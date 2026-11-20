Una década después de que los británicos votaran por abandonar la Unión Europea, altos funcionarios del bloque se reúnen el viernes con el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, con la intención de recomponer las relaciones y, quizá, allanar el camino para volver a estar juntos.

Está previsto que Burnham mantenga en Bruselas conversaciones de poco menos de una hora con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Luego, todos se reunirán en una sesión plenaria con ministros del gobierno británico y comisarios europeos.

Burnham ha calificado la inusual cumbre —que es apenas la segunda desde que Reino Unido se convirtió en el primer país en abandonar el mayor bloque comercial del mundo— como un paso para deshacer una década de daños causados por su divorcio.

“El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que ganamos”, declaró esta semana.

El premier ha señalado que todas las opciones deberían estar sobre la mesa para las relaciones futuras, incluida la reincorporación al bloque, que ahora tiene 27 socio. Pero subrayó que revertir el Brexit es solo uno de los posibles desenlaces, y no es ni mucho menos inminente. Requeriría el respaldo no solo de los votantes británicos, sino también el apoyo unánime de una UE desconfiada. Aun así, ha roto un prolongado código de silencio político sobre la posibilidad de volver a unirse.

Antes del encuentro, von der Leyen afirmó que quiere que sea “una cumbre de ambición y resultados concretos. Más oportunidades para los jóvenes. Un comercio agroalimentario más fácil. Y una cooperación más sólida en seguridad económica”.

Se espera que ambas partes firmen un acuerdo comercial para alimentos y bebidas, un pacto sobre comercio de emisiones y un plan para permitir que los jóvenes trabajen durante periodos limitados en Reino Unido y la Unión Europea. Burnham sostiene que esos acuerdos podrían aportar un modesto 0,4% a la economía británica.

La guerra en Ucrania y el poderío militar de Reino Unido están acercando de nuevo a Londres y Bruselas, y la cumbre brinda a la UE la oportunidad de abordar una cooperación más estrecha en seguridad y defensa, así como los esfuerzos para restringir la migración irregular.

“Nuestra seguridad y prosperidad están estrechamente entrelazadas, lo que hace esencial una sólida asociación entre nosotros", afirmó Costa antes de la reunión. "Al estrechar nuestra cooperación, podemos reforzar nuestra capacidad para afrontar los desafíos de nuestro tiempo, fortalecer nuestra resiliencia y promover la estabilidad en Europa y más allá”.

Pero las emociones siguen a flor de piel y los funcionarios de la UE se han mostrado reacios a alentar un diálogo sobre el retorno de Reino Unido. Están cansados de las cambiantes exigencias de los siete primeros ministros que ha tenido el país en la última década, y quieren una claridad real sobre las intenciones del país.

La embajadora de Irlanda en Londres, Sonja Hyland, dijo que cuando Reino Unido votó por el Brexit, “faltó claridad sobre lo que eso significaba exactamente”. Si Londres quiere reabrir las negociaciones, añadió, debe “tomar una decisión clara sobre lo que quiere”.

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Lawless informó desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.