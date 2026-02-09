El príncipe y la princesa de Gales se pronunciaron públicamente por primera vez sobre las revelaciones en curso de los archivos de Jeffrey Epstein que involucran a Andrew Mountbatten-Windsor (Andrés).

William y Kate afirmaron estar “muy preocupados” por el escándalo, que ha sacudido a la monarquía y a Westminster, y expresaron su solidaridad con las víctimas.

Un vocero del Palacio de Kensington señaló: “El príncipe y la princesa de Gales están muy preocupados por las continuas revelaciones y mantienen su solidaridad con las víctimas”.

El escándalo en torno a Epstein volvió a cobrar fuerza luego de que autoridades de Estados Unidos hicieran públicos, hace una semana, millones de documentos vinculados al financiero.

La difusión de estos archivos reavivó las acusaciones contra Andrés, tío del príncipe William, y llevó a la policía a abrir una investigación contra Lord Peter Mandelson por presunta mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Entre las denuncias figura que una segunda mujer habría sido enviada al Reino Unido por Epstein para mantener un encuentro sexual con Andrés, así como que el entonces príncipe y Epstein habrían propuesto un trío sexual a una bailarina exótica en la residencia de Epstein en Florida.

La acusación más reciente sostiene que Andrés compartió informes confidenciales de visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

open image in gallery El príncipe William y la princesa Kate aseguran estar “muy preocupados” por las revelaciones ( PA )

El exduque, a quien el rey despojó de sus títulos el año pasado, siempre ha negado haber cometido delito alguno.

Desde el Palacio de Buckingham habían informado que Andrés dejaría Royal Lodge a comienzos de 2026, pero el antiguo príncipe reside ahora en Sandringham Estate, una propiedad privada del rey Carlos.

Andrés había puesto en duda la autenticidad de una fotografía en la que aparece con el brazo alrededor de Virginia Giuffre y aseguró que nunca la conoció. Ella, en cambio, afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con él cuando era adolescente.

Sin embargo, en un correo electrónico aparentemente escrito en 2015 por Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein, se señala: “En 2001 estaba en Londres cuando [censurado] conoció a varios amigos míos, entre ellos el príncipe Andrés. Se tomó una fotografía que, imagino, ella quería mostrar a sus amigos y a su familia”.

El duque de Edimburgo fue el primer miembro de la realeza en pronunciarse públicamente desde la publicación de los documentos vinculados a Epstein. La semana pasada, al ser consultado sobre cómo estaba afrontando la situación tras la divulgación de los archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que era importante “recordar a las víctimas”.

open image in gallery Andrés fue fotografiado en Windsor un día después de la publicación de más archivos de Epstein ( Reuters )

El rey Carlos y la reina Camila fueron increpados la semana pasada por la vinculación de su hermano con el pederasta condenado Jeffrey Epstein, durante un saludo al público en el pueblo de Dedham, en el condado de Essex.

Una persona entre la multitud, detrás de las vallas metálicas, gritó: “Carlos, ¿presionó a la policía para que empiece a investigar a Andrés?”.

Las declaraciones de William y Kate coinciden con el viaje del príncipe de Gales a Arabia Saudita, donde inicia una gira de tres días.

Traducción de Leticia Zampedri