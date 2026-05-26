Autoridades de Argentina y Uruguay dicen es muy posible una visita del papa León XIV en noviembre

Autoridades políticas y religiosas de Argentina y Uruguay afirmaron que es muy posible que el papa León XIV visite ambos países antes de fin de año.

El presidente argentino Javier Milei dijo el martes que "la gestión del canciller (Pablo) Quirno permitió cerrar posiciones y es muy probable que tengamos la dicha de tenerlo en el mes de noviembre aquí en la Argentina” en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, señaló al portal de noticias Infobae que “hay muchas posibilidades de que el papa León venga”, aunque instó a ser “prudentes” y esperar la confirmación de la Santa Sede, que no ha dado aún por segura una eventual gira del pontífice por este y otros países de Sudamérica.

Durante el fin de semana el cardenal de Montevideo, Daniel Sturlam, dijo que “todo indica que en noviembre tendremos al papa entre nosotros”, pero matizó que la confirmación oficial vendrá del gobierno y de la Nunciatura Apostólica de Uruguay. La Conferencia Episcopal de Uruguay había hecho referencia a esa misma eventualidad dos días antes en un comunicado.

León XIV tiene un vínculo muy cercano con América Latina ya que tiene la doble nacionalidad estadounidense y peruana. En Perú fue primero misionero y luego obispo.

Sería la primera visita de un pontífice a Argentina y Uruguay después de las que hizo Juan Pablo II a ambos países en la década de 1980. El papa Francisco, antecesor de León XIV y con quien Milei mantuvo una relación oscilante, nunca volvió a su país natal luego de ser elegido cabeza de la Santa Sede en marzo de 2013 ni tampoco pisó suelo uruguayo.

La semana pasada el canciller argentino acrecentó la expectativa en torno al asunto al señalar en X que se había reunido con Milei "para darle la buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino” y agregó que “sólo resta definir la fecha”.

Cuando Robert Prevost fue elegido nuevo líder de la Iglesia católica en mayo de 2025, Milei publicó en X "las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro” junto a una imagen realizada con inteligencia artificial en la que el cuerpo del pontífice tenía una cabeza de león, símbolo de su partido ultraliberal La Libertad Avanza.