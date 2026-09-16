Noah Woods: revelan imágenes de los últimos movimientos conocidos del niño de 3 años desaparecido

Se puso en marcha un amplio operativo para encontrar a Noah Woods, un niño de tres años desaparecido tras alejarse de un parque infantil en Suffolk.

Según la policía de Suffolk, el pequeño fue visto por última vez alrededor de las 3 de la tarde del martes, cuando se alejó de un familiar tras visitar el parque del pueblo de Brantham.

Cientos de personas participan en el operativo, entre ellas decenas de voluntarios, pero hasta la mañana del miércoles, cuando la búsqueda entró en su segundo día, no se había informado de ningún avistamiento del niño.

A continuación, The Independent repasa todo lo que se sabe hasta el momento sobre la desaparición de Noah.

open image in gallery Un equipo de búsqueda y rescate continúa las labores cerca de Merriam Close, en Brantham ( PA )

¿Quién es Noah Woods?

Noah, de 3 años, es descrito como un niño blanco de cabello pelirrojo y rizado.

La última vez que fue visto llevaba una camiseta blanca con una imagen de Bluey, personaje de la serie infantil del mismo nombre, pantalones cortos y zapatillas Vans negras con una raya blanca.

Su padre, Rhys Woods, explicó que Noah tiene autismo leve y pérdida auditiva parcial, aunque puede realizar tareas cotidianas por sí mismo.

“Para aclarar las cosas, porque la gente se inventa sus propias historias: solo tiene autismo leve y pérdida auditiva parcial; es totalmente capaz de realizar las tareas cotidianas”, escribió Woods en Facebook.

Por su parte, la policía de Suffolk señaló que Noah “no habla, tiene pérdida auditiva parcial y actualmente está siendo evaluado por posible autismo”.

Las autoridades advirtieron además que el niño no responderá cuando lo llamen por su nombre.

¿Cuándo y dónde desapareció Noah?

Noah fue visto por última vez el martes a las 3 de la tarde, cuando se alejó de un familiar tras visitar el parque infantil de Merriam Close, en Brantham, cerca de Manningtree.

Según la policía, se cree que salió corriendo por el callejón situado junto al parque infantil en dirección a una nueva urbanización.

Brantham tiene alrededor de 2.300 habitantes y se encuentra en el distrito de Babergh, en Suffolk, cerca de la frontera con Essex.

El pueblo está situado a unos 14 kilómetros de Ipswich, cerca del río Stour. Entre las localidades cercanas se encuentran Stutton, Tattingstone, East Bergholt y Flatford.

¿Cuáles son las últimas novedades sobre la búsqueda?

En una actualización publicada a las 5:40 de la mañana del miércoles, el Consejo Parroquial de Brantham informó que no se había confirmado ningún avistamiento de Noah.

La policía señaló que agentes especializados y unidades caninas registraron el pueblo, situado cerca del estuario del río Stour.

El operativo también contó con el apoyo de helicópteros del Servicio Aéreo de la Policía Nacional y de la Guardia Costera, además de otros organismos que colaboraron en las tareas por tierra y numerosos voluntarios, entre ellos equipos locales de búsqueda y rescate.

La policía pidió a los residentes de la zona que revisaran con atención sus jardines, cobertizos, construcciones anexas y cualquier otro lugar donde un niño pudiera esconderse.

Las autoridades también solicitaron a quienes tengan cámaras de seguridad o timbres con cámara en el pueblo que revisen las grabaciones tomadas desde las 3 de la tarde del martes. El pedido se extendió a quienes hayan circulado por la zona con cámaras instaladas en sus vehículos, con el objetivo de encontrar cualquier imagen de Noah.

open image in gallery Vecinos y agentes de policía participan en la búsqueda cerca de Merriam Close, en Brantham ( PA )

Sin embargo, el padre de Noah pidió a los voluntarios que no buscaran cerca del estanque próximo al parque infantil donde el niño desapareció el martes.

Woods explicó que el estanque ya había sido registrado “minuciosamente” y que la cantidad de personas en la zona estaba “dificultando el rastreo con cámaras infrarrojas que necesitamos”.

“Todavía no tenemos novedades. Todos los servicios de emergencia y todos ustedes han demostrado la fortaleza de esta comunidad, al igual que quienes llegaron desde otros lugares para ayudar. Los servicios de emergencia tienen plena confianza en que las zonas de mayor riesgo —el estanque y las vías del tren— ya fueron revisadas”, afirmó.

“Gracias de nuevo por toda su ayuda. Rezo para que lo encontremos”, añadió.

open image in gallery Residentes de la zona esperan frente al centro comunitario de Brantham ( PA )

¿Qué ha dicho la policía?

La policía de Suffolk dijo estar “muy preocupada” por el bienestar de Noah y señaló que es urgente encontrarlo.

El superintendente Pete Partridge declaró: “Junto con otros servicios de emergencia y los voluntarios de SULSAR, destinamos una gran cantidad de recursos a la búsqueda. A esto se sumó el gran número de personas que acudieron para ayudar, y estamos enormemente agradecidos por su colaboración y apoyo”.

“Como la investigación avanza con rapidez, es importante que cualquier búsqueda organizada por ciudadanos se coordine con la policía para que podamos trabajar juntos y concentrar nuestros recursos en las zonas donde más se necesitan”.

Partridge pidió además a los residentes que no se pusieran en riesgo ni realizaran búsquedas por su cuenta durante la noche.

“Seguiremos informando a la familia de Noah y al público sobre cualquier avance en la búsqueda y la investigación”, añadió.

Se publican las primeras imágenes de Noah captadas por cámaras de seguridad

En una actualización publicada el miércoles por la tarde, la policía difundió las primeras imágenes y grabaciones de cámaras de seguridad que muestran los últimos movimientos de Noah en el parque infantil.

El superintendente Tom Pearse señaló que el caso se investiga como una desaparición y que, por el momento, no hay indicios de circunstancias sospechosas ni de que se haya cometido algún delito.

“Han pasado unas 24 horas desde que recibimos el aviso de la desaparición de Noah y estamos haciendo todo lo posible por encontrarlo”, afirmó.

“Estamos muy agradecidos por el apoyo de la comunidad. Si está colaborando con la búsqueda, por favor, informe al centro de coordinación para que podamos organizar las tareas y saber quiénes están participando”.

“Les pedimos que eviten las zonas de aguas abiertas y las vías del tren, ya que allí se necesitan conocimientos y equipos especializados. También les pedimos que no utilicen drones particulares porque podrían interferir con los equipos que participan en la búsqueda”.

“En algunos momentos, los agentes podrían tener que restringir el acceso a determinadas zonas o pedir a las personas que se retiren de los lugares donde se realizan las búsquedas. Les pedimos comprensión si esto ocurre, ya que estas medidas son necesarias para no entorpecer la investigación ni el operativo”.

“Por el momento, el caso se investiga como una desaparición y no hay indicios de circunstancias sospechosas ni de que se haya cometido algún delito, aunque seguimos considerando todas las posibilidades”.

“Seguimos pidiendo a los vecinos que revisen sus jardines, cobertizos, construcciones anexas y cualquier otro lugar donde un niño pudiera haberse escondido o buscado refugio. También les pedimos que revisen las grabaciones de sus cámaras de seguridad y timbres con cámara. Quienes hayan circulado por Brantham y sus alrededores deben revisar además las imágenes de las cámaras instaladas en sus vehículos desde las 3 de la tarde del martes”.

Traducción de Leticia Zampedri