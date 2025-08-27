Desentierran cápsula del tiempo de Lady Di con tesoros noventeros

Una cápsula del tiempo que la princesa Diana enterró junto a niños en el Hospital Great Ormond Street (GOSH) fue desentarrada y dejó al descubierto una colección de recuerdos de los años noventa.

La cápsula fue colocada en marzo de 1991 en la entrada principal del hospital, durante el acto de colocación de la primera piedra del edificio Variety Club. Entre los objetos encontrados hay un CD de Kylie Minogue, una calculadora solar y un televisor de bolsillo, elementos que reflejan la cultura y la tecnología de aquella década.

Aunque la cápsula del tiempo fue concebida para permanecer enterrada durante siglos, debió ser extraída para permitir el inicio de las obras del nuevo Centro de Cáncer Infantil del hospital.

El nuevo centro busca convertirse en un referente nacional en el tratamiento del cáncer infantil y ha dado origen a la mayor campaña de recaudación de fondos en la historia del hospital.

open image in gallery La cápsula también contenía una foto de la princesa Diana ( Great Ormond Street Hospital for Children )

El contenido de la cápsula del tiempo fue elegido a través de un concurso organizado por el programa infantil Blue Peter de la BBC.

Los niños seleccionaron ocho objetos que, según ellos, representaban la vida en los años noventa. Entre los artículos colocados en la cápsula había una colección de monedas británicas, semillas de árboles dentro de una botella, un holograma de copo de nieve, una hoja de papel reciclado, un pasaporte europeo y una fotografía de la princesa Diana.

La cápsula fue enterrada en una ceremonia inspirada en otro acto similar realizado en 1872, cuando la entonces princesa de Gales, Alexandra, colocó la primera piedra del antiguo edificio del hospital y selló una cápsula del tiempo. Esta última jamás fue encontrada.

La princesa Diana asumió la presidencia del Hospital Great Ormond Street (GOSH) en 1989 y realizó visitas frecuentes, entre ellas, la inauguración del edificio Variety Club en 1994.

Aunque la cápsula con recuerdos noventeros fue diseñada para permanecer bajo tierra durante muchas décadas, tuvo que ser extraída antes de lo previsto para permitir la construcción de nuevas instalaciones destinadas al tratamiento del cáncer infantil.

Algunos objetos sufrieron daños por la humedad, pero se conservaron lo suficiente como para ser identificados, lo que constituye un nostálgico recuerdo de la Inglaterra de los años noventa y un recordatorio del avance tecnológico desde entonces.

open image in gallery Los niños eligieron incluir un CD de Kylie en la colección ( Great Ormond Street Hospital for Children )

El personal del hospital que nació en 1991 o trabajaba allí en ese año participó en la extracción de la cápsula del tiempo.

Janet Holmes, especialista sénior en actividades terapéuticas, formó parte del equipo que colocó la cápsula originalmente. “Ver ese televisor de bolsillo me trajo muchos recuerdos”, expresó. “Yo le regalé uno igual a mi esposo para que lo usara durante sus descansos cuando conducía su autobús por todo el país. ¡En ese entonces eran carísimos!”.

La acompañó su colega Rochana Redkar, médica especializada en hematología-oncología pediátrica, quien calificó el acto como “hermoso”.

“Me emocionó mucho formar parte de este momento, ya que la cápsula fue enterrada el mismo año en que nací”, comentó.

El evento coincidió con el lanzamiento de la mayor campaña de recaudación de fondos en la historia del hospital. La organización benéfica GOSH busca reunir 300 millones de libras para construir un nuevo Centro de Cáncer Infantil.

Según el hospital, el centro permitirá a los equipos médicos desarrollar tratamientos más eficaces y menos agresivos, en un entorno pensado para los niños, donde puedan jugar, aprender y permanecer junto a sus familias durante su estadía.

Traducción de Leticia Zampedri