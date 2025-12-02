Los hombres inteligentes son mejores novios, según un estudio

Los hombres inteligentes pueden ser más propensos a ser fieles a sus parejas, debido a su capacidad para resolver problemas y detectar patrones, según sugiere un nuevo estudio.

Aunque no es exactamente el más romántico de los sentimientos, los análisis demostraron que los novios más constantes tienen más probabilidades de ser capaces de descifrar patrones en secuencias de números y letras.

Las conclusiones proceden de un nuevo estudio realizado por la Universidad de Oakland, en el que se analizó a 202 hombres heterosexuales que habían mantenido una relación durante al menos seis meses.

Los investigadores descubrieron que los hombres que tenían una determinada cepa de inteligencia y obtenían puntuaciones más altas en pruebas específicas solían llevar una vida romántica más sana y manifestaban un mayor compromiso con sus parejas.

También se descubrió que eran menos propensas a mostrar celos, insultar a sus parejas y recurrir a tácticas de “retención de la pareja”, comportamientos de control que hacen que a una persona en pareja le cueste abandonar la relación.

open image in gallery El estudio descubrió que los hombres que obtenían mejores resultados en las pruebas eran menos propensos a mostrar celos e insultar a sus parejas ( Getty/iStock )

Se descubrió que estos hombres tendían a sentirse menos tentados por la asunción de riesgos fuera de su relación, y eran menos propensos a declarar problemas de disfunción eréctil y menos tendencias psicopáticas.

Aunque los autores de la investigación se aseguraron de no exagerar los resultados, dado que no medía directamente el engaño, sugiere que los hombres de una determinada inteligencia tienen un perfil psicológico más compatible con la fidelidad.

Dirigido por el analista de datos y científico social Gavin Vance, el estudio se publicó en la revista Personality and Individual Differences, y el equipo que lo realizó sugiere que vale la pena seguir analizando los resultados.

Subrayaron que las conclusiones del informe son modestas y no pueden probar causa y efecto, ya que los resultados se basan en lo que los hombres dijeron sobre su propio comportamiento.

Un estudio similar publicado a principios de este año por la Universidad de Sídney llegó también a la conclusión de que las parejas en las que los hombres muestran una elevada inteligencia emocional experimentan una mayor satisfacción, una confianza más profunda y una mejor resolución de conflictos.

En el mundo turbio de las citas en línea y las aplicaciones basadas en la apariencia, esto podría ser un indicio de que la inteligencia podría ser el camino hacia una relación feliz y sana.

Traducción de Olivia Gorsin