Meghan Markle prepara su regreso a la actuación tras ocho años de ausencia

Meghan Markle estaría de regreso en la actuación tras ocho años fuera de las pantallas.

Según Variety, la duquesa de Sussex hará un cameo como ella misma en Close Personal Friends, una producción de Amazon MGM Studios que incluye en su elenco a Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid y Henry Golding.

The Sun citó a una fuente cercana al proyecto que describió este momento como “enorme” para Markle y afirmó que “marca su regreso a lo que realmente ama hacer”.

“Recibió una avalancha de ofertas, pero esta le pareció la adecuada”, señaló la fuente. “Es su forma de volver poco a poco y evaluar cómo se siente al estar otra vez en un set. Todos en la producción se muestran entusiasmados y mantienen su participación en secreto”.

Según la misma fuente, el príncipe Harry “la apoya y solo quiere que haga lo que la haga feliz”.

De acuerdo con la revista People, Markle ya estuvo en el set para grabar su papel. “Su participación es pequeña. Se mostró muy relajada y feliz. Saludó a todos, fue muy amable y sencilla”, dijo una fuente al medio.

The Independent contactó a los representantes de Meghan Markle y Amazon MGM en busca de comentarios.

El príncipe Harry y Meghan Markle firmaron un lucrativo contrato con la plataforma de streaming Netflix en 2020 ( Netflix )

Este nuevo proyecto representa el primer papel actoral de Markle desde su salida de la serie Suits en noviembre de 2017, donde interpretó a la asistente legal Rachel Zane. Participó en la producción desde su inicio y dejó el elenco tras comprometerse con el príncipe Harry ese mismo año.

La película Close Personal Friends, dirigida por Jason Orley, narra la historia de una pareja común que entabla amistad con una pareja de celebridades durante un viaje a Santa Bárbara, cerca de la residencia de Markle y Harry en Montecito, California.

La pareja se mudó a Montecito después de renunciar oficialmente a sus funciones como miembros activos de la familia real británica. En 2020, adquirieron una propiedad de alto perfil en esta exclusiva zona de California, en busca de mayor privacidad, espacio y estabilidad para su nueva vida en Estados Unidos.

Ese mismo año, Markle y Harry firmaron un contrato millonario con la plataforma de streaming Netflix, valorado en más de 100 millones de dólares. El acuerdo ha dado lugar, entre otros contenidos, a dos temporadas de la serie de estilo de vida de Markle, Con amor, Meghan, que ha recibido críticas mixtas desde su estreno.

El lanzamiento de la serie coincidió con la presentación de su marca As Ever, cuyos primeros productos incluyeron una mermelada de frambuesa y decoraciones florales comestibles, que Markle promocionó de forma constante a lo largo del programa.

Está previsto que un episodio especial, titulado With Love, Meghan: Holiday Celebration, se emita en diciembre.

El acuerdo con Netflix firmado en 2020 ha dado lugar a dos temporadas de la serie de estilo de vida de Meghan Markle ( Netflix )

En agosto de este año, la productora de la pareja, Archewell Productions, firmó un acuerdo exclusivo de “primera opción multianual” con Netflix, que otorga a la plataforma los derechos preferenciales sobre sus futuros proyectos de cine y televisión. Entre los próximos lanzamientos se encuentra una adaptación cinematográfica deTe veo en el lago, la exitosa novela romántica de Carley Fortune, así como un nuevo cortometraje documental titulado Masaka Kids, A Rhythm Within, cuya publicación está programada para finales de este año.

El otro gran acuerdo mediático de la pareja, firmado con Spotify, concluyó en 2023 tras una sola temporada del pódcast Archetypes, conducido por Meghan Markle.

En junio de este año, durante una entrevista en el pódcast Aspire, Markle habló sobre las dificultades que enfrentó en sus comienzos como actriz. Señaló que “no había muchos papeles para personas mestizas” y explicó cómo esa limitación afectó su carrera antes de obtener su papel revelación en Suits.

“Si solo hay 10 papeles en los que encajo, tengo 10 oportunidades de ser rechazada. Pero si me postulo a 30 porque doy con distintos perfiles, también tengo 30 oportunidades de que me digan que no. Esa acumulación de rechazos desgasta, afecta la autoestima y se vuelve muy difícil de sobrellevar”, expresó.

Traducción de Leticia Zampedri