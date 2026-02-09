Un médico que ayudó a condenar a Lucy Letby aseguró que vive con una “culpa muy, muy pequeña” ante la posibilidad de que hayan detenido a la “persona equivocada”, aunque afirma que sigue convencido de que la enfermera fue responsable de la muerte de siete bebés.

El pediatra consultor John Gibbs lo dice en un nuevo documental de Netflix: “Cargo con dos culpas. La culpa de haberle fallado a los bebés y una culpa muy, muy pequeña: ¿y si nos equivocamos de persona?”.

“Existe esa culpa por si acaso, por una posible injusticia. No creo que haya habido un error judicial, pero inquieta que nadie la haya visto hacerlo”, agrega.

Letby cumple 15 condenas de prisión perpetua tras ser declarada culpable de asesinar a siete recién nacidos e intentar matar a otros siete —con dos intentos sobre una de las víctimas— entre junio de 2015 y junio de 2016.

En el documental se incluyen nuevos testimonios policiales y la participación de la madre de una de las víctimas, la primera vez que un familiar habla públicamente sobre el caso.

Entre los entrevistados está el propio Gibbs, integrante del grupo de médicos del Hospital Countess of Chester que comenzó a alarmarse tras una serie de muertes de bebés en la unidad neonatal en junio de 2015.

El pediatra describe a Letby como una “enfermera callada” y aparentemente “consciente de su trabajo”, pero señala que la sucesión de colapsos y fallecimientos inesperados encendió las alertas, con un elemento en común: Letby tenía un “papel central” en cada uno de los episodios.

open image in gallery El doctor John Gibbs formó parte del grupo de médicos del Countess of Chester Hospital que empezó a alarmarse tras una serie de muertes de bebés en la unidad neonatal ( Sky New )

Durante su testimonio ante la Thirlwall Inquiry, cuyo informe final se publicará este año, el doctor John Gibbs dijo sentirse “avergonzado” por no haber protegido a los bebés de la exenfermera y reconoció que tanto él como sus colegas fueron “responsables” de no haber pasado por alto a la dirección del hospital para llevar sus preocupaciones directamente a la policía en 2016. Las autoridades del hospital no contactaron formalmente a la Cheshire Constabulary hasta casi un año después.

Aunque el documental incluye testimonios de agentes policiales involucrados en el caso y de un perito de la fiscalía, también da espacio a voces que cuestionan la condena de Letby, entre ellas su nuevo abogado defensor, Mark McDonald, y un panel de expertos internacionales.

En fragmentos de una conferencia de prensa del año pasado, el doctor Shoo Lee, especialista canadiense en neonatología, sostuvo que existen explicaciones alternativas para cada una de las condenas por asesinato o intento de asesinato atribuidas a Letby.

open image in gallery Imágenes de la detención de Letby en su domicilio familiar ( Netflix )

En ese momento, dijo: “En todos los casos, la muerte o las lesiones se debieron a causas naturales o a una mala atención médica”.

Al referirse a esas declaraciones en el documental, el doctor John Gibbs explicó: “El profesor Shoo Lee fue muy claro al afirmar que no se había infligido daño deliberado a ninguno de los bebés y que fue una atención deficiente la que provocó los colapsos y, en algunos casos, la muerte”.

“Es frustrante porque en algunas de esas críticas hay algo de verdad. Estábamos con falta de personal. Eso es habitual en muchos servicios o salas del NHS, pero ya habíamos atravesado presiones similares antes de 2015 y no habíamos tenido estas muertes”, añadió.

Al aludir a que el doctor Lee fue presentado como “la estrella del espectáculo” por el diputado y defensor de Letby Sir David Davis, una de las madres de las víctimas respondió con dureza: “Esto no es un espectáculo. No hay ninguna estrella. No hay nada que celebrar ni de qué sonreír. La audacia de un político al presentar a alguien de esta manera es repugnante”.

open image in gallery Imágenes de Letby abrazando a su gato antes de ser detenida ( Netflix )

Sarah contó que su hija bebé, Zoe*, murió de forma inesperada en junio de 2015 y fue el tercer fallecimiento registrado en poco más de dos semanas en la unidad neonatal. Aunque había nacido de manera prematura, su evolución era buena hasta que su estado se deterioró de repente y fue declarada muerta.

