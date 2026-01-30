Líderes del Senado buscan salvar acuerdo bipartidista y evitar cierre parcial del gobierno

Los líderes del Senado se apresuraban el viernes para salvar un acuerdo de gasto bipartidista y evitar un cierre parcial del gobierno el fin de semana, al tiempo algunos republicanos se oponían a un inusual acuerdo entre el presidente Donald Trump y los demócratas.

Los demócratas, que exigen nuevas restricciones a las redadas migratorias federales en todo el país, llegaron a un acuerdo con Trump el jueves para separar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional de un amplio proyecto de ley de gasto gubernamental y dar al Congreso dos semanas para debatir el tema. Ese trato se logró luego que los demócratas, indignados, amenazaran con bloquear todo el proyecto de ley de gasto y provocar un cierre tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis.

Trump dijo que no quería un cierre del gobierno e instó a los miembros de ambos partidos a emitir un "muy necesario voto bipartidista de 'SÍ'". Pero la aprobación del paquete se retrasó el viernes, ya que algunos senadores republicanos se opusieron al acuerdo, advirtiendo que los republicanos no deberían ceder demasiado en el tema fronterizo.

Los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido "calumniados y difamados", dijo el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, en un discurso en el pleno del Senado. "Y al partido republicano, ¿dónde han estado?"

Graham indicó que detendrá el acuerdo, por ahora, a menos que los líderes republicanos le den un voto sobre su proyecto de ley que impide que los gobiernos locales resistan las políticas federales de inmigración.

"Garanticen ese voto y avanzamos", señaló Graham.

Graham también se ha opuesto a la postura de la Cámara de Representantes que deroga una nueva ley que otorga a los senadores la capacidad de demandar al gobierno federal por millones de dólares si sus datos personales o de oficina son obtenidos sin su conocimiento.

Líderes intentan asegurar votos

No estaba claro si algún demócrata se opondrá. Al salir del Capitolio justo antes de la medianoche del jueves, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, dijo que había "obstáculos en ambos lados" al tiempo que él y el líder demócrata Chuck Schumer de Nueva York intentaban resolver cualquier objeción.

"Esperemos que la gente tenga el espíritu de intentar lograr esto" el viernes, cuando el Senado tenía programado reunirse de nuevo a última hora de la mañana.

Schumer dijo el viernes por la mañana que "el tiempo es esencial" y "los abusos de ICE deben llegar a su fin".

Incluso si el Senado aprueba la medida de financiación, necesitará la aprobación de la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley. No se espera que la cámara baja regrese hasta el lunes, lo que aumenta la posibilidad de al menos un cierre parcial temporal durante el fin de semana.

Se espera que el gobierno de Trump emita directrices a las agencias federales sobre cómo proceder.

Inusuales conversaciones bipartidistas

Las inusuales conversaciones bipartidistas entre Trump y Schumer, su frecuente adversario, se produjeron después del incidente en que Alex Pretti, de 37 años, fue abatido por agentes federales en Minnesota el fin de semana pasado y los exhortos de senadores de ambos partidos para una investigación completa. Schumer lo llamó "un momento de verdad".

"Lo que ICE está haciendo, fuera de la ley, es matonismo sancionado por el Estado y debe detenerse", dijo Schumer. "El Congreso tiene la autoridad —y la obligación moral— de actuar".

El enfrentamiento ha amenazado con sumir al país en otro cierre, apenas dos meses después que los demócratas bloquearan un proyecto de ley de gasto por la expiración de subsidios federales de salud. Esa disputa cerró el gobierno durante 43 días cuando los republicanos se negaban a negociar.

Ese cierre terminó una vez que un pequeño grupo de demócratas moderados se separó para llegar a un acuerdo con los republicanos. Pero los demócratas están más unidos esta vez tras los incidentes en que Pretti y Renee Good murieron baleados por agentes federales.

Los republicanos también estaban más dispuestos a llegar a un acuerdo. Varios dijeron que después de ambos incidentes fatales, estaban abiertos a nuevas restricciones.

Los demócratas plantean demandas

Los demócratas han presentado varias demandas, pidiendo a la Casa Blanca que "termine con las patrullas itinerantes" en las ciudades y coordine con las fuerzas del orden locales en los arrestos de inmigración, incluyendo la exigencia de reglas más estrictas para las órdenes de arresto.

También quieren un código de conducta aplicable para que los agentes sean responsables cuando violen las reglas. Schumer dijo que los agentes deberían estar obligados a actuar "sin máscaras y con cámaras corporales encendidas", así como portar identificación adecuada, como es práctica común en la mayoría de las agencias policiales.

Tom Homan, el zar fronterizo del presidente, dijo el jueves en Minneapolis que los funcionarios de inmigración federales están desarrollando un plan para reducir el número de agentes en el estado, pero eso dependerá de la cooperación de las autoridades estatales.

Aún lejos en política

Si el acuerdo avanza, las negociaciones en el futuro sobre un acuerdo final sobre el proyecto de ley del DHS probablemente serán difíciles.

Los demócratas quieren que las agresivas redadas migratorias de Trump terminen.

"Si el gobierno de Trump se resiste a las reformas, cerramos la agencia", aseveró el senador de Connecticut Richard Blumenthal.

Es poco probable que los republicanos acepten todas las demandas de los demócratas.

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, indicó que se opone a exigir a los agentes de inmigración que muestren sus rostros, incluso cuando culpó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por decisiones que, dijo, "manchan" la reputación de la agencia.

"Hay mucha gente maliciosa por ahí, y tomarán una foto de tu rostro, y lo siguiente que sabes, tus hijos o tu esposa o tu esposo están siendo amenazados en casa", declaró Tillis.

El senador Tommy Tuberville, republicano por Alabama, criticó lo que llamó la "lista de deseos progresista de los demócratas de las llamadas 'reformas' de ICE".

"Ahora, más que NUNCA, necesitamos hacer saber a nuestros agentes de policía que los respaldamos, no cargarlos con algunos nuevos protocolos que podrían ralentizar su progreso en la DEPORTACIÓN DE CRIMINALES", publicó Tuberville en X.

Incertidumbre en la cámara baja

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, dijo a The Associated Press el jueves que había estado "vehementemente en contra" de dividir el paquete de financiación, pero "si se divide, tendremos que moverlo lo más rápido posible. No podemos permitir que el gobierno cierre".

En un estreno nocturno en el Kennedy Center de una película sobre la primera dama Melania Trump, Johnson dijo que podría tener que tomar algunas "decisiones difíciles" sobre cuándo traer de vuelta a la Cámara de Representantes a Washington para aprobar los proyectos de ley separados por el Senado, si se aprueban.

Los republicanos de la cámara baja han dicho que no quieren ningún cambio en su proyecto de ley.

"El paquete no volverá a pasar por la Cámara de Representantes sin financiación para el Departamento de Seguridad Nacional", escribieron a Trump miembros de Freedom Caucus, un grupo de legisladores republicanos conservadores de la cámara baja.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas que cualquier cambio en el proyecto de ley de seguridad nacional necesita ser "significativo y transformador".

A falta de un "cambio drástico", señaló Jeffries, "los republicanos tendrán otro cierre".

Los periodistas de The Associated Press Kevin Freking, Stephen Groves, Joey Cappelletti, Seung Min Kim, Michelle L. Price y Darlene Superville contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.