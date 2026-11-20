Una mujer inglesa sufrió abuso sexual a manos de cuatro hombres después de que su marido la ofreciera en línea para que la violaran. Ella afirma que la terrible experiencia con su ahora exesposo, a quien calificó de “monstruo vil”, le costó “la vida tal y como la conocía”.

El hombre en cuestión, Philip Young, anteriormente se declaró culpable de múltiples cargos de abuso contra ella. Al respecto, Joanne comentó: “La persona en la que más confiaba en este mundo me traicionó de la forma más horrible”.

Joanne renunció a su derecho al anonimato e instó al Gobierno británico a que diera “prioridad” a la legislación sobre el consentimiento para que “las mujeres estén debidamente protegidas en el futuro”, y añadió que su caso de abuso planteaba “serias dudas”.

Norman Macksoni (48 años), Richard Wilkins (62), Connor Sanderson-Doyle (32) y Mohammed Hassan (38) fueron declarados culpables en el Tribunal de la Corona de Winchester tras ser reclutados por Philip para abusar de su esposa en su domicilio de Swindon.

A la salida del Tribunal Penal de Winchester, Joanne declaró: “La sentencia de culpabilidad de hoy supone un alivio, y no solo para mí y mi familia, sino también por lo que esto significa para otras mujeres en el futuro. Significa que quienes se enfrentan a una situación como la mía tienen más probabilidades de dar un paso al frente y de confiar en el sistema de justicia penal”.

open image in gallery Joanne Young a la salida del juzgado el jueves ( Reuters )

Argumentó que su experiencia transmite el mensaje de que se les puede creer y comprender “a las mujeres y las niñas que han sufrido abusos por parte de hombres”. Señaló que le ha resultado increíblemente difícil asimilar lo que le ocurrió sin su “conocimiento ni consentimiento” y el abuso le “costó la vida tal y como la conocía”, ya que “la persona en la que más confiaba del mundo” la “traicionó de la forma más horrible”.

Y planteó: “Tuvo un impacto devastador en mi vida y en la de mis hijos. Lo que me pasó no fue obra de un solo hombre. Se invitó a otros a participar, y ellos decidieron hacerlo. Esa decisión me convierte en cómplice de lo que me hicieron, y las sentencias de hoy lo reconocen”.

Con respecto a cómo abordan las leyes británicas el concepto de consentimiento, Joanne añadió: “Este caso también plantea serias dudas sobre cómo aborda la ley la cuestión del consentimiento. El consentimiento debe proceder de la propia persona; nadie debería poder darlo en tu nombre, ni nadie debería poder basarse en la palabra de otra persona para afirmar que tú diste tu consentimiento”.

open image in gallery Los cuatro acusados, vestidos con traje, nunca levantaron la mirada cuando se leyeron los veredictos ( PA )

Y continuó: “En ningún momento nadie me pidió mi consentimiento. Insto al Gobierno a que considere esta cuestión como una prioridad, para que las mujeres estén debidamente protegidas en el futuro. Vivo con un dolor que cuesta expresar con palabras, y es algo que marcará nuestras vidas para siempre. Da mucho miedo pensar que le pueda pasar a cualquiera.

Sobre las repercusiones que ha tenido el evento traumático en su vida, Joanne observó: “Lo que he vivido hace que ahora nunca me sienta del todo segura, y aunque ahora me resulte difícil salir de casa, este horrible abuso me demostró que tampoco en casa estaba a salvo [...] Aunque en aquel momento creía que estaba a salvo, lo que me pasó me hizo perder la confianza, y estoy esforzándome mucho por reconstruir mi vida”.

Macksoni, de 48 años, de Sharnbrook (Bedfordshire), fue declarado culpable de un delito de violación.

Wilkins, de 62 años, residente en Toothill, Swindon, fue declarado culpable de un delito de violación y de otro de agresión con penetración.

Sanderson-Doyle, de 32 años y residente en Swindon, fue condenado por agresión sexual con penetración y tocamientos sexuales, mientras que Hassan, de 38 años y residente en Swindon, fue declarado culpable de un delito de tocamientos sexuales.

open image in gallery Philip Young fue concejal del Partido Conservador ( PA )

Philip se declaró culpable de un total de 56 cargos, que comprenden 14 de voyeurismo, 11 de violación, 11 de administración de una sustancia con intención delictiva, siete de agresión con penetración, cuatro de agresión sexual y uno de publicación de artículos obscenos en relación con su esposa.

Los demás cargos son tres por la elaboración de imágenes indecentes de menores, uno por la posesión de imágenes prohibidas de menores en julio de 2024 y cuatro por la posesión de imágenes pornográficas extremas entre enero de 2019 y enero de 2024.

Un sexto acusado, Dean Hamilton, de 47 años, de Street (Somerset), admitió un cargo de agresión con penetración, dos de agresión sexual y uno de violación.

