El príncipe Harry se burla de la ensalada de Meghan en su especial navideño en Netflix

Durante una breve aparición en Con amor, Meghan: especial de Navidad, el especial navideño de Netflix protagonizado por Meghan Markle, el príncipe Harry lanzó una divertida crítica a la comida de su esposa.

En el episodio de 56 minutos, estrenado el miércoles, la duquesa de Sussex se pone el delantal para preparar una ensalada de betabel y el tradicional gumbo de su madre, Doria Ragland, acompañada por el reconocido juez de Top Chef, Tom Colicchio.

En un momento del programa, Meghan revela que Harry odia todos los ingredientes de la ensalada. Poco después, el duque de Sussex entra en escena, atraído por el aroma del gumbo. La saluda con un beso antes de que ella le detalle los ingredientes del platillo: anchoas, aceitunas negras y hinojo.

“Vaya, es como la antiensalada”, bromea Harry, mientras Colicchio remata con humor: “Todo lo que odias”.

Harry no se contuvo: “Esa ensalada y yo estamos en guerra. Es increíble que haya tan pocas cosas en el mundo que no me gusten y que todas estén reunidas en un solo plato. No sé qué me pasaría”.

El príncipe Harry hizo un breve cameo en 'Con amor, Meghan: especial de Navidad'

En el especial, Markle cocinó junto a Tom Colicchio, juez de 'Top Chef' (izquierda)

Sin embargo, cuando se trata del gumbo —especialmente el que prepara la madre de Meghan—, Harry no oculta su entusiasmo.

Al probar la versión de su esposa, elaborada con salchicha y pollo, admite que el nivel de picante lo sorprende: “Siento que me perfora la cabeza. Está delicioso”.

Aunque reconoce que no supera al original, lanza un cumplido genuino: “No estoy seguro de que sea tan bueno como el de tu mamá, pero se acerca”.

La reacción de Meghan es inmediata: “¡Qué! Dios mío. Con eso, te ganaste a mi mamá. No hay mejor cumplido para una suegra”.

Más adelante en el especial, Meghan se pone manos a la obra con una tradición navideña muy especial: la creación de crackers personalizados para su familia.

Vestida con un pijama rojo a juego con sus amigas, la duquesa arma a mano cada detalle con un toque personal. Para su hija, la princesa Lilibet, de cuatro años, incluye un aceite aromático de lavanda; y para su hijo, el príncipe Archie, de seis, un pequeño juguete en forma de hamburguesa con papas fritas.

El de Harry, etiquetado como “Mi amor”, contenía “una pequeña carta de amor, un chocolate y un gorrito”.

Durante la preparación, Meghan le cuenta al restaurador Will Guidara cómo conoció esta tradición británica en su primera Navidad junto a la reina Isabel II y la familia real, en 2017.

“Sin duda, vivir en el Reino Unido hizo que se me peguen sus costumbres navideñas”, comentó.

A pesar del tono festivo del especial, la recepción de la crítica no fue precisamente entusiasta. En su reseña para The Independent, la periodista Hannah Ewans le otorgó apenas una estrella y lo calificó como “No divierte, no engancha y está lejos de ser algo a lo que uno aspire”.

“No es un especial real, sino algo más parecido a contenido de YouTube o a una emisora que pones de fondo mientras decoras el árbol o envuelves regalos. Es ruido blanco para adormecer los sentidos”, escribió.

“Todo tiene un aire a Stepford Wives: no informa, no entretiene, no se disfruta y tampoco inspira. Porque quienes lo vemos —y me incluyo— sabemos que jamás tendremos una Navidad así”.

‘Con amor, Meghan: especial de Navidad’ ya está disponible en Netflix.

Traducción de Leticia Zampedri