Reino Unido acusa a grupo respaldado por Irán de ataques a comunidad judía británica

Una serie de ataques incendiarios y de vandalismo contra sitios judíos en el Reino Unido fueron obra de un grupo respaldado por Irán, aseveró el gobierno británico el lunes.

El gobierno indicó que ilegalizará al Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha (IMCR, por sus siglas en inglés), también conocido como Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia.

También prohibió a la Guardia Revolucionaria, un poderoso cuerpo paramilitar iraní, al considerarla una amenaza para la seguridad nacional. Cometer sabotaje en nombre de ambos grupos será castigado hasta con cadena perpetua una vez de que el Parlamento apruebe la ley, lo que el gobierno espera que ocurra a finales de semana.

En un comunicado, la ministra de Seguridad, Angela Eagle, dijo que el IMCR se ha atribuido siete ataques en el Reino Unido. El grupo se había declarado responsable por internet de una serie de ataques incendiarios contra lugares judíos en Londres en los últimos meses, incluidos incendios en sinagogas y ambulancias de una organización benéfica judía, así como un medio de comunicación en lengua persa crítico con el gobierno de Irán. Nadie resultó herido en los incendios.

“Detrás del IMCR estaban miembros de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quienes casi con certeza dirigieron los ataques del IMCR en toda Europa”, afirmó Eagle. La Fuerza Quds, o Fuerza de Jerusalén, es la unidad expedicionaria de la Guardia.

El grupo surgió en internet a principios de este año y también se ha atribuido la responsabilidad de ataques contra sinagogas en Bélgica y los Países Bajos.

Funcionarios de las fuerzas del orden y expertos en inteligencia sostienen que grupos de intermediarios respaldados por Irán están detrás de un número creciente de ataques en Europa, la mayoría dirigidos contra la comunidad judía y medios en lengua persa críticos del gobierno islámico de Irán.

Por lo general operan reclutando a miembros de grupos criminales para llevar a cabo sabotajes y otros ataques.

Grupo bajo inteligencia militar rusa también es investigado

Las autoridades indicaron el lunes que el Reino Unido también está designando al Cuerpo de Voluntarios del GRU, un grupo controlado por la agencia de inteligencia militar de Rusia, como una amenaza para la seguridad nacional. El Reino Unido afirma que el grupo realiza recopilación de inteligencia extranjera y operaciones encubiertas hostiles en nombre del GRU.

Las autoridades explicaron que las nuevas medidas facilitarán que la policía y las agencias de inteligencia aborden lo que llaman “matones a sueldo”, o a cualquiera que apoye a los grupos intermediarios.

“Ya hemos tomado medidas enérgicas contra el régimen iraní y quienes están vinculados a él, y contra operativos y redes rusas que apuntan contra nuestro país. Estos nuevos poderes facilitarán procesar y encarcelar a cualquiera que lleve a cabo su trabajo sucio aquí en el Reino Unido”, dijo el primer ministro Keir Starmer en un comunicado.

Las prohibiciones se enmarcan en una nueva ley británica que entró en vigor la semana pasada, otorgando al gobierno poderes para abordar organizaciones intermediarias que cometan actividad hostil en nombre de Estados extranjeros.

A principios de este mes, dos hombres rumanos fueron condenados a penas de prisión por el apuñalamiento de un periodista de una televisora en lengua persa, un ataque que el juez dijo que se cometió en nombre del Estado iraní.

No momento no hay comentarios de Irán.

La Unión Europea designó en enero a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista por la sangrienta represión de Teherán contra las protestas en su país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.