Durante un periodo de 13 años, Philip, que fue concejal conservador del municipio de Swindon entre 2007 y 2010, drogó y violó a su mujer e invitó a otros hombres a través de páginas web y aplicaciones como Craigslist, Grindr y Fab Swingers, utilizando el nombre de usuario “London Monkey”, para violarla mientras estaba inconsciente.

La policía descubrió que Philip, de 50 años, había tomado 480 imágenes y videos íntimos de su esposa en 200 ocasiones y había publicado imágenes en Internet al menos 500 veces, la gran mayoría de ellas tomadas en el domicilio familiar.

Los delitos del exconcejal conservador salieron a la luz tras los delitos de Dominique Pelicot, quien drogaba y violaba a su esposa Gisele e invitó a otros 50 hombres a abusar de ella. Luego de un juicio de gran repercusión mediática, fue condenado a 20 años de cárcel en Francia en 2024.

open image in gallery Connor Sanderson Doyle, de 32 años, fue declarado culpable de agresión sexual con penetración y tocamientos sexuales ( Wiltshire Police )

La policía y la fiscalía, que están preparando el caso contra Philip, solicitaron la colaboración del equipo de investigación francés para que les ayudara a llevarlo ante la justicia.

La asistencia incluyó una reunión por Teams entre los detectives de la policía de Wiltshire y sus homólogos franceses.

Además, la fiscalía contrató al mismo perito que participó en el caso francés, quien analizó muestras de cabello de Joanne Young para detectar rastros de los dos sedantes que su marido había utilizado para cometer los delitos.

Mientras se leían los veredictos, Joanne permaneció sentada con las manos entrelazadas junto al rostro.

Cuando el juez salió de la sala, se mantuvo serena y sonrió con las manos juntas delante de ella.

open image in gallery Norman Macksoni, de 48 años, fue declarado culpable de un delito de violación ( Wiltshire Police )

Los cuatro acusados, vestidos con traje, nunca levantaron la mirada mientras se leían los veredictos.

Al ordenar que permanecieran en prisión preventiva hasta la sentencia, el juez Saini declaró: “Todos y cada uno de los acusados fueron declarados culpables de delitos sexuales muy graves”.

Si bien el juez aseguró que se habían presentado argumentos convincentes a favor de la libertad bajo fianza para cada uno de los acusados, determinó que no les concedería la libertad bajo fianza dado que se enfrentan a penas de prisión considerables.

El juez también elogió a la víctima: “La señora Young ha demostrado una valentía extraordinaria a lo largo de todo este proceso”.

open image in gallery Richard Wilkins fue declarado culpable de un delito de violación y de otro de agresión con penetración ( Wiltshire Police )

James Foster, fiscal especializado del Servicio Fiscal de la Corona, declaró: “Estos hombres decidieron cometer actos de abuso indescriptibles contra Joanne Young sin molestarse en comprobar si ella daba su consentimiento. Al construir el caso con un enfoque centrado en el sospechoso, pudimos demostrar ante el jurado que Philip Young no podía dar su consentimiento en nombre de la víctima y que cada uno de los acusados participó en este horrible abuso sexual”.

Sobre Macksoni, Wilkins, Sanderson-Doyle y Hassan, Foster comentó: “Se escudaron en la afirmación de que creían que ella mantenía una relación sexual con ellos por voluntad propia, a pesar de que nunca se aseguraron de que así fuera. Ahora se enfrentan, como es justo, a una condena por estos delitos cobardes y atroces”.

open image in gallery Mohammed Hassan fue declarado culpable de un delito de abuso sexual ( Wiltshire Police )

Y agregó: “Hoy Joanne Young sigue estando en nuestros pensamientos. Su valiente testimonio contribuyó a que se hiciera justicia en este caso”.

Siobhan Blake, responsable nacional de la Fiscalía Pública (CPS) para casos de violación y delitos sexuales graves (Rasso), declaró: “Las agresiones sexuales organizadas y facilitadas mediante drogas se cuentan entre los delitos más graves que he visto en toda mi carrera. Es fundamental que nos unamos a nuestros socios en la lucha por la justicia contra estos crímenes abominables”.

Explicó que los casos se refieren principalmente al uso de sedantes, a menudo en el contexto de relaciones íntimas o duraderas, y a la difusión de los contenidos en Internet. También señaló el factor de que muchas víctimas no recuerdan haber sido abusadas.

Blake afirmó: “Nuestros fiscales están registrando un número cada vez mayor de casos de este tipo, y la Fiscalía Pública (CPS) seguirá colaborando con sus socios —entre ellos la policía, la Agencia Nacional contra el Crimen y el Centro Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas y para la Protección Pública— para llevar ante la justicia a más delincuentes, como Philip Young y sus cómplices”.

Asimismo, envió un mensaje a los ciudadanos: “Si crees que has sido víctima de delitos similares de esta índole, incluso si tienes dudas, te instamos a que denuncies el incidente a la policía, con la tranquilidad de que tu denuncia será atendida”.

Los cuatro acusados serán sentenciados los días 21 y 22 de diciembre.