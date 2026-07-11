Policía británica libera a hombre arrestado por asesinato de expolítica Ann Widdecombe

La policía británica dejó en libertad el sábado a un joven de 26 años al que había detenido como sospechoso del asesinato de Ann Widdecombe, exmiembro del Parlamento británico y concursante de telerrealidad, que las autoridades revelaron fue atacada en su domicilio un día antes que se descubriera su cuerpo.

La Policía de Devon y Cornualles informó que el hombre ya no está siendo investigado. La fuerza indicó que los detectives trabajan “a un ritmo considerable” para encontrar al asesino y descartó que la población esté en riesgo.

Widdecombe, de 78 años, fue hallada muerta el jueves en su aislada casa rural en el pueblo de Haytor, en el límite del Parque Nacional de Dartmoor, en el suroeste de Inglaterra. La policía no reveló la causa de la muerte y se limitó a decir que había sufrido “lesiones graves”.

La policía señaló que cree que Widdecombe fue agredida alrededor de las 12:30 de la tarde del miércoles. Surgieron preocupaciones por ella luego que no se presentara a una entrevista de televisión programada para la tarde del miércoles.

La policía indicó que el asesinato no está siendo investigado como un acto de terrorismo y que no hay información que sugiriera que el crimen tenga motivación política.

La seguridad de los políticos se ha reforzado tras los asesinatos de dos miembros del Parlamento en funciones en la última década. La legisladora laborista Jo Cox fue baleada y apuñalada en 2016 por un extremista de ultraderecha, y el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un agresor inspirado por el grupo Estado Islámico.

Nigel Farage, líder del partido Reform UK al que pertenecía Widdecombe, declaró que el personal había revisado los correos electrónicos del partido en busca de patrones de abuso dirigidos contra ella, pero que no habían encontrado nada.

“No podemos identificar, a partir de nuestros datos, a ningún individuo” que pareciera estar acosándola, afirmó Farage tras depositar una ofrenda floral frente a la casa de Widdecombe.

Farage se dijo profundamente consternado por el crimen y sostuvo que “las cosas se han vuelto aún más peligrosas” para las figuras públicas.

El asesinato sacudió la política británica, donde Widdecombe había sido una voz destacada durante décadas, conocida por su personalidad enérgica y sus posturas socialmente conservadoras, contrarias al aborto y a la ampliación de los derechos LGBTQ.

Fue legisladora en la Cámara de los Comunes como diputada entre 1987 y 2010, y desempeñó cargos que incluyeron el de ministra de prisiones en el gobierno conservador del primer ministro John Major en la década de 1990.

Widdecombe alcanzó la fama tras dejar el Parlamento como concursante en los programas de telerrealidad “Strictly Come Dancing” y “Celebrity Big Brother”.

Más tarde se unió al Partido del Brexit y, por un breve periodo, fue eurodiputada antes que el Reino Unido abandonara la Unión Europea en 2020. Más recientemente, se incorporó al partido antiinmigración Reform UK, y a menudo aparecía en los medios como portavoz.

Amigos y colegas contrastaron sus combativas declaraciones políticas con su amabilidad personal y su buen humor.

El primer ministro Keir Starmer calificó su muerte como “una noticia realmente impactante”, y la líder conservadora Kemi Badenoch dijo que “realmente me cuesta encontrar las palabras” para hablar al respecto.

“Fue un ataque desagradable y horrendo, y se me rompe el corazón por su familia”, declaró Badenoch.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.