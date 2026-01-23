Al parecer, el director del FBI, Kash Patel, quería ir a ver partidos de fútbol de la Premier League en lugar de asistir a reuniones en su despacho con aliados internacionales, entre ellos el director del MI5 británico.

Un alto ejecutivo del FBI declaró a The New York Times que Patel no quiso asistir a reuniones en despachos cuando asistió en mayo a una conferencia secreta de los Cinco Ojos, reunión de los servicios de inteligencia del Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

En su lugar, Patel deseaba dar prioridad a los actos sociales, como el deporte en directo y las motos acuáticas, según la fuente.

Antes de la conferencia, su personal dice que está descontento porque no le gustan las reuniones en despachos. Lo que quiere son actos sociales. Quiere partidos de fútbol de la Premier.

“Quiere ir a hacer jet ski. Le gustaría un tour en helicóptero. Cada persona que se enteró de esto dijo: ‘Espera. ¿De verdad va a pedirle al director del MI5 que se vaya a hacer jet ski en vez de reunirse?’. El calendario está fijado, y todos los socios de Cinco Ojos están asistiendo. No puede limitarse a decir que no participa y que en su lugar quiere ir a un partido de fútbol de la Premier. Esto es un trabajo, chicos”.

La Casa Blanca negó las afirmaciones al respecto y dijo que se trataba de una “regurgitación de narrativas falsas” y que el relato estaba lleno de “especulaciones de fuentes anónimas”.

Kash Patel lució una corbata del Liverpool FC durante una comparecencia en el Senado el año pasado ( Getty )

Al parecer, el Sr. Patel es seguidor del Liverpool FC, vigente campeón de la Premier League.

En septiembre, vistió una corbata del club en una comparecencia ante el Senado de Estados Unidos y tuiteó sobre su apoyo al club, en particular celebrando el título de la Premier League conquistado por el equipo de Arne Slot el pasado mes de abril.

Además de su deseo de ver el fútbol de la Premier League, el artículo del NYT incluye una serie de acusaciones según las cuales el primer año de Patel al frente del FBI dio lugar a cambios radicales que, según las fuentes, hicieron que Estados Unidos fuera menos seguro.

Al parecer, Patel dio prioridad a la planificación de publicaciones en las redes sociales para sí mismo, para el exadjunto Dan Bongino y para la oficina de campo de Salt Lake City en los momentos posteriores al asesinato del activista de derechas Charlie Kirk, mientras los altos ejecutivos y las oficinas de campo trataban de informar a los funcionarios sobre la situación.

“[Patel] y Bongino empiezan a hablar de su estrategia en Twitter”, dijo el alto ejecutivo del FBI a NYT. “Y Kash dice: ‘Voy a tuitear esto. Salt Lake, tuitea eso. Dan, entra con esto. Entonces pondré esto’.

“Están literalmente guionizando sus redes sociales, sin hablar de cómo vamos a responder ni de los recursos ni de la situación. Está gritando que quiere sacar cosas, pero ni siquiera están investigadas todavía. Ni siquiera es exacto”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca en busca de comentarios.

En una declaración al NYT, el FBI dijo: “Esta historia es una regurgitación de narrativas falsas, conjeturas y especulaciones de fuentes anónimas que están desconectadas de la realidad. Pueden quejarse y propagar falsedades todo lo que quieran, pero eso no cambiará los hechos de que el FBI, bajo este Gobierno, trabajó con socios a todos los niveles y logró un histórico 2025”.

La Casa Blanca declaró al New York Times: “El presidente Trump y el director del FBI, Kash Patel, están restaurando la integridad del FBI, devolviéndole su enfoque a la lucha contra el crimen y dejando que los buenos policías sean policías”.

Traducción de Olivia Gorsin