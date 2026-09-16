Según informes, varios ejemplares de las nuevas memorias de Charles Spencer sobre su hermana, la princesa Diana, fueron robados de un camión días antes de que el libro saliera a la venta.

La obra, titulada Swan Song: Diana, My Sister, saldrá a la venta en todo el mundo el próximo martes 22 de septiembre. Sin embargo, varios ejemplares fueron sustraídos de un camión en los Países Bajos y la policía neerlandesa investiga lo ocurrido.

Una fuente declaró al Daily Mail: “Es muy sospechoso. Nunca antes había ocurrido algo así. Probablemente sea el libro más importante del año y estaba sujeto a medidas de seguridad muy estrictas. Este hecho se está investigando con mucha seriedad”, añadió la fuente.

Según informó el Mail, el camión había salido de una imprenta rumbo a un almacén cuando el conductor se detuvo a descansar en un área junto a la carretera a última hora de la noche del lunes 14 de septiembre. A la mañana siguiente, descubrió que habían forzado la cerradura del vehículo y que solo faltaban cuatro ejemplares de las memorias del conde.

The Independent se puso en contacto con Penguin Michael Joseph, la editorial británica responsable del libro y parte de Penguin Random House, para solicitar comentarios.

open image in gallery Las memorias se publicarán la próxima semana ( Penguin )

La editorial describió el libro de Spencer como “el retrato más íntimo, cariñoso y honesto hasta la fecha” de la princesa Diana. Se espera que la obra revele numerosos detalles nuevos sobre su vida, entre ellos su matrimonio con Carlos, su relación con la prensa y los últimos días antes de su muerte en 1997.

Al anunciar el libro el mes pasado, Spencer, de 62 años, afirmó que esperaba “contar la verdad sobre Diana” desde su propia perspectiva, “tal como intenté hacerlo cuando hablé en su funeral”.

open image in gallery Spencer (izq.), junto a los príncipes William y Harry y el entonces príncipe Carlos en el funeral de Diana ( PA )

En el funeral de Diana, celebrado en septiembre de 1997 y seguido por 2.500 millones de personas en todo el mundo, el conde pronunció un discurso en el que describió a su hermana como “la persona más perseguida de la era moderna” y prometió proteger a sus hijos, los príncipes William y Harry.

Spencer explicó que decidió escribir sus memorias porque, ahora que se acerca el 30.º aniversario de la trágica muerte de Diana, volvió a recibir “una avalancha” de solicitudes de entrevistas sobre su hermana.

“Esto me convenció de plasmar de una vez por todas mis propios pensamientos y recuerdos, en lugar de volver a pasar por la incomodidad de leer lo que otros dicen sobre ella, muchas veces basándose en falsedades que, con el paso del tiempo, terminaron por aceptarse como ciertas”.

open image in gallery El conde compartirá sus recuerdos sobre la última semana de vida de la princesa Diana ( PA Wire )

El libro llega en medio de un nuevo período de tensión para la familia real, tras el inesperado regreso de los duques de Sussex al Reino Unido.

La pareja y sus dos hijos, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, tomaron la sorpresiva decisión de regresar al país a principios de este mes, seis años después del llamado “Megxit”.

El regreso de Harry y Meghan se produce en medio de una polémica sobre si los duques de Sussex deberían tener derecho a recibir protección financiada por los contribuyentes.

Aunque Meghan compartió en redes sociales un video de su nueva vida en el campo durante el fin de semana, la mudanza desde Montecito, California, no estuvo exenta de dificultades: Archie y Lilibet cambiaron de escuela después de menos de una semana debido a problemas de seguridad.

Traducción de Leticia Zampedri