Más tarde, dijo haber reconocido a Lucy Letby “de inmediato” al verla en los informes periodísticos tras ser acusada. “Cuando fui a ver a Zoe por primera vez, ella tenía una carpeta, pero en realidad no estaba haciendo ningún trabajo. Solo estaba ahí, mirándonos”, relató.

En paralelo, Maisie, una amiga cercana de Letby que estudió con ella para convertirse en enfermera, contó en el documental que Letby era entusiasta y tenía un “sentido del humor peculiar”, aunque al principio le costó integrarse con el resto del personal de enfermería del hospital.

“Empecé a pensar que algunas personas se esforzaban deliberadamente en hacerle la vida difícil a Lucy. No se me ocurre nada que explicara ese trato, salvo que no les gustaba que fuera tímida y reservada”, afirmó.

open image in gallery Lucy Letby recibió 15 condenas de prisión perpetua tras ser declarada culpable de siete asesinatos y siete intentos de asesinato ( Netflix )

Las cartas que Lucy Letby envió desde prisión a su amiga Maisie en los meses previos al juicio revelan sus intentos por mantenerse positiva y su preocupación por sus gatos, Tigger y Smudge. En una de ellas escribió: “No hay palabras para describir mi situación, pero saber que tengo tu amistad, pase lo que pase, es algo muy importante y especial para mí. Tengo mi propia habitación y baño. Puedo ducharme todos los días y salir a caminar”.

En otra carta agregó: “Estoy intentando hacer todo lo posible por mantenerme fuerte y positiva. Estoy decidida a superar esto; no voy a rendirme”.

Los padres de Letby criticaron la decisión de incluir imágenes de sus arrestos, realizados dentro de la casa familiar.

En una de las escenas, ella rompe en llanto y pide abrazar a su gato; en otra, aparece visiblemente conmocionada cuando es detenida bajo sospecha de asesinato mientras estaba sentada en su cama. Se escucha a su madre llorar mientras Letby le dice: “Sabes que no lo hice”, antes de volver a pedir ver a su mascota.

En un comunicado enviado a The Sunday Times, sus padres señalaron: “Los programas anteriores sobre Lucy, incluidos Panorama y las imágenes casi nocturnas de los noticieros mostrándola esposada y vestida con un buzo azul, han sido devastadores para nosotros”.

open image in gallery El documental se centrará en los crímenes de la asesina en serie de bebés Lucy Letby ( PA )

“Sin embargo, este documental de Netflix está a otro nivel. No teníamos idea de que iban a usar imágenes grabadas en nuestra casa. No lo veremos. Si lo vemos, nos destruirá”, señalaron.

El mes pasado se confirmó que la exenfermera pediátrica Lucy Letby no enfrentará nuevos cargos por otras muertes y colapsos de bebés que habían sido investigados por la policía.

La Policía de Cheshire había remitido pruebas a los fiscales el año pasado, vinculadas a ocho presuntos delitos adicionales de intento de asesinato y un delito de asesinato en el Hospital Countess of Chester.

En un paso poco habitual, la policía de Cheshire expresó públicamente su desacuerdo con la decisión, al señalar que “no fue el resultado que habíamos previsto a lo largo de nuestra investigación”.

Paralelamente, un grupo de simpatizantes de Letby respalda su causa y presentó informes ante el organismo de revisión legal Criminal Cases Review Commission con el objetivo de intentar que se anulen sus condenas.

El documental La investigación sobre Lucy Letby se estrenará a nivel global en Netflix el miércoles 4 de febrero.

Traducción de Leticia Zampedri