La vicepresidenta de Argentina tacha a Inglaterra de “piratas usurpadores” en un arrebato antes del partido del Mundial

La vicepresidenta de Argentina calificó a Inglaterra de “invasores” y “piratas usurpadores” en un discurso insólito previo al partido de semifinales del Mundial entre ambos equipos.

Persisten las tensiones políticas entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas, que desembocaron en un conflicto en 1982.

El director técnico argentino, Lionel Scaloni, afirmó que sería una “locura” mezclar deporte y política antes del partido, pero la vicepresidenta de su país, Victoria Villarruel, avivó la polémica en torno al tema en una publicación en X.

open image in gallery Los veteranos de la Guerra de las Malvinas Carlos Milo (izquierda) y Daniel Raffonaud (derecha) asisten a una ceremonia para conmemorar el 42.º aniversario de la guerra ( AFP/Getty )

“Mañana jugamos contra los piratas usurpadores”, comenzaba la publicación.

“Este no es un partido cualquiera. No voy a ser políticamente correcto ni insensible; contra los ingleses, siempre hay algo más”.

“Son las Malvinas, es Diego, es el último partido de Leo, y está frenando a los invasores. ¡Vamos Argentina! ¡Porque hasta nuestro último aliento, vamos a reclamar lo que es nuestro!”.

“Las Malvinas” es el nombre que Argentina le da a las islas que Inglaterra denomina “Falklands”, donde en 2013 se celebró un referéndum en el que los isleños votaron abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar.

En una reunión entre el FBI, la FIFA y la policía local, se abordó la profunda animosidad histórica entre ambas naciones y la posible escalada de tensiones entre los aficionados. Atlanta desplegó personal adicional para la semifinal del miércoles con el fin de garantizar la seguridad.

open image in gallery Los aficionados argentinos queman la bandera británica antes del partido ( X )

Scaloni hizo todo lo posible por evitar cualquier debate geopolítico en su conferencia de prensa previa al partido del martes.

“Es un partido de fútbol; no puedo mezclar las cosas, por respeto a lo que sucedió hace tantos años”, dijo. “Fue una época muy triste de nuestra historia y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Mezclar ambas cosas sería una locura. Criticamos que hubo guerra”.

Y agregó: “Por supuesto que la gente recuerda la historia y lo que pasó. Es un partido de fútbol; tenemos que mantener las cosas separadas”.

“Sí, recordamos a los argentinos y a las personas que perecieron en la guerra, pero no confundamos las cosas. ¿Qué tienen que ver los jugadores de hoy con lo que sucedió hace tantos años?”.

open image in gallery Lionel Scaloni se prepara para enfrentarse a Inglaterra ( PA Wire )

Mientras tanto, en el Reino Unido, los pubs prevén vender seis millones de pintas adicionales el miércoles.

La British Beer and Pub Association afirmó que los pubs prevén vender ocho millones de pintas en un miércoles promedio de julio, por lo que los seis millones adicionales equivalen a un aumento del 75 %.

La directora ejecutiva de BBPS, Emma McClarkin, dijo: “Gracias a la Copa del Mundo, vimos millones de pintas adicionales vendidas tras los partidos de las selecciones nacionales locales”.

“Dada la gran expectativa que hay en juego, prevemos que el miércoles será la noche más exitosa del torneo, con la posible venta de más de seis millones de pintas adicionales, lo que supone un impulso mayor del que solemos ver en un día festivo o en Nochevieja”.

Traducción de Olivia Gorsin