Meghan llevará a Archie y Lilibet al Reino Unido para acompañar al príncipe Harry

Aumentan los rumores de que la duquesa de Sussex y sus hijos podrían reunirse con el rey Carlos III durante el viaje de una semana del príncipe Harry al Reino Unido, en el que dará inicio a la cuenta regresiva de un año para los Juegos Invictus

Harry llegó primero a Londres el lunes sin su familia, quienes tenían previso ausentarse debido a preocupaciones de seguridad. Sin embargo, ahora parece que dichas preocupaciones podrían haberse mitigado.

El duque ha dedicado su tiempo a promover WellChild, una organización benéfica de la que es patrocinador, lo que incluyó una visita al Hospital Infantil de Birmingham para celebrar los 20 años de su programa de enfermería especializada.

Tanto el Daily Mirror como el Telegraph han informado sobre la posibilidad de que el rey vea a sus nietos, de quienes se dice que han tenido poco contacto con Carlos.

open image in gallery Harry llegó a Londres el lunes sin su familia, después de que esta decidiera cancelar la visita a la capital por motivos de seguridad; sin embargo, parece que las preocupaciones en torno a la seguridad podrían haberse atenuado

El portavoz de Meghan se negó a hacer comentarios sobre los informes.

La última vez que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo en persona fue durante las celebraciones del jubileo de plata de la reina Isabel II en 2022.

No se esperaba que los niños asistieran a ningún evento público, pero Meghan tenía previsto acompañar a su esposo al evento del conteo regresivo de un año de Invictus, que se llevará a cabo este viernes en el Centro Nacional de Exposiciones (NEC) de Birmingham.

Harry ha enfrentado una prolongada batalla legal con el Ministerio del Interior sobre las medidas de seguridad para él y su familia cuando se encuentran en el Reino Unido, después de que su nivel de protección cambiara al renunciar a sus funciones como miembro activo de la realeza en 2020.

Cuando el duque perdió el año pasado un recurso ante la Corte de Apelaciones contra el Ministerio del Interior, concedió una entrevista a la BBC en la que expresó su esperanza de una reconciliación con su familia, e incluso reveló que Carlos no le hablaba debido a su caso judicial sobre seguridad.

Harry agregó: “Por ahora no puedo imaginar un mundo en el que llevaría a mi esposa e hijos de regreso al Reino Unido, y lo que se van a perder es, pues, todo, ya sabes”.

open image in gallery La última vez que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, vieron a su abuelo en persona fue durante las celebraciones del jubileo de plata de la reina Isabel II en 2022 ( Instagram/@meghan )

El duque viajó a Birmingham días después de perder la demanda que había presentado ante la Corte Suprema, junto con un grupo de celebridades, contra los editores del Daily Mail por una supuesta recopilación ilegal de información.

Fue rodeado por enfermeras mientras caminaba por el Hospital Infantil de Birmingham, donde habló sobre las “dificultades financieras” que enfrenta el Servicio Nacional de Salud (NHS).

La presencia de Harry causó gran entusiasmo en los pasillos, donde las enfermeras lo rodearon, y una de ellas recibió un abrazo, mientras las familias le pedían fotos y él posaba para una foto grupal con alrededor de una docena de enfermeras, diciéndoles: “Gracias por todo lo que hacen”.

En un discurso para conmemorar el hito de los 20 años, el duque se dirigió a una sala llena de ejecutivos de WellChild, personal de enfermeía y las familias a las que ayudan: “No sé si lo escuchan lo suficiente, pero la diferencia que marcan cada día está cambiando vidas cotidianas, literalmente”.

open image in gallery El príncipe Harry de Gran Bretaña saluda a un niño al salir del Hospital Infantil de Birmingham tras celebrar el vigésimo aniversario del primer programa de enfermeras de WellChild ( Reuters )

Comentó: “Entiendo, y todos entendemos, que esto se vuelve más difícil cada semana con los recortes y las dificultades financieras… es simplemente una locura lo que parece estar pasando, no solo en este país, sino en general”.

Y agregó: “Pero hospitales como este no funcionan sin personas como ustedes, y familias como esta no pueden ser las familias que desean ser en casa sin la experiencia y las habilidades que ustedes les brindan, y WellChild está justo en el centro de todo eso”.

Durante el evento del año previo al evento, que se llevará a cabo el viernes en el NEC, la sede principal de los Juegos Invictus 2027, Harry observará y participará en una serie de eventos de exhibición junto a excompetidores.

Birmingham dará la bienvenida a más de 550 militares heridos, lesionados y enfermos, veteranos y sus familias, procedentes de 26 países, y los atletas participarán en 12 deportes adaptados para apoyar su recuperación e inspirar a otros.