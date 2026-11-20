El príncipe Harry afirmó que sus hijos, Archie y Lilibet, están “encantados” de regresar al Reino Unido y que su confianza en sí mismos “se ha disparado” desde que asisten a una escuela británica.

El duque de Sussex y su esposa, Meghan, regresaron a Inglaterra en agosto, tras vivir seis años en California luego de renunciar a sus funciones como miembros de la familia real en 2020.

Durante su participación en el programa This Morning, donde promocionó la próxima edición de los Juegos Invictus, Harry expresó: “Les encanta haber vuelto. Y digo ‘vuelto’, aunque ellos no lo ven así… Es un gran cambio cultural. Creo que usar uniforme escolar ha sido un gran cambio para ellos, pero sin duda los ha ayudado”.

“La confianza en sí mismos se ha disparado desde que asisten a una escuela del Reino Unido, lo cual también es estupendo. Estoy tratando de que pierdan el acento y en la escuela hacen lo mismo”.

open image in gallery El príncipe Harry en “This Morning” ( This Morning )

En septiembre, Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, cambiaron de escuela tras apenas dos días de clases debido a inquietudes sobre la seguridad del trayecto desde su casa.

Al ser consultado sobre su regreso al Reino Unido, el príncipe respondió: “Es estupendo estar de vuelta en mi tierra y estoy disfrutando de este clima invernal, lo cual también es agradable”.

“Siempre es interesante vivir en el extranjero y observar desde lejos todo lo que sucede, pero cuando regresas, todo te resulta bastante familiar. Por supuesto, muchas cosas han cambiado, pero, en lo que respecta a Londres y al Reino Unido… este es mi hogar”.

open image in gallery Instagram de Meghan ( @meghan/Instagram )

Harry también celebró la elección de Robert Pattinson para interpretar a James Bond y aseguró que está ansioso por ver al protagonista de The Batman en el papel del agente 007, tras el anuncio, a principios de esta semana, de que el actor británico sería el sucesor de Daniel Craig.

Durante el programa, estuvo acompañado por dos veteranos que participarán en los Juegos Invictus, que se celebrarán en Birmingham en julio del próximo año y en los que competirán militares heridos de 25 países en distintas disciplinas deportivas.

open image in gallery El duque de Sussex promociona los Juegos Invictus, que se celebrarán en Birmingham en 2027 ( AFP/Getty )

El miércoles, el duque, quien sirvió en las Fuerzas Armadas entre 2005 y 2015 y estuvo en primera línea de combate en Afganistán, afirmó que volvería a alistarse para combatir contra Rusia si fuera necesario.

Harry hizo estas declaraciones durante una entrevista para el pódcast Ukraine: The Latest, del diario The Telegraph, en el marco de una visita sorpresa al país devastado por la guerra el pasado fin de semana.

En un video que se publicó en el sitio web del diario el miércoles por la tarde, el príncipe afirmó: “Hay mucho que podemos aprender de Ucrania. Creo que el mundo entero tiene mucho que aprender de Ucrania”.

“Si me pidieran que volviera a alistarme y fuera necesario, sin duda estaría allí para servir a mi país, junto a mis compañeros veteranos y militares en servicio activo”.

open image in gallery El príncipe Harry visitó esta semana a veteranos de guerra ucranianos en Leópolis ( Getty )

Harry sugirió que el Reino Unido lleva una década en conflicto con Rusia y, en diálogo con Dominic Nicholls, periodista de The Telegraph, afirmó: “Que no nos lancen drones, balas ni cohetes no significa que no estemos en guerra. Siento que llevamos una década en guerra”.

El martes se difundió un adelanto de la entrevista en las redes sociales, apenas unos minutos antes de que su hermano, el príncipe de Gales, con quien mantiene una relación distante, desfilara junto a su esposa por la alfombra verde de la glamurosa ceremonia de entrega de los premios Earthshot en Bombay.

Traducción de Leticia Zampedri