Meghan celebra el quinto cumpleaños de su hija, la princesa Lilibet, con una nueva foto familiar

La duquesa de Sussex compartió una nueva imagen de la princesa Lilibet para celebrar el quinto cumpleaños de su hija.

Meghan Markle publicó la foto en su cuenta de Instagram con el rostro de su hija cubierto, bajo el título “la niña de nuestros sueños”.

La pequeña descalza, conocida como Lili, fue fotografiada con su larga melena roja suelta, en brazos de su padre, el príncipe Harry, quien la mira con adoración.

En la imagen, Meghan aparece de pie junto a Harry, con el brazo sobre su hombro, y también le sonríe a la princesa.

open image in gallery La duquesa de Sussex acompañó la publicación con el siguiente mensaje: “La niña de nuestros sueños. Feliz quinto cumpleaños, Lili”. ( Instagram/@meghan )

La duquesa escribió en la publicación: “La niña de nuestros sueños. Feliz quinto cumpleaños, Lili”, seguida de un emoji de corazón blanco.

También compartió otra foto en la que se ve a Lili descalza sobre el césped bajo el sol, luciendo un vestido de verano.

Lili extiende la mano para tocar las flores de un agapanto azul-púrpura, comúnmente conocido como lirio del Nilo o lirio africano.

La nieta del rey nació el 4 de junio de 2021 en Estados Unidos y se llama Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Ella solo adquirió el derecho a ser princesa cuando Carlos ascendió al trono, debido a las normas establecidas por el rey Jorge V en 1917.

Harry y Meghan comenzaron a usar los títulos de príncipe y princesa para referirse a Archie y Lili después del bautizo de la princesa en 2023, tras mantener correspondencia con Carlos sobre el asunto.

open image in gallery El duque y la duquesa de Sussex, fotografiados durante su visita a Australia ( PA Wire )

Según informes recientes, el príncipe Harry espera que el rey los invite a pasar un tiempo en familia en Sandringham este verano.

El duque de Sussex solo vio a su padre dos veces en dos años, mientras que su hijo, el príncipe Archie, de seis años, y la princesa Lilibet vieron a su abuelo por última vez hace más de cuatro años. La duquesa de Sussex estuvo por última vez en el Reino Unido cuando la pareja asistió al funeral de la reina Isabel en septiembre de 2022.

Harry, que actualmente espera una decisión sobre su seguridad en el Reino Unido, dijo que no se sentiría seguro trayendo a su familia al Reino Unido sin protección policial armada, protección que los duques de Sussex perdieron cuando renunciaron a sus deberes reales en 2020 y se mudaron a Estados Unidos.

Sin embargo, al parecer, el duque aceptaría con agrado una invitación del rey a su finca de Norfolk, ya que cree que eso le permitiría llevarse a su familia con él.

Harry vio a su padre por última vez el 10 de septiembre del año pasado, cuando se reunieron durante menos de una hora en Clarence House por primera vez en 19 meses.

Traducción de Olivia Gorsin