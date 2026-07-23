Decenas de miles de personas se han visto obligadas a evacuar sus hogares mientras una nueva ola de calor extremo golpea Sicilia, España, Francia y otras zonas del sur de Europa, donde las temperaturas ya superan los 44 °C y alimentan numerosos incendios forestales.

Las imágenes muestran grandes incendios que avanzan por Sicilia. En la isla, las llamas han arrasado las colinas que rodean Bivona, en la provincia de Agrigento, mientras que Palermo, la capital, también registra apagones.

Al mismo tiempo, en el suroeste de Francia, más de 20.000 personas fueron evacuadas cerca de Burdeos, informaron las autoridades. Unos 700 bomberos fueron desplegados para combatir un incendio en las inmediaciones de la localidad costera de Lège-Cap-Ferret, donde, a principios de esta semana, dos bomberos murieron mientras luchaban contra otro foco cerca del aeropuerto de la ciudad.

La emergencia coincide con la declaración oficial de sequía en Gales, la primera región del Reino Unido en adoptar esa medida tras un período de condiciones excepcionalmente secas, olas de calor, incendios forestales y una disminución del caudal de los ríos. En toda Europa, el calor extremo, agravado por el cambio climático, está resecando los suelos, ya que las altas temperaturas aceleran la pérdida de humedad del terreno y de los ríos.

Grecia también afronta una ola de calor que, según las previsiones, se prolongará durante cuatro días. Las temperaturas superaron los 42 °C y varias regiones del centro y sur del país, incluida el área metropolitana de Atenas, permanecen en el nivel máximo de alerta por riesgo de incendios forestales. A su vez, las autoridades de Chipre emitieron una advertencia ante temperaturas que podrían alcanzar los 43 °C.

“Durante la noche, el fuego avanzó más rápido de lo que habíamos previsto”, declaró Philippe de Gonneville, alcalde de Lège-Cap-Ferret. Según las autoridades, 12.000 personas ya fueron evacuadas y otras 8.800 están siendo trasladadas a zonas seguras.

open image in gallery Enormes llamas envuelven los bosques del sureste de Francia ( AFP/Getty )

En la vecina España, las autoridades continuaban los trabajos para controlar varios incendios forestales que llevaban días activos. En ese contexto, el operador ferroviario Adif informó de la suspensión del servicio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, cerca de Madrid, debido a un incendio próximo a las vías.

Mientras tanto, en la zona central del país, bomberos, equipos de emergencia y unidades militares permanecían desplegados mientras las autoridades monitoreaban focos activos en Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Albacete. Como consecuencia, la interrupción también afectó la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Barcelona, uno de los corredores ferroviarios más transitados de España.

Por otro lado, la agencia meteorológica española advirtió de un “peligro extraordinario” por temperaturas que podrían alcanzar los 44 °C el jueves en algunas regiones. En destinos turísticos como los alrededores de Málaga, Valencia y Alicante, los termómetros también podrían llegar a los 42 °C.

En ese contexto, más de 100.000 hectáreas han sido consumidas por los incendios en todo el país en lo que va del año.

open image in gallery Aviones cisterna fueron desplegados para combatir los incendios en el sur de Europa esta semana ( AP )

Mientras tanto, en Italia, un bombero de 59 años murió tras sufrir una descompensación mientras combatía un gran incendio forestal cerca de San Cataldo, en Sicilia.

En la isla, Cammarata, Santo Stefano Quisquina y Bivona fueron algunas de las localidades más afectadas por los incendios. Las llamas obligaron a evacuar centros de salud, interrumpieron las líneas telefónicas, provocaron el cierre de carreteras y destruyeron tierras de cultivo, mientras los residentes colaboraban con las autoridades para combatir el fuego.

Además, según medios locales, más de 100 personas tuvieron que abandonar sus hogares y centros de salud, mientras decenas de incendios forestales desbordaban la capacidad de los servicios de emergencia, que intentaban contener las llamas antes de que alcanzaran zonas rurales, barrios residenciales y las principales carreteras.

open image in gallery Le Porge, en el suroeste de Francia, donde un incendio de rápida propagación ha consumido 900 hectáreas al norte de la bahía de Arcachón ( AFP/Getty )

Las temperaturas en el interior de Sicilia superaron los 40 °C el miércoles por segundo día consecutivo y alcanzaron los 43 °C, según el servicio meteorológico Ventusky.

