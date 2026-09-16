Noah Woods: hallan un cuerpo en la búsqueda desesperada del niño de tres años desaparecido

Se encontró un cadáver durante la búsqueda de Noah Woods, un niño de tres años que desapareció tras una visita a un parque infantil en un pueblo.

Se puso en marcha una operación de búsqueda masiva con más de 1.000 voluntarios para encontrar a Noah, que desapareció tras correr por un callejón en Brantham, Suffolk, el martes por la tarde.

El superintendente de la policía de Suffolk, Tom Pearse, declaró que se había encontrado el cuerpo de un niño en un estanque cercano y que la familia de Noah había sido informada. Añadió que hasta el momento no hay explicación para el hallazgo, pero no se está investigando como sospechoso.

“Antes que nada, la familia de Noah y todos los que lo conocieron están en nuestros pensamientos”, comentó a los periodistas en el Centro de Ocio de Brantham y pidió al público que les diera “tiempo, espacio y privacidad”.

open image in gallery Noah jugando en el parque antes de desaparecer ( Suffolk Constabulary/PA Media )

Añadió: “Por desgracia, estos cinco equipos hallaron esta tarde el cuerpo de un niño en Decoy Pond, en Brantham. Aún no se ha realizado la identificación formal. La familia de Noah Woods ha sido informada de lo sucedido”.

Posteriormente, elogió la conmovedora muestra de apoyo público y la generosidad de la gente que colaboró en la búsqueda.

Y señaló: “Como padre, entiendo perfectamente por qué la gente querría ayudar, y esta respuesta es un claro ejemplo del fuerte sentido de comunidad y la calidez humana de la gente de Suffolk, que hacen de este condado un lugar tan especial”.

El padre de Noah, Rhys Woods, había hecho un llamado desesperado al público para que no se rindieran antes de encontrar al pequeño, que tenía autismo leve, no hablaba y sufría una pérdida auditiva parcial.

La policía de Suffolk difundió imágenes de las cámaras de seguridad poco después de su desaparición, en las que se le veía jugando alegremente en el parque infantil de Merriam Close, y aclaró que no había indicios de algo “siniestro ni ningún elemento delictivo” en su desaparición.

open image in gallery Noah Woods desapareció después de alejarse de un familiar cerca de un parque infantil en Merriam Close ( PA )

La policía desplegó un equipo especializado de buceo, unidades caninas y un helicóptero mientras intensificaba los esfuerzos para encontrarlo.

Su desconsolado padre manifestó: “No puedo pasar otra noche sabiendo que está ahí fuera solo. Por favor, no se rindan. Está ahí fuera en algún lugar y les agradezco a todos y cada uno de ustedes”.

Afirmó que los servicios de emergencia estaban “muy seguros” de que las zonas de alto riesgo, incluido un lago cercano y las vías del tren, estaban “completamente despejadas”.

Una de esas voluntarias, Rebecca Lucas, de 46 años, compartió: “Todos nos hemos unido para intentar hacer lo que podemos. Creo que dentro de la comunidad local todos estamos muy unidos y eso conmueve muchísimo; todos queremos participar y ver si podemos hacer algo en lugar de quedarnos en casa.”

open image in gallery Más de 1.000 personas acudieron a ayudar en la búsqueda del niño de 3 años ( PA )

Lucas, quien también es madre y trabaja en una compañía de producción teatral de Essex, dijo: “Tengo dos hijos: uno de siete años y otro de tres, y obviamente esto me afecta, ya que Noah tiene tres años”.

Y agregó: “Ni siquiera puedo imaginarme en esa situación como madre; te parte el corazón”.

Lucas había asistido a una reunión informativa en el salón del pueblo el miércoles por la mañana, donde la comunidad se había estado reuniendo, y se le asignó un área para buscar cualquier cosa que pudiera dar una pista, pero no encontraron nada.

La policía de Suffolk realizó indagaciones puerta a puerta y pidió a los residentes que revisaran minuciosamente sus jardines, cobertizos y dependencias, así como las cámaras de videovigilancia privadas, las cámaras de tablero de los vehículos o las cámaras de los timbres.

La última vez que se vio a Noah, vestía una camiseta blanca con la imagen del personaje de televisión Bluey, pantalones cortos y tenis Vans negros con una raya blanca.

open image in gallery La última vez que se vio a Noah fue en las cámaras de seguridad de un parque en Brantham ( Policía de Suffolk )

Sharon Auton, una residente local de 60 años que salió a ayudar en cuanto vio la noticia en las redes sociales el martes por la tarde, dijo que era “increíble cómo la comunidad se ha unido ante esta situación”.

Sam Roberts, responsable de políticas y alianzas de la organización benéfica Missing People, hizo hincapié en que las primeras 48 horas son cruciales para que la policía recopile testimonios de testigos, avistamientos y revise las grabaciones de las cámaras de seguridad, y pidió al público que compartiera cualquier información que considerara relevante.

Roberts declaró a The Independent : “Es una situación muy difícil para cualquier persona que tenga un ser querido desaparecido”.

open image in gallery Los miembros del Servicio de Búsqueda y Rescate de la Guardia Costera de su majestad continúan la búsqueda de Noah ( PA )

Asimismo, recalcó: “Entendemos que la gente, naturalmente, quiere respuestas y ayuda, pero la especulación, los rumores o cualquier cosa que no esté verificada pueden generar más confusión, sin mencionar la angustia que esto causará a la familia”.

Las labores de búsqueda contaron con el apoyo del Servicio Aéreo de la Policía Nacional, la Guardia Costera de su majestad, el Servicio de Bomberos y Rescate de Suffolk y el Equipo de Búsqueda y Rescate de las Tierras Bajas de Suffolk.

El comisionado de policía y delitos de Suffolk, Tim Passmore, agradeció a los servicios de emergencia por trabajar “incansablemente” y al “ejército de ciudadanos de Suffolk” que se ofrecieron como voluntarios para ayudar.

“Se trata de una situación sumamente angustiosa que ha conmocionado a las comunidades de Suffolk”, añadió.