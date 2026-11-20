Las autoridades francesas investigan si un exfuncionario del Ministerio del Interior filtró información confidencial sobre investigaciones judiciales a Agrupación Nacional, el partido de ultraderecha de Marine Le Pen, lo que agrava los problemas legales de la formación de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, convocó a Hugues Moutouh, exsecretario general del ministerio, a una reunión el viernes. Moutouh se desempeña ahora como prefecto de la región Centro-Valle del Loira, donde representa al gobierno central.

Nuñez confirmó la apertura de una investigación judicial un día después de que el diario Le Monde reportó que la fiscalía de París investigaba las presuntas filtraciones.

Según Le Monde, se sospecha que Moutouh compartió información sobre investigaciones relacionadas con el financiamiento de las campañas electorales de Agrupación Nacional de 2022 y 2024.

Le Pen no ha realizado comentarios sobre el caso y Nuñez indicó que, por el momento, no se han presentado cargos preliminares. La fiscalía de París no respondió a las preguntas de The Associated Press.

Investigadores de la IGPN, el organismo francés de supervisión policial, realizaron registros en la sede del partido el 9 de noviembre y en el Ministerio del Interior a finales de julio, de acuerdo con la infomación de Le Monde.

“Si se confirman los hechos, son obviamente muy graves”, manifestó Nuñez en declaraciones a la cadena BFM TV.

A menos de seis meses de las presidenciales, esta es la última controversia que salpica al partido de Le Pen. En septiembre se acusó a su compañero de fórmula, Jordan Bardella, de realizar comentarios antisemitas cuando era un joven militante del partido.

Bardella, de 31 años y a quien Le Pen afirma que nombrará primer ministro si sale elegida presidenta en mayo, negó enérgicamente ser el autor de los comentarios sobre supuestos monopolios bancarios judíos y otras teorías conspirativas antisemitas que el sitio de investigación Mediapart le atribuyó.

Le Pen se postulará en las próximas presidenciales a pesar de que un tribunal la condenó en junio a llevar un dispositivo electrónico de vigilancia. La decisión de la veterana política, de 57 años y que ya ha concurrido a tres comicios presidenciales, presenta una campaña única: podría reclamar el voto mientras está bajo vigilancia, con un juez que podría decidir cómo, y durante cuánto tiempo, se aplica el castigo.

Le Pen recurrió el fallo ante el máximo tribunal de Francia y considera que no debería estar sometida a vigilancia de ningún tipo.

Según las encuestas, la nacionalista Le Pen es la favorita para reemplazar a Emmanuel Macron, por delante del líder de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon. Entre los aspirantes hay dos ex primeros ministros de Macron. También se postulan, entre otros, candidatos de la izquierda y la derecha moderadas, del Partido Verde y de los conservadores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.