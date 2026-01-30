Correos revelan que Epstein organizó en 2010 una cena entre “el duque” Andrés y una mujer rusa

Jeffrey Epstein organizó una cena entre Andrew Mountbatten-Windsor ( antes conocido como “el príncipe Andrés”) y una mujer rusa de 26 años a la que describió como “hermosa”, según revela un intercambio de correos electrónicos.

La comunicación, fechada en agosto de 2010, se produjo entre Epstein y una cuenta identificada como “El duque”, que cerraba los mensajes con la firma “HRH The Duke of York KG”. El intercambio forma parte de más de tres millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de EE. UU., relacionados con el desacreditado financiero.

Los correos datan de dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar a una menor para prostitución, delito por el que cumplió 13 meses de prisión bajo un programa de trabajo externo.

Epstein escribió: “Tengo una amiga con la que creo que te gustaría cenar”.

open image in gallery Ghislaine Maxwell with Jeffrey Epstein (US Department of Justice/PA)

En respuesta, la cuenta identificada como “El duque” contestó: “Por supuesto. Estaré en Ginebra hasta la mañana del día 22, pero estaría encantado de verla. ¿Vendrá con algún mensaje tuyo? Dale mis datos de contacto para que se comunique conmigo”.

El mensaje cierra con la inicial “A”.

En otro correo —con partes censuradas—, “El duque” añadió: “Genial. ¿Hay alguna otra información sobre ella que deba saber? Por ejemplo, ¿qué le has contado de mí y si también le diste mi correo electrónico?”.

Epstein respondió: “Tiene 26 años, es rusa, inteligente, hermosa, confiable, y sí, tiene tu correo”.

“El duque” replicó: “¡Qué rápido! ¿Cómo estás? ¿Bien por estar libre?”.

Epstein contestó: “(redactado)… es genial estar libre de muchas cosas”.

El intercambio concluye con un mensaje de “El duque”:

“Hay tantas oportunidades en las que frustrantemente no se me permite participar. Y tantas que son obvias, pero en las que no logro que nadie dispare. Debo ir a verte pronto”.

En otro intercambio, también divulgado el viernes, la socialité británica desacreditada Ghislaine Maxwell coincidió en que “Andrew” debería optar por pasar tiempo con “Sarah y los niños” en lugar de visitar “la Isla”, donde habría “cinco impresionantes pelirrojas”.

Ese intercambio, fechado en agosto de 2002, se produjo entre una cuenta llamada “El hombre invisible” y Maxwell.

open image in gallery The then Duke of York arriving for the Requiem Mass service for the Duchess of Kent in 2025 (Jordan Pettitt/PA)

El contenido sugiere que dicha cuenta podría pertenecer a Andrew Mountbatten-Windsor (príncipe Andrés), ya que Maxwell se refiere a él como Andrew y menciona el nombre de su exesposa. Además, correos previos de esa misma cuenta hacen referencia a la presencia de un ayuda de cámara y a estancias en Balmoral junto a la familia real.

En un correo firmado con la inicial “A”, el remitente señala que las dificultades de agenda durante un fin de semana largo lo llevan a reconsiderar sus planes y plantea la posibilidad de pasar unos días en Sotogrande con Sarah y sus hijas, en lugar de viajar a Estados Unidos.

“Sería algo importante y positivo para las niñas”, escribe, y pide autorización para hacerlo, aclarando que no se trata del “síndrome de la mejor oferta”.

En su respuesta, fechada el 24 de agosto de 2002, Ghislaine Maxwell se muestra comprensiva. Le dice que entiende su decisión de priorizar a su familia y que no se sentirá ofendida, aunque lamenta no verlo. Reconoce además que, dadas las pocas vacaciones disponibles, la idea de viajar a “la Isla” resulta menos atractiva.

Un día después, tras confirmarse que “El hombre invisible” no viajaría, Maxwell escribe que no hay problema y añade que otra persona sí asistirá, junto con “cinco impresionantes pelirrojas”.

El intercambio continúa el 27 de agosto, cuando el remitente firma nuevamente como “A” y expresa su deseo de reencontrarse pronto, cerrando el mensaje con muestras de afecto.

