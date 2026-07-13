Policía británica arresta de nuevo a sospechoso en asesinato de exparlamentaria Widdecombe

El asesinato de la exparlamentaria británica Ann Widdecombe se investiga ahora como un acto de terrorismo, informó la policía el lunes.

Un hombre de 28 años que había sido detenido bajo la sospecha de ser el autor del asesinato fue arrestado de nuevo bajo sospecha de comisión, preparación o instigación de actos de terrorismo, detalló la unidad de Policía Antiterrorismo del Sureste.

La policía de Devon y Cornwall había indicado inicialmente que no se creía que se tratara de un delito relacionado con el terrorismo y que no había nada que sugiriera que tuviera motivación política.

“Ahora tenemos nueva información y pruebas que significan que la Policía Antiterrorista dirige ahora la investigación”, dijo el jefe de la Policía Nacional Antiterrorista, Laurence Taylor. “Estamos siguiendo múltiples líneas de investigación para establecer el motivo de este ataque”.

Widdecombe, de 78 años, exmiembro del Parlamento, fue hallada muerta la semana pasada en su aislada vivienda rural en un pueblo del suroeste de Inglaterra. La policía no reveló la causa de la muerte y se limitó a decir que había sufrido “lesiones graves”.

El crimen sacudió la política británica, donde Widdecombe había sido una voz destacada durante décadas, conocida por su personalidad enérgica y sus posturas socialmente conservadoras, contrarias al aborto y a la ampliación de los derechos LGBTQ+.

El sospechoso, cuyo nombre no ha sido revelado porque no ha sido acusado, fue detenido el sábado en el condado South Yorkshire, en el norte de Inglaterra, a más de 320 kilómetros (200 millas) del pueblo de Haytor, al borde del Parque Nacional de Dartmoor, donde Widdecombe fue hallada muerta el jueves.

La policía cree que Widdecombe fue asesinada alrededor de las 12:30 de la tarde del miércoles. La preocupación por la exparlamentaria surgió luego que no se presentara a una entrevista de televisión programada el miércoles por la tarde.

Widdecombe fue legisladora en la Cámara de los Comunes como diputada desde 1987 hasta 2010, desempeñando cargos que incluyeron el de ministra de Prisiones en el gobierno conservador de la década de 1990 del primer ministro John Major.

Widdecombe alcanzó la fama tras dejar el Parlamento como concursante en los programas de telerrealidad “Strictly Come Dancing” y “Celebrity Big Brother”.

Más tarde se unió al Partido del Brexit, sirviendo brevemente como miembro del Parlamento Europeo antes que el Reino Unido abandonara la Unión Europea en 2020. Más recientemente, se unió al partido antiinmigración Reformar Reino Unido, y a menudo aparecía en los medios como portavoz.

Amigos y colegas contrastaron sus combativas declaraciones políticas con su amabilidad personal y buen humor.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.