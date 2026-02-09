El primer ministro británico lucha por su puesto tras revelaciones sobre Mandelson y Epstein

La posición del primer ministro británico, Keir Starmer, pendía de un hilo el lunes mientras intentaba persuadir a los legisladores de su Partido Laborista para que no lo destituyeran de su cargo después de apenas un año y medio en el puesto.

El jefe de comunicaciones de Starmer, Tim Allan, anunció que renunciaba el lunes para permitir "la construcción de un nuevo equipo" de gobierno. El primer ministro perdió a su jefe de gabinete el domingo y está perdiendo rápidamente el apoyo de los legisladores laboristas tras las revelaciones sobre la relación entre el exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, y el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Starmer tiene previsto dirigirse a los legisladores laboristas a puerta cerrada más tarde el lunes en un intento por reconstruir parte de su autoridad quebrantada.

La tormenta política deriva de la decisión de Starmer en 2024 de nombrar a Mandelson para el puesto diplomático más importante de Reino Unido, a pesar de saber que tenía vínculos con Epstein.

Starmer despidió a Mandelson en septiembre después de que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantenía una amistad con Epstein después de la condena del financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor. Los críticos dicen que Starmer debería haber sabido que era mala idea nombrar a Mandelson, de 72 años, una figura controvertida cuya carrera ha estado salpicada de escándalos por dinero o ética.

Un nuevo conjunto de archivos de Epstein publicados en Estados Unidos ha revelado más detalles sobre la relación y ha aumentado la presión sobre Starmer.

Starmer se disculpó la semana pasada por "haber creído las mentiras de Mandelson".

Prometió publicar documentación relacionada con el nombramiento de Mandelson, que el gobierno dice mostrará que Mandelson engañó a los funcionarios sobre sus vínculos con Epstein.

La policía está investigando a Mandelson por posible mala conducta en el cargo público debido a documentos que sugieren que pasó información gubernamental sensible a Epstein hace una década y media. El delito conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Mandelson no ha sido arrestado ni acusado, y no enfrenta ninguna acusación de conducta sexual inapropiada.

El jefe de gabinete asumió la culpa por el nombramiento de Mandelson

El jefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, asumió la responsabilidad de la decisión al renunciar el domingo, diciendo que "aconsejé al primer ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo".

McSweeney ha sido el asistente más importante de Starmer desde que se convirtió en líder laborista en 2020, y se le considera un arquitecto clave de la victoria aplastante del Partido Laborista en las elecciones de julio de 2024. Pero algunos en el partido lo culpan por una serie de errores desde entonces.

Algunos funcionarios laboristas esperan que su partida le dé al primer ministro tiempo para reconstruir la confianza con el partido y el país. La legisladora veterana Emily Thornberry dijo que McSweeney se había convertido en una "figura divisiva" y su partida brindaba la oportunidad de un reinicio.

Ella dijo que Starmer es "un buen líder en el sentido de que es fuerte y claro. Creo que necesita dar un paso adelante un poco más de lo que ha hecho".

Otros dicen que la partida de McSweeney deja a Starmer débil y aislado.

Starmer ha tenido dificultades en el cargo

La líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, dijo que Starmer "ha tomado una mala decisión tras otra" y "su posición ahora es insostenible".

Desde que asumió el cargo, Starmer ha tenido dificultades para cumplir con el prometido crecimiento económico, reparar los servicios públicos deteriorados y aliviar el costo de vida. Prometió un regreso a un gobierno honesto después de 14 años de gobierno conservador manchado por escándalos, pero ha estado plagado de errores y cambios de rumbo sobre recortes de bienestar y otras políticas impopulares.

El Partido Laborista aparece de forma continuada por detrás del partido de extrema derecha Reformar Reino Unido en las encuestas de opinión, y su incapacidad para mejorar había desatado un debate sobre una moción para cambiar de líder, incluso antes de las revelaciones sobre Mandelson.

Según el sistema parlamentario británico, los primeros ministros pueden cambiar sin la necesidad de una elección nacional. Si Starmer es desafiado o renuncia, se celebrará una votación dentro del partido para elegir al siguiente líder laborista. El ganador se convertiría en primer ministro.

Los conservadores pasaron por tres primeros ministros entre las elecciones nacionales de 2019 y 2024. Una de ellos, Liz Truss, duró solo 49 días en el cargo.

Starmer fue elegido con la promesa de poner fin al caos político que sacudió los últimos años de poder de los conservadores. Eso resultó ser más fácil de decir que de hacer.

El legislador laborista Clive Efford dijo que los críticos de Starmer deberían "tener cuidado con lo que desean".

"No creo que la gente aceptara los cambios de primer ministro cuando los tories estaban en el poder", dijo a la BBC, empleando un término coloquial para los conservadores. "No les hizo ningún bien".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.