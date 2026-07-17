La ola de calor temprana en Europa disparó las muertes: podría haber causado más de 10.000

El calor que golpeó a Europa de forma excepcionalmente temprana e intensa este año parece haber provocado un aumento en el número de muertes, con más de 10.000 fallecidos en el punto álgido de la ola de calor de lo que cabría esperar en condiciones normales, según las cifras que aún se están dando a conocer en todo el continente.

Las mediciones de lo que los investigadores llaman “exceso de mortalidad” —la diferencia entre el número de decesos que se esperarían normalmente y la cifra real— se dispararon a finales de junio, cuando parte de Europa registró temperaturas récord. Los expertos advierten que se necesita tiempo para obtener una visión completa de la situación, y que muchas muertes relacionadas con el calor nunca se registrarán formalmente como tal. Por ejemplo, un ataque cardíaco, que puede estar causado por la exposición al calor extremo, especialmente en personas mayores o con problemas de salud subyacentes, puede figurar en un certificado de defunción simplemente como un ataque cardíaco.

Es un comienzo de verano alarmante. Varias olas de calor han matado a miles de personas en los últimos años en Europa. Aun así, 2003 sigue siendo el año más letal en el continente por el calor, con unos 70.000 fallecidos. La frecuencia e intensidad de las olas de calor se ven potenciadas por el cambio climático, causado por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.

Semana excepcionalmente mortífera a comienzos del verano

El centro de monitoreo de mortalidad EuroMOMO, que recibe datos de dos docenas de países, dio una estimación de exceso de mortalidad de 14.260 personas por todas las causas en la semana que terminó el 28 de junio, con más de 12.000 de esas muertes entre personas de 65 años o más. Esa cifra se sitúa dentro de un total de 84.583 decesos en esa semana. Los datos de la semana anterior y posterior fueron mucho más bajos.

Lasse Vestergaard, del Statens Serum Institut de Dinamarca, que coordina EuroMOMO, señaló que “atribuimos esto a la ola de calor que afecta a bastantes países de Europa, y lo hacemos porque no hay otra explicación evidente que pueda justificar un exceso de moralidad tan elevado en este momento".

Un exceso tan elevado en una sola semana es “sumamente inusual”, añadió. EuroMOMO no ofrece cifras absolutas por países, pero encontró los peores datos en Francia, Bélgica y Alemania.

Los países que sufrieron la peor parte de la ola de calor han publicado sus propias estimaciones, pero no siempre siguen la misma metodología o plazos.

A continuación, un resumen de las muertes relacionadas con el calor reportadas por varias naciones.

Alemania

El centro de control de enfermedades de Alemania, el Instituto Robert Koch, atribuyó directamente al calor 6.830 muertes en lo que va de año hasta comienzos de julio, 6.470 de ellas entre personas de 65 años o más. A finales del mes pasado, las temperaturas en el país alcanzaron sus niveles más altos desde que se tienen registros, con un pico de 41,7º Celsius (107,06º Fahrenheit) el 28 de junio, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Alemán.

Reino Unido

La Met Office británica, la agencia meteorológica nacional, indicó que se cree que 2.700 personas perdieron la vida por causas relacionadas con las temperaturas durante las olas de calor en Inglaterra y Gales en mayo y junio. De esas muertes, unas 550 ocurrieron a finales de mayo y alrededor de 2.200 a finales de junio, agregó. Este año se registraron récords nacionales de calor para mayo —con 35,1º C (95,18º F)— y junio, con más de 37ºC (98,6º F).

Francia

La autoridad de salud pública de Francia informó que se contabilizaron al menos 2.000 muertes más en la semana del 22 al 28 de junio que en la anterior, cuando las temperaturas ya estaban subiendo. Francia registró sus días más calurosos de la historia el 24 y 25 de junio, cuando el servicio meteorológico Meteo France dijo que el indicador térmico nacional —un promedio de temperaturas diarias medidas en 30 estaciones meteorológicas— alcanzó los 30º C (86º Fº). Más del 40% de Francia registró temperaturas máximas por encima de 40º C (104º F).

España

Las autoridades atribuyeron al exceso de calor unas 937 muertes estimadas en junio, de acuerdo con el Instituto de Salud Carlos III, un organismo oficial de monitoreo. El mes pasado fue el segundo junio más caluroso registrado nunca en el país, con temperaturas 3,2º C (5,8º F) por encima del promedio mensual normal, explicó la agencia meteorológica AEMET. Una ola de calor de cinco días hizo que las temperaturas superaran con regularidad los 40º C (104º F), indicó la AEMET.

Bélgica

Hubo 1.747 muertes por encima de lo que normalmente se esperaría durante la ola de calor que se extendió del 18 de junio al 1 de julio, según Sciensano, el instituto de salud pública de Bélgica. Señaló que “se espera cierta mortalidad excesiva durante las olas de calor, al igual que durante las olas de frío y las epidemias de gripe. No obstante, la ola de calor de junio de 2026 se distingue por su excepcional amplitud”.

En el punto máximo del episodio, se registró una medición de 35,5º C (95,9º F) el 26 de junio, informó el instituto meteorológico IRM.

Países Bajos

Una estimación inicial de las cifras de exceso de defunciones por la ola de calor de junio determinó que en Países Bajos hubo 480 muertes más de las esperadas, según el servicio de salud pública. El aumento de la mortalidad fue particularmente notable en las zonas del este y del sur, donde los termómetros marcaron valores más altos.

El país registró su temperatura más alta de la historia para junio, con el servicio meteorológico neerlandés anotando 36,8º C (98,24º F). Eso es más de un grado Celsius (1,8º F) por encima del récord anterior, establecido en 1947.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.