¿Podrá el primer ministro Starmer sobrevivir al escándalo Mandelson-Epstein?

El primer ministro británico, Keir Starmer, enfrenta una batalla para mantenerse en el cargo mientras recibe fuertes críticas por su decisión en 2024 de nombrar al veterano político Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos a pesar de sus vínculos con el magnate Jeffrey Epstein, acusado de abuso sexual de menores.

El criterio de Starmer está bajo los reflectores como nunca antes, después de la reciente publicación de millones de documentos relacionados con Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos que mostraron cuán cercanos eran Mandelson y Epstein.

Hay una ira generalizada porque el primer ministro nombró a Mandelson, una figura clave en el Partido Laborista de Starmer, para un puesto tan sensible y de alto perfil.

Starmer destituyó a Mandelson en septiembre después de que se publicó un lote de correos electrónicos que mostraban que siguió siendo amigo de Epstein después de la condena del difunto financiero en 2008 por delitos sexuales que involucraban a una menor.

Pero los correos electrónicos recién publicados muestran que Mandelson también transmitió información gubernamental sensible —y con el potencial de mover los mercados financieros— en 2009, cuando era miembro del gabinete laborista.

Ahora el liderazgo de Starmer está en duda, y varios legisladores laboristas han pedido su salida. Su jefe de gabinete renunció el domingo, asumiendo la culpa por aconsejar a Starmer que nombrara a Mandelson, y su director de comunicaciones cayó el lunes.

Muchos creen que eso no es suficiente para mantener a Starmer en el cargo.

El primer ministro busca persuadir a los miembros de su partido para que lo respalden. Ha pedido disculpas al público británico y a las víctimas del tráfico sexual de Epstein por haber creído lo que él ha denominado “las mentiras de Mandelson”.

Hay varias formas en las que Starmer podría irse, algunas más sencillas que otras.

La forma más fácil

La opción más simple es que Starmer anuncie su intención de renunciar, desencadenando una votación para el liderazgo laborista. Una renuncia podría ocurrir si miembros del gabinete le dicen a Starmer que ha perdido demasiado apoyo dentro del partido o si miembros de su gobierno renuncian en protesta.

Aquellos considerados con ambiciones de liderazgo incluyen al secretario de Salud, Wes Streeting, la secretaria del Interior, Shabana Mahood, y la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, quien tuvo que renunciar el año pasado después de admitir que no pagó suficientes impuestos en la compra de una casa. Una investigación sobre eso está en curso.

Pero no hay un claro favorito.

Andy Burnham, el popular alcalde de Manchester que no pudo postularse en una elección especial en la ciudad a finales de este mes, no sería elegible porque el primer ministro debe ser miembro del Parlamento.

Quienquiera que se postule, la elección probablemente tomaría semanas, y Starmer probablemente permanecería en el cargo hasta que eso concluya.

Si Starmer decide renunciar de inmediato, el gabinete y el órgano de gobierno laborista probablemente elegirían a un líder interino para ser primer ministro, probablemente alguien que no se postule para ser líder laborista. El viceprimer ministro David Lammy podría ser adecuado para el puesto.

Según las reglas laboristas, los candidatos deben contar con el apoyo de una quinta parte de los legisladores del partido, alrededor de 80.

Aquellos que cumplan con ese umbral luego tendrían que recibir el apoyo del 5% de los partidos laboristas de las circunscripciones locales o al menos de tres afiliados del partido, de los cuales dos deben ser sindicatos. Los afiliados son grupos u organizaciones que se consideran que tienen intereses consistentes con los del Partido Laborista; incluyendo sindicatos y sociedades cooperativas y socialistas.

Los miembros elegibles del partido y los afiliados luego votarán por el líder utilizando un sistema electoral que clasifica a los candidatos. El ganador es el primer candidato en asegurar más del 50% de los votos.

El rey Carlos III luego invitaría al ganador a convertirse en primer ministro y formar un gobierno.

La forma no tan fácil

Si Starmer no renuncia, podría enfrentar un desafío, potencialmente desde dentro de su gabinete.

A diferencia del Partido Conservador, que tiene una historia de deshacerse de líderes como Margaret Thatcher en 1990 y Boris Johnson en 2022, el Partido Laborista no tiene esa memoria muscular. Ningún primer ministro laborista ha sido destituido, aunque Tony Blair anunció su plan de renunciar en 2007 después de una serie de renuncias de bajo nivel.

Los candidatos tendrían que cumplir con los umbrales de elegibilidad mencionados anteriormente, pero Starmer estaría automáticamente en la boleta.

Starmer enfrenta una serie de obstáculos en las próximas semanas. El primero probablemente será cuando se publiquen los archivos relacionados con la designación de Mandelson. Starmer espera que muestren la magnitud de las mentiras de Mandelson. Si no, podría ser muy arriesgado para el primer ministro.

Otro posible escollo podría ser la elección especial en Gorton y Denton el 26 de febrero, tradicionalmente un escaño seguro para los laboristas. Sin embargo, esta vez será una lucha difícil, con el desafío que representan el partido antinmigrante de derecha Reform U.K. y los Verdes, de izquierda.

La decisión de prohibir a Burnham postularse también representa un riesgo para los laboristas. Aunque fue bloqueado con el argumento de que una victoria de Burnham desencadenaría una costosa elección especial para la alcaldía en Manchester, los críticos afirman que Starmer no quería ver a un rival potencialmente peligroso de regreso en la Cámara de los Comunes.

Después de eso, viene una serie de elecciones en mayo. Muchos en el Partido Laborista temen que el partido pueda perder el poder en Gales por primera vez desde que se creó la legislatura en 1999, quedarse muy corto en Escocia y verse golpeado en las elecciones locales en Inglaterra.

Está claro que Starmer enfrenta un panorama difícil.

Y eso sin contar con más sorpresas que puedan sacudir aún más su mandato.

“Eventos, querido muchacho, eventos”, dijo Harold Macmillan, primer ministro entre 1957 y 1963, cuando se le preguntó cuáles eran los mayores desafíos para los líderes.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.