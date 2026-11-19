El príncipe Harry afirma que se reincorporaría al ejército británico para luchar contra Rusia si fuera necesario, y añade que cree que Europa por fin “tomó conciencia de la amenaza” que supone el líder del Kremlin, Vladimir Putin.

Durante una visita a Lviv, en el oeste de Ucrania, el duque de Sussex afirmó que, en su opinión, el Reino Unido y Rusia habían estado prácticamente en conflicto durante la última década.

“El hecho de que no haya drones, balas ni cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra”, dijo.

El duque afirmó que el Reino Unido podría aprender mucho de la resistencia de Ucrania contra la agresión rusa, y añadió: “Si me pidieran que me alistara de nuevo, si fuera necesario, estaría allí al cien por cien para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal militar”.

“Hay mucho que podemos aprender de Ucrania. Creo que el mundo entero tiene mucho que aprender de Ucrania”, declaró a The Telegraph.

Cuando le preguntaron si le preocupaba la situación geopolítica actual, Harry respondió: “Creo que todos deberíamos estar nerviosos, sin duda. Y creo que deberíamos estar preparados, y que quienes hemos servido deberíamos estar listos para servir de nuevo”.

El duque participó en dos misiones operativas en Afganistán como piloto de helicóptero Apache en el ejército británico: de diciembre de 2007 a febrero de 2008 y de septiembre de 2012 a enero de 2013. Finalizó su carrera militar en 2015.

open image in gallery Harry sirvió dos veces en Afganistán como piloto de helicóptero ( PA )

Harry y su esposa Meghan regresaron al Reino Unido en agosto con sus dos hijos, después de seis años viviendo en Estados Unidos, tras su decisión en 2020 de renunciar a sus funciones como miembros de la realeza.

El segundo hijo del rey también lanzó una crítica apenas velada al enfoque del presidente estadounidense Donald Trump respecto al conflicto de Ucrania.

“Creo que hubo una gran diferencia entre lo que siente la sociedad estadounidense con respecto al apoyo a Ucrania, que creo que es increíblemente alto y siempre lo fue, en comparación con cierto grupo, o en este caso una administración que quizás pensaba de manera diferente”, dijo en el pódcast.

Al hablar de las elecciones de mitad de mandato y de la próxima toma de control de la Cámara de Representantes y el Senado por parte de los demócratas, añadió: “A partir de enero, las cosas van a cambiar, así que creo que todos deberíamos estar expectantes ante ello”.

“Europa tiene un frente unido y sería fantástico contar también con un mayor apoyo estadounidense para ello”.

El duque entabló una buena relación profesional con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Afirmó creer, basándose en sus cuatro visitas al país y en las actualizaciones periódicas de figuras políticas y militares, que Ucrania estaba ganando la guerra, pero añadió: “Es necesario que Rusia tenga algún tipo de estrategia de salida”.

Según él, la cantidad de soldados rusos que Ucrania estaba matando era “una locura”.

Y advirtió que era importante no confiarse, insistiendo en que ahora era el momento de “redoblar nuestro apoyo” en lugar de dar un paso atrás.

open image in gallery Los ataques con drones rusos en lugares como Odesa están causando estragos ( AFP/Getty )

“No existe ninguna versión que indique que Rusia esté realizando nuevos avances”.

“Es todo lo contrario. Según me dijeron, cuantos más ataques con cohetes rusos y ataques con drones contra infraestructura civil, más desesperados que nunca, más se debe a que están perdiendo”.

Perder 30.000 o más soldados rusos y norcoreanos cada mes era insostenible, afirmó.

“Me parece terrible que se ataque la infraestructura civil, especialmente los hospitales y centros médicos. Los centros de ayuda humanitaria también están siendo atacados”.

“El derecho internacional debe tener algún significado. Por eso creo que el resto del mundo podría y debería hacer más al respecto.”

Dijo que la guerra era psicológica: “mantener a todo el mundo despierto toda la noche, bombardeándolos constantemente”.

Hablando de sus Juegos Invictus para militares heridos, dijo: “El espíritu Invictus vive en cada ucraniano que conocí, no solo en los veteranos”.