Inicia búsqueda urgente de un turista de 76 años que cayó de un crucero cerca de las Islas Canarias

Se está llevando a cabo una búsqueda urgente después de que un pasajero británico cayó por la borda de un crucero frente a la costa de Tenerife.

El jueves por la mañana se denunció la desaparición de este hombre de 76 años del Marella Explorer 2.

Un portavoz de Marella Cruises declaró a The Independent: “Nos entristece profundamente confirmar que un huésped fue visto entrando en el agua mientras el barco estaba de paso hacia La Gomera. Nuestros pensamientos están con la persona y sus seres queridos en estos momentos difíciles”.

“Nuestro equipo de atención especializada está apoyando a la familia, proporcionándole asistencia y consuelo. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales y seguiremos ofreciendo todo el apoyo posible”.

open image in gallery El Marella Explorer 2 es el único barco solo para adultos de la flota ( Getty )

Los guardacostas españoles fueron alertados por primera vez del incidente a las 9:48 a. m. del jueves, cuando el barco fue localizado a aproximadamente 265 kilómetros al noroeste de Punta Teno.

La embarcación realizaba la travesía entre Funchal en Madeira y San Sebastián de La Gomera en Canarias, según informa la web Voz Populi.

Lesley-Anne Kelly, de 40 años y residente en Dundee, viajaba en el barco con su madre, y recordó el momento en que se informó a los pasajeros, hacia las 10 a. m.

Dijo que estaban desayunando y sonó una alarma seguida de la voz de alguien diciendo repetidamente “hombre al agua, hombre al agua, hombre al agua”.

Kelly explicó que todos los miembros de la tripulación salieron a vigilar y que los guardacostas llegaron media hora después del anuncio.

Unas horas más tarde, cuando estaban en su camarote, el capitán les dijo que se había colocado un marcador y que el barco debía permanecer en posición hasta que los guardacostas les dijeran que podían partir.

Sobre las 7:30 p. m., Kelly dijo que el capitán anunció que la búsqueda se había suspendido debido a la oscuridad y que continuaría por la mañana.

“Anoche todo estaba bastante sombrío, sobre todo tras el anuncio de que suspendían la búsqueda”, declaró.

Kelly explicó que se informó a los pasajeros que se estaba interrogando a los testigos.

“La gente lo había visto claramente”, dijo y añadió: “Era la hora del desayuno. Todo el mundo estaba despierto y activo. Había bastante luz, así que sí, puedo imaginar que si alguien hubiera entrado a esa hora del día, habría sido visto por varias personas”.

Se puso en marcha una operación marítima y aérea en la que participaron un helicóptero, dos buques de búsqueda y un avión. Esta mañana se reanudó la búsqueda, a la que también se sumó una patrullera Río Guadiato de La Palma.

El Marella Explorer 2, que participó en la búsqueda de emergencia inicial, había atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife a las 2:40 a. m., hora local.

Este crucero solo para adultos, inaugurado hace 30 años, cuenta con 907 camarotes repartidos en 14 cubiertas, diez bares y diez restaurantes, así como un casino, una sala de espectáculos de Broadway y un cine al aire libre.

