El Gobierno británico ha respondido a las declaraciones realizadas por el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, sobre las islas Malvinas pocos días antes de la semifinal del Mundial.

Inglaterra dio un paso más hacia la final con una reñida victoria por 2-1 sobre Noruega en la prórroga el sábado por la noche, y ahora se enfrentará a Argentina el miércoles en un partido cargado de historia.

Pero en la oficina del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se han visto obligados a desmentir los comentarios realizados por Quirno en los días previos al partido, después de que este afirmara que los habitantes de las Malvinas eran una población “implantada artificialmente”.

Gran Bretaña y Argentina libraron una breve guerra en 1982 por las islas, que son administradas por el Reino Unido pero que Argentina aún reclama como propias.

open image in gallery Las islas Malvinas ya han votado anteriormente por abrumadora mayoría a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido ( PA Media )

El ministro argentino hizo un llamamiento a su país para que no “[cayera] en la trampa del referéndum”, haciendo referencia a la votación de 2013 en que los habitantes de las islas decidieron que estas continuaran siendo un territorio británico; agregó que los comicios habían sido, en la práctica, ilegítimos.

En el periódico La Nación, Quirno insistió en que la población de las Malvinas había sido “implantada artificialmente por la potencia ocupante”, y continuó: “Por esta razón, ningún referéndum organizado unilateralmente por el Reino Unido puede tener efecto legal sobre una controversia cuya resolución pertenece exclusivamente a Argentina y al Reino Unido mediante negociaciones”.

También afirmó que las islas constituían una “situación colonial especial y particular, que [tenía] su origen en la violación de la integridad territorial de Argentina”.

open image in gallery Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina

“El tiempo no transforma una ocupación ilegítima en soberanía. Tampoco dividirá la unidad territorial de la República Argentina”, escribió.

El Gobierno británico rechazó categóricamente sus afirmaciones, diciendo que los habitantes de las Islas Malvinas eran “británicos con derecho a determinar su propio futuro”.

Al ser preguntado sobre los comentarios de Quirno, el portavoz oficial del primer ministro dijo: “Bueno, no es así”.

open image in gallery Inglaterra se enfrentará a Argentina en Atlanta el miércoles, tras su victoria por 2-1 contra Noruega la semana pasada ( Getty )

Prosiguió: “La postura del Reino Unido es clara. Los isleños han expresado repetidamente su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y su derecho a la autodeterminación es primordial”.

“En 2013, el pueblo de las islas Malvinas votó abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar”, añadió.

Argentina ha reclamado repetidamente la soberanía sobre las islas Malvinas y fue derrotada en una guerra corta pero sangrienta tras lanzar una invasión en 1982, cuya sombra planea sobre las relaciones entre el Reino Unido y Argentina hasta el día de hoy.

Unos 650 soldados argentinos y 255 soldados británicos murieron antes de que Argentina se rindiera.

Inglaterra se enfrentará a Argentina en Atlanta, Georgia, EE. UU., el miércoles, tras su victoria por 2-1 contra Noruega la semana pasada.

Al preguntársele si la intervención del ministro latinoamericano había sido extremadamente contraproducente, el portavoz de Starmer dijo que este estaba centrado en el fútbol y, en respuesta a los cánticos de los hinchas argentinos, el funcionario dijo: “Creo que la opinión del primer ministro es que el fútbol debe ser un juego y una forma de unir a la gente. Eso es lo que los aficionados quieren ver”.

Traducción de Sara Pignatiello