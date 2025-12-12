El rey Carlos instó a la población del Reino Unido a asistir a los controles de detección de cáncer y advirtió sobre los millones de oportunidades perdidas para lograr diagnósticos tempranos.

En un mensaje grabado en apoyo a la campaña “Stand Up To Cancer”, el monarca anunció que su propio tratamiento se reducirá a partir del próximo año, algo que calificó como una “bendición personal”.

No obstante, aprovechó la transmisión para reflexionar sobre su experiencia. Dijo sentirse “muy preocupado” al saber que al menos 9 millones de personas en el Reino Unido no están al día con los estudios de detección de cáncer a los que tienen acceso.

Carlos reveló que fue diagnosticado con una forma de cáncer en febrero de 2024. Si bien el Palacio de Buckingham no precisó el tipo de cáncer, funcionarios indicaron que se detectó tras un tratamiento por agrandamiento de próstata, el cual reveló “otro problema preocupante”.

En el mensaje, grabado en Clarence House hace dos semanas, el monarca instó a los británicos a dejar de lado la “vergüenza” y a aprovechar los programas de detección. Además, presentó el nuevo Screening Checker nacional, una herramienta en línea que permite a las personas verificar si son elegibles para los controles preventivos.

Al rendir homenaje a los especialistas, enfermeros, investigadores y voluntarios que atienden y acompañan a pacientes con cáncer, el rey Carlos expresó sentirse “conmovido” por su labor.

En el marco de las fiestas, hizo un llamado a la población para que reserve un “lugar especial en el corazón” para las cientos de miles de personas que reciben un diagnóstico de cáncer cada año en el país, así como para quienes las cuidan.

“Sé por experiencia propia que un diagnóstico de cáncer puede resultar abrumador”, afirmó. No obstante, subrayó que “la detección temprana es la clave que puede transformar el tratamiento, dando un tiempo invaluable a los equipos médicos y, a los pacientes, el preciado regalo de la esperanza”.

Habló con énfasis sobre la importancia de realizarse controles médicos y destacó que su diagnóstico temprano le permitió llevar una “vida plena y activa”, incluso durante el tratamiento.

Con firmeza, reiteró: “La detección temprana, sencillamente, salva vidas”.

A continuación, compartió una noticia personal alentadora: “Hoy puedo contarles la buena noticia de que, gracias a un diagnóstico temprano, a una intervención eficaz y a seguir las indicaciones médicas, mi propio esquema de tratamiento contra el cáncer podrá reducirse el próximo año”.

“Este hito es tanto una bendición personal como una prueba de los notables avances logrados en la atención del cáncer en los últimos años; una prueba que, espero, sirva de aliento para el 50 % de nosotros que recibiremos este diagnóstico en algún momento de la vida”, expresó.

En su mensaje, también reconoció que muchas personas evitan los controles por temor a la “incomodidad” o la “vergüenza”. “Cuando finalmente aceptan la invitación, se alegran de haberlo hecho”, afirmó.

Asimismo, subrayó que “unos pocos momentos de incomodidad” son un precio muy pequeño a pagar por la tranquilidad que, para la mayoría, llega al saber que no necesitan más estudios o, para otros, por la posibilidad de una detección temprana y la intervención que puede salvarles la vida.

Cerró su mensaje con una invitación a que cada persona haga su parte para ayudar a detectar el cáncer de manera temprana.

“Tu vida —o la vida de alguien que amas— puede depender de ello”, advirtió.

Por su parte, un vocero del Palacio de Buckingham confirmó que el Rey continuará con el tratamiento, aunque destacó que ha respondido “de manera excepcional”. En ese sentido, explicó que ahora el proceso entrará en una “fase preventiva”.

El mensaje se conoce, además, en un contexto sanitario complejo. Autoridades del NHS advirtieron sobre un “escenario de peor caso” para este diciembre debido al fuerte aumento de casos de gripe.

Según responsables del sistema de salud, una “ola sin precedentes” está llevando al personal médico al límite, y el incremento de internaciones demuestra cuán peligrosa se está volviendo la situación en los hospitales del NHS.

La directora médica nacional del NHS, la profesora Meghana Pandit, advirtió sobre la gravedad del panorama actual. “Con una demanda récord en las guardias y en los servicios de ambulancias, y con una inminente huelga de médicos residentes, esta ola sin precedentes de gripe severa deja al NHS frente a un escenario de peor caso para esta época del año, con el personal llevado al límite para seguir brindando la mejor atención posible a los pacientes”, señaló.

Además, alertó que el número de pacientes hospitalizados por gripe es “extremadamente alto” para esta altura del año. Peor aún, “sigue en aumento” y el pico todavía no se vislumbra, por lo que el NHS enfrenta semanas muy difíciles por delante.

Traducción de Leticia Zampedri