Tras el fallo de la Corte Suprema, el Instituto de la Mujer excluye a mujeres trans

Las mujeres trans quedarán excluidas de unirse al Instituto de la Mujer (Women’s Institute, WI) a partir de abril del próximo año, luego de que la organización afirmara que “no tenía otra opción” tras el fallo de la Corte Suprema.

La decisión, que revierte una política de cuarenta años, fue tomada “con el mayor pesar y tristeza”, señaló la entidad, y agregó que mantiene la “firme convicción de que las mujeres trans son mujeres”.

El giro ocurre después del fallo de la Corte Suprema que determinó que las mujeres trans no son legalmente mujeres según la Ley de Igualdad, informó la Federación Nacional de Institutos de la Mujer (NFWI).

La decisión llega apenas un día después de que Girlguiding anunciara que también prohibirá el ingreso de niñas trans.

Melissa Green, directora ejecutiva de la NFWI, declaró: “Con profundo pesar y tristeza, debemos anunciar que, a partir de abril de 2026, ya no podremos ofrecer membresía formal a mujeres trans. Como una organización que ha acogido con orgullo a mujeres trans durante más de 40 años, no tomaríamos esta decisión si no sintiéramos que no hay otra alternativa”.

Y agregó: “Para poder seguir operando como el Instituto de la Mujer —una organización y entidad benéfica reconocida legalmente como exclusiva para mujeres— debemos actuar conforme al fallo de la Corte Suprema y limitar la membresía formal únicamente a mujeres biológicas. Sin embargo, este cambio se refiere exclusivamente a nuestra política de membresía y no modifica nuestra firme convicción de que las mujeres trans son mujeres”.

El WI afirmó que sintió que “no tenía otra opción” más que revertir su política de 40 años ( PA )

La NFWI señaló que, si bien ya no puede “ofrecer legalmente membresía formal a mujeres trans” tras el reciente fallo de la Corte Suprema, la organización “presentará programas para seguir extendiendo compañerismo, hermandad y apoyo a las mujeres trans”.

Grupos defensores de los derechos trans reaccionaron con consternación y advirtieron que la decisión “excluiría por completo a las personas trans de participar en la sociedad británica”.

En abril, cinco jueces de la Corte Suprema del Reino Unido dictaminaron por unanimidad que los términos “mujer” y “sexo”, según la Ley de Igualdad, deben entenderse como mujer biológica y sexo biológico. Una decisión que, según expertos, podría tener amplias repercusiones sobre los derechos de las mujeres trans a acceder a servicios y espacios reservados exclusivamente para mujeres.

En respuesta al fallo, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos publicó una guía que fue calificada por activistas como una “carta para misóginos”, tras conocerse reportes de que personas trans podrían ser excluidas de espacios de un solo sexo —como baños y vestuarios— únicamente en función de su apariencia.

El documento fue enviado a los ministros hace casi cuatro meses, pero aún no ha sido publicado, mientras que el Gobierno enfrenta crecientes presiones para explicar la demora.

Según The Times, la nueva guía permitiría que lugares como hospitales, gimnasios y centros recreativos cuestionen a mujeres trans sobre su uso de servicios de un solo sexo, basándose en su apariencia, su comportamiento o en preocupaciones expresadas por otras personas.

