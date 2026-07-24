Príncipe saudí hallado en un hotel de lujo de Londres murió por una mezcla de alcohol y drogas recreativas

Un miembro de la familia real saudí fue hallado muerto en la habitación de un hotel de lujo en Londres, donde se alojaba tras someterse a un tratamiento de desintoxicación en la clínica Priory.

Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud tenía una concentración de alcohol en sangre casi tres veces superior al límite legal para conducir en el Reino Unido y había consumido alcohol junto con GHB, una droga recreativa.

El príncipe fue encontrado muerto en el baño de su habitación del hotel Marriott de Kensington, al oeste de Londres, el 25 de noviembre del año pasado.

Durante una audiencia celebrada en el Tribunal Forense del Oeste de Londres, se informó que el joven de 29 años se había registrado en el hotel el 19 de noviembre para una estancia de una semana.

Las cámaras de seguridad lo captaron por última vez la noche anterior a su muerte, cuando salió a fumar un cigarrillo. Al día siguiente, una empleada de limpieza ingresó a la habitación, que estaba cerrada con llave, y lo encontró vestido y tendido en el suelo del baño.

open image in gallery Fue hallado muerto en el baño de su habitación del hotel Marriott de Kensington, al oeste de Londres, el 25 de noviembre del año pasado ( Google )

Tras el hallazgo, el personal de seguridad del hotel alertó a los servicios de emergencia, pero los equipos médicos no lograron reanimarlo y fue declarado muerto en el lugar.

De acuerdo con el informe toxicológico, el joven miembro de la realeza tenía una concentración de etanol de 222 mg por cada 100 ml de sangre, casi tres veces superior al límite legal para conducir en el Reino Unido (80 mg) y dentro de un rango que podría provocar un coma.

Además, presentaba niveles potencialmente mortales de gamma-hidroxibutirato (GHB), conocida como una droga recreativa. También se detectaron rastros de cannabis, del ansiolítico alprazolam —comercializado como Xanax— en dosis recreativas y de otros ansiolíticos en dosis terapéuticas.

open image in gallery El príncipe saudí Abdullah bin Fahad fue hallado muerto en un hotel de Londres ( SAOC )

Durante la audiencia se informó que el príncipe tenía antecedentes de consumo problemático de alcohol y Xanax.

En agosto del año pasado, ingresó en la clínica Priory de Roehampton, al suroeste de Londres, para someterse a un proceso de desintoxicación de alcohol, benzodiazepinas y pregabalina. Según la psiquiatra Victoria Chamorro, el paciente “colaboró bien” y el tratamiento transcurrió sin efectos secundarios físicos.

“Era una persona solidaria y amable con sus compañeros, y hacía amigos con facilidad”, señaló en un comunicado. “Al ingresar, presentaba síntomas de bajo estado de ánimo y ansiedad. Cuando recibió el alta, se consideró que no existía riesgo de suicidio. Se marchó acompañado de un amigo, aunque no asistió a las consultas de seguimiento por Zoom. Sin embargo, no había motivos de preocupación. Se comportó bien y completó su tratamiento”.

Posteriormente, recibió atención en la clínica privada Rainford Hall, en St Helens, Merseyside, donde también fue tratado por una infección de las vías respiratorias superiores. Tras recuperarse, abandonó el centro el 14 de octubre.

La autopsia concluyó que Abdullah bin Fahad, descendiente de un bisabuelo del rey Salman de Arabia Saudita, no padecía ninguna enfermedad aguda ni crónica. Sin embargo, determinó que sufrió un paro cardíaco provocado por la combinación de alcohol y varias drogas.

Al emitir el fallo, la jueza forense adjunta Jean Harkin afirmó que no existían indicios de que el príncipe hubiera intentado quitarse la vida. Explicó que los informes de las clínicas Priory y Rainford Hall no reflejaban señales de alarma, que no había manifestado intenciones suicidas a ninguna persona y que en su habitación no se encontró ninguna nota.

Asimismo, señaló que tampoco había evidencias de la participación de terceros, ya que las cámaras de seguridad mostraban que estuvo solo la noche anterior a su muerte.

La jueza dictaminó que se trató de una muerte accidental, causada por la ingesta de múltiples sustancias. “Quisiera expresar mis más sinceras condolencias a la familia de Abdullah”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri