La reina Camilla, junto al actor que interpretó al rey Carlos, presencia el partido de Arthur Ferry en Wimbledon

La reina Camila asistió este miércoles a su tradicional visita anual a Wimbledon y compartió el palco real con Dominic West, el actor que interpretó al rey Carlos III en la serie The Crown de Netflix.

Es el cuarto año consecutivo que la reina visita el All England Club durante el décimo día del tradicional torneo.

Vestida con un conjunto azul claro, Camila tomó asiento en la Cancha Central para presenciar el partido de cuartos de final del cuadro femenino entre Jasmine Paolini y Marta Kostyuk.

En el exclusivo palco real también estuvieron la actriz Elle Fanning y West, nominado al premio Emmy por su interpretación del monarca.

Kostyuk se impuso con autoridad a Paolini por 6-3 y 6-2 para avanzar por primera vez a las semifinales de Wimbledon. Ahora enfrentará a la checa Linda Noskova, quien derrotó en sets corridos a la belga Elise Mertens en la Cancha 1.

Dominic West, quien interpretó al rey Carlos III en ‘The Crown’, también estuvo presente en el palco real ( PA )

Después del triunfo de Kostyuk, la reina Camila sorprendió a los siguientes jugadores en salir a la cancha al saludarlos antes del partido: el británico Arthur Fery, invitado por la organización, y el italiano Flavio Cobolli. Horas antes, también había conversado con un recogepelotas y con varias empleadas de larga trayectoria del All England Club.

Fery y Cobolli saltaron a la Cancha Central alrededor de las 3:00 p. m. (hora local). Ante la presencia de la reina Camila, el británico firmó una brillante actuación y se impuso por 6-4, 7-6 y 6-0 para avanzar a las semifinales. El resultado sorprendió a Cobolli, quien apenas un mes antes había llegado a la final del Abierto de Francia.

Ahora, Fery enfrentará en semifinales al campeón del Abierto de Francia, Alexander Zverev, quien derrotó en sets corridos a Taylor Fritz en la Cancha 1. En la otra semifinal, Jannik Sinner se medirá con Novak Djokovic el viernes.

La visita de la reina Camila tuvo lugar después de la de la princesa de Gales, Kate, quien asistió al torneo la semana pasada en su calidad de patrona del All England Club. Durante su recorrido, saludó a los aficionados que esperaban en la tradicional fila de Wimbledon y presenció varios partidos junto al bicampeón Andy Murray.

Traducción de Leticia Zampedri