Andrew y su entonces esposa, Sarah Ferguson, tienen dos hijas, las princesas Beatrice y Eugenie.

En otros correos incluidos en los documentos se muestra un vínculo cercano y recurrente entre Maxwell y la cuenta denominada “El hombre invisible”. En mensajes enviados tras la muerte de la Reina Madre, Maxwell se dirige a él con términos cariñosos y expresa su pesar por las circunstancias.

open image in gallery Documents included in the US Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files (Jon Elswick/AP)

“Aunque su fallecimiento era esperable a una edad tan avanzada, no deja de ser doloroso. Fue una persona maravillosa, y me alegra haber podido conocerla y hablar con ella. Reprogramaremos. Te quiero. Gx”.

En respuestas posteriores, el remitente —que firma “A xxx”— agradece los mensajes y promete comunicarse.

Los documentos se hicieron públicos como parte de los llamados “archivos Epstein” en Estados Unidos y se suman a una serie de revelaciones difundidas en diciembre, entre ellas un correo electrónico enviado desde Balmoral y firmado con la inicial “A”, en el que se solicitaban a Maxwell “amigos inapropiados”.

En uno de los correos, sin mayor contexto, Ghislaine Maxwell envía a “El hombre invisible” un relato ambientado en el año 2032.

“Un padre camina por el sur de Manhattan con su hijo. Al acercarse al lugar donde a fines del siglo XX se alzaba el World Trade Center, el padre suspira y comenta: ‘Pensar que justo aquí estaban las Torres Gemelas…’.

“El hijo, sin entender, le pregunta: ‘¿Qué son las Torres Gemelas?’.

“El padre sonríe, mira a su hijo y le explica: ‘Las Torres Gemelas eran dos enormes edificios que estuvieron aquí hasta 2001, cuando los árabes los destruyeron’.

“El hijo levanta la vista y pregunta: ‘¿Y quiénes son los árabes?’”.

En un correo de marzo de 2003, la cuenta identificada como “El hombre invisible” escribe que se siente aislado y frustrado. Ghislaine Maxwell le responde llamándolo su “mejor amigo”.

En otro mensaje enviado por “El hombre invisible”, el remitente pregunta a una cuenta con partes censuradas si planea tener más hijos y utiliza una expresión de tono inapropiado.

El correo dice: “Perdón, estoy en Los Ángeles camino a Hawái. ¿Es cierto que tendrán más hijos? ¡Tendré que llamarte ‘súper esperma’!”.

El asunto del mensaje es “Re: AKE en Nueva York”.

En un correo fechado el 9 de septiembre de 2005, Maxwell escribe a “El hombre invisible”:

“Cariño, ¡ups! Llegaré a Los Ángeles en el vuelo QF 025 a las 10:45 del domingo 2 de octubre. A partir de ahí estaré en tus manos (literalmente) hasta sábado o domingo, cuando deba regresar a Londres, ya sea desde Los Ángeles o Nueva York. Si quieres que me vaya antes, avísame y cambiaré los horarios del vuelo. ¿Organizarás los vuelos internos en Estados Unidos? Avísame si está bien. Te quiero. A xxx”.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en agosto de 2019 en la celda de una prisión federal en Manhattan, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

La muerte fue declarada suicidio.

Andrew ha enfrentado acusaciones —que niega de manera categórica— de haber abusado sexualmente de Virginia Giuffre cuando era menor de edad, después de que ella fuera traficada por Jeffrey Epstein.

En 2022, el duque pagó varios millones de dólares para cerrar una demanda civil por agresión sexual, pese a haber sostenido que nunca la conoció.

Andrew se retiró de sus funciones oficiales en 2019 tras una entrevista concedida a BBC Newsnight. Sin embargo, la publicación póstuma de las memorias de Giuffre y la difusión, por parte del gobierno de Estados Unidos, de documentos del patrimonio de Epstein volvieron a poner bajo escrutinio su relación con el financista.

Como consecuencia, el rey Carlos III le retiró oficialmente a su hermano tanto el tratamiento de Su Alteza Real (HRH) como el título de príncipe.

Traducción de Leticia Zampedri