vuelos operarían con normalidad, aunque “podrían persistir algunas interrupciones mientras las aerolíneas reposicionan sus aeronaves y tripulaciones”.

Se recomienda a los pasajeros consultar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto y viajar únicamente si tienen confirmación de que su vuelo operará.

¿Cuánto tiempo se prevé que duren los retrasos?

No está claro cuánto durarán las interrupciones en cada aeropuerto, pero los retrasos y las cancelaciones ya se han prolongado hasta la mañana del miércoles.

Es probable que se necesiten varias horas para aliviar la acumulación de retrasos y vuelos cancelados, mientras que algunas interrupciones adicionales podrían prolongarse durante varios días.

¿Qué causó el problema con el control del tráfico aéreo?

Martin Rolfe, director ejecutivo de NATS, el proveedor británico de servicios de control del tráfico aéreo, afirmó que la interrupción se debió a un problema en su sistema de procesamiento de datos de vuelo. Añadió que se trató de un fallo diferente al que afectó al sistema durante el fin de semana festivo de agosto de 2023.

Está previsto que Rolfe hable con la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, mientras continúan las interrupciones. También se espera que informe a los parlamentarios de que un ciberataque queda “categóricamente” descartado como causa de la avería.

La causa exacta del fallo continúa bajo investigación.

Traducción de Leticia Zampedri