Sin embargo, el jueves los valores descendieron hasta los 30 °C en gran parte de la isla, aunque algunas zonas del centro-norte continuaron con temperaturas cercanas a ese nivel. Para el viernes, el calor más intenso se desplazará hacia el sur, antes de que toda Sicilia registre temperaturas en torno a los 30 °C durante el fin de semana.

En medio de esta situación, el agricultor Marco Barbaccia relató que un incendio forestal avivado por el viento destruyó sus olivares, arrasó la cosecha de este año y dañó los árboles de los que dependen las futuras producciones.

“No pudimos salvar nada. Perdimos tanto la cosecha de este año como los propios olivos, lo que significa que también perderemos la producción futura de aceite de oliva virgen extra siciliano”, afirmó Barbaccia.

Por su parte, el diario italiano La Repubblica informó que muchas familias permanecieron refugiadas en sus viviendas para evitar la entrada del humo.

“El calor era tan intenso que las barandillas y los pomos de las puertas se pusieron al rojo vivo”, escribió el periódico. “El humo envolvió varios barrios y, a las cuatro de la madrugada, las temperaturas en la ciudad superaban los 40 °C”.

En otras partes de Europa, los bomberos continuaban el martes las labores para contener el mayor incendio forestal del año en España, mientras que dos bomberos murieron al combatir otro incendio en el suroeste de Francia. Todo ello ocurría en medio de una ola de calor extremo que seguía agravando las condiciones en el continente, con sequías y pronósticos de fuertes granizadas.

open image in gallery Un incendio forestal en Sagana, en el municipio de Monreale, Sicilia ( AFP/Getty )

En la Italia continental, las temperaturas se han mantenido entre los 20 y los 30 °C, mientras que en la isla de Cerdeña rozaron los 40 °C el miércoles. Según las previsiones, Cerdeña continuará con temperaturas de entre 30 y 35 °C durante el resto de la semana, mientras que en la Italia continental los valores se mantendrán dentro de lo habitual para esta época del año.

Mientras tanto, los incendios en Sicilia, avivados por los fuertes vientos siroco —que soplan desde el Sáhara hacia el sur de Europa—, alcanzaron durante la noche del martes al miércoles la localidad de Santo Stefano Quisquina, en el centro-oeste de la provincia de Agrigento.

Además, la provincia de Palermo, capital de Sicilia, también enfrentó decenas de incendios que dañaron viviendas y negocios rurales, obligaron al cierre temporal de la carretera estatal SS186 e interrumpieron el tránsito en la autopista Palermo-Catania.

De acuerdo con medios locales, una clínica, un depósito de oxígeno, una gasolinera y una fábrica de fuegos artificiales permanecen bajo vigilancia de los bomberos y otras autoridades. Como medida de precaución, 22 pacientes fueron evacuados de la clínica Ignazio Attardi.

En tanto, en Bivona, un incendio forestal dañó las tuberías de agua y obligó a activar los sistemas de emergencia en tanto que la línea telefónica de TIM también quedó fuera de servicio en la zona.

open image in gallery Un incendio forestal cerca de Burdeos, Francia ( Reuters )

“Agradecemos de corazón, en particular, a los numerosos agricultores que, con sus excavadoras, palas, tractores y bidones llenos de agua, siguen en el lugar ayudando a la población”, declaró Milko Cina. Los incendios también han causado daños en granjas y explotaciones ganaderas.

Por otro lado, el alcalde aseguró que la situación está "mejorando" después de que las autoridades tuvieran que evacuar todas las viviendas situadas a lo largo de la carretera estatal entre Bivona y Santo Stefano. Además, señaló que los residentes comenzaron a colaborar con las labores para extinguir los incendios desde la madrugada del miércoles.

Aunque los incendios forestales no son un fenómeno nuevo en la región, los científicos sostienen que se están volviendo más frecuentes e intensos debido a olas de calor y sequías cada vez más severas y prolongadas, impulsadas por la crisis climática.

Traducción de Leticia Zampedri