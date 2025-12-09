Demanda: compañeros de Jimi Hendrix murieron en la pobreza mientras los sellos discográficos ganan millones

Los herederos de Noel Redding y Mitch Mitchell, exintegrantes de la banda de Jimi Hendrix, iniciaron una demanda contra Sony Music Entertainment UK (SMEUK) ante el Tribunal Superior. Sostienen que ambos músicos “murieron en relativa pobreza”, mientras la música que ayudaron a crear se ha convertido en “una fuente de ingresos lucrativa” para las grandes discográficas gracias al auge del streaming.

La disputa gira en torno a los derechos de autor y los derechos de intérprete de tres álbumes icónicos de The Jimi Hendrix Experience: Are You Experienced, Axis: Bold As Love y Electric Ladyland, todos grabados durante la década de 1960.

Durante la apertura del juicio, el martes, Simon Malynicz KC —abogado de los herederos del bajista y del baterista— sostuvo que la banda formada junto a Hendrix en 1966, y disuelta poco antes de la muerte del legendario guitarrista por sobredosis en 1970, fue “uno de los actos más exitosos de su época”.

Por otra parte, argumentó que Redding y Mitchell, fallecidos en la década de 2000, “quedaron excluidos” de los beneficios comerciales y “murieron en relativa pobreza”, a pesar de que las grabaciones continuaron generando ingresos significativos en la era digital.

open image in gallery Hendrix formó su grupo con Noel Redding y Mitch Mitchell en 1966 (PA) ( PA Archive )

Malynicz agregó que, desde la muerte de ambos músicos, sus herederos —quienes, en condiciones normales, tendrían derecho a una parte de los ingresos mediante derechos transmisibles— también han sido excluidos de forma constante.

Según afirmó, esta marginación no provino de Jimi Hendrix, sino de los administradores de su patrimonio, de procesos legales posteriores y, “una vez más, de una multinacional que se niega a reconocer o remunerar sus derechos de autor y de intérprete”.

En su exposición, el abogado explicó que una grabación suele involucrar varios tipos de derechos: los vinculados a la composición musical y la letra, y aquellos relacionados con la grabación sonora en sí.

Adicionalmente, existen derechos separados asociados a la interpretación de los músicos que participaron en dicha grabación. Precisó que el conflicto actual se centra, precisamente, en los derechos de autor sobre la grabación y en los derechos de interpretación.

En este sentido, pidió al tribunal “asegurar no solo que se haga justicia a la memoria de Noel Redding y Mitch Mitchell, sino también dar efecto a los deseos de James Marshall Hendrix. Porque, sin duda, él habría querido que sus compañeros recibieran todo lo que les corresponde”.

Sin embargo, Robert Howe KC, representante de SMEUK, rebatió estos planteos en sus argumentos escritos. Sostuvo que los derechos originales de las grabaciones pertenecían a los productores de los álbumes, no a los músicos, lo que —según su postura— impediría que los herederos de Redding y Mitchell tengan derecho alguno.

open image in gallery La música de Hendrix sigue siendo popular y altamente lucrativa ( PA Archive )

Howe también sostuvo que los antecesores de los herederos de los músicos habían renunciado a sus derechos sobre las canciones y “autorizaron de forma expresa a los antecesores del demandado a realizar todos los actos que hoy se cuestionan”.

Además, señaló que Redding y Mitchell ya habían presentado demandas en Nueva York durante la década de 1970, las cuales concluyeron con pagos de 100.000 y 247.500 dólares para cada uno, respectivamente.

Asimismo, argumentó que, en vida, los músicos “no buscaron” impedir que el patrimonio de Hendrix utilizara las grabaciones o interpretaciones, “a pesar de mantener vínculos cercanos con los herederos de Jimi Hendrix y quienes administraban su legado”.

Por su parte, SMEUK afirmó que utiliza legalmente las grabaciones en el Reino Unido desde 2009 y que tiene derecho a continuar haciéndolo. En ese contexto, Howe pidió al tribunal desestimar la demanda. A modo de comparación gráfica, declaró: “En esencia, lo que los demandantes hicieron equivale a demandar al subinquilino de una habitación como estrategia para obtener una declaración sobre la supuesta propiedad de toda la casa”.

Finalmente, el juicio, encabezado por el juez Edwin Johnson, tiene previsto concluir el 18 de diciembre. El fallo escrito, por su parte, se conocerá más adelante.

Traducción de Leticia Zampedri