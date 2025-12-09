Estudio: Fármacos como Ozempic tendrían escaso efecto en cánceres asociados a la obesidad

Los medicamentos para perder peso tendrían “poco o ningún efecto” en la reducción del riesgo de cánceres asociados a la obesidad, según revela un nuevo estudio.

Actualmente, más de 100 millones de personas en Estados Unidos viven con obesidad y, en las últimas dos décadas, las muertes vinculadas a 13 tipos de cáncer relacionados con esta condición se han triplicado.

Aunque investigaciones previas habían sugerido que fármacos populares como Ozempic y Zepbound podrían reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, a través de un nuevo análisis de 94.245 pacientes con diabetes tipo 2, sobrepeso u obesidad —todos en tratamiento con medicamentos para adelgazar—, los científicos determinaron que probablemente no sea así.

Los investigadores concluyeron, con una “certeza moderada”, que los medicamentos de la clase GLP-1 tienen poco o ningún impacto en el riesgo de desarrollar cáncer de mama, riñón, tiroides o páncreas.

Los medicamentos para bajar de peso tendrían escaso efecto en prevenir cánceres vinculados a la obesidad, según estudio

Asimismo, reportaron hallazgos similares —aunque con “baja certeza”— para otros tipos de cáncer, como los de hígado, vesícula, colorrectal, ovario, endometrio, esófago, meningioma (tumor del revestimiento del cerebro) y mieloma múltiple, un tipo de cáncer de células sanguíneas.

En cuanto al cáncer gástrico, señalaron que el efecto es muy incierto.

“No es que los GLP-1 no reduzcan el riesgo de cáncer; no creo que podamos sacar esa conclusión de nuestro estudio”, explicó a NBC News el doctor Cho-Han Chiang, médico residente en el Mount Auburn Hospital y autor principal de la investigación. “Diría que los fármacos GLP-1 probablemente no aumentan el riesgo de cáncer. Es un poco distinto”.

Pese a estas conclusiones, los medicamentos para bajar de peso han demostrado ser eficaces en la pérdida de kilos, así como en la mejora de la salud cardiovascular y la reducción de la inflamación, un factor vinculado al desarrollo de enfermedades. La obesidad, la mala salud del corazón y la inflamación continúan siendo factores de riesgo clave para los cánceres relacionados con el exceso de peso.

Integrantes de Fight Colorectal Cancer marchan hacia el Capitolio de EE. UU. en marzo de 2024, en Washington D. C. Según los médicos, los fármacos para bajar de peso de la clase GLP-1 tienen poco o ningún efecto en el desarrollo del cáncer colorrectal

De hecho, otros estudios recientes ofrecen perspectivas distintas. En una investigación realizada por la Universidad de California en San Diego, publicada en noviembre, los científicos encontraron que los pacientes con cáncer de colon que tomaban fármacos GLP-1 tenían la mitad de probabilidad de morir dentro de cinco años, en comparación con aquellos que no los utilizaban.

Además, a través de diversos estudios publicados durante el último año, los investigadores determinaron una posible asociación entre estos medicamentos y un menor riesgo de cánceres vinculados a la obesidad, incluido el cáncer de ovario y el de pulmón.

“Algunos de estos cánceres parecen tener un componente hormonal”, explicó el doctor Michael Choti, jefe de cirugía en Banner MD Anderson Cancer Center, en diálogo con Banner Health. Aunque no participó en la investigación, Choti señaló que “es posible que los GLP-1 mejoren el metabolismo y reduzcan la inflamación, lo que podría influir. Pero aún no lo sabemos con certeza”.

También advirtió que estos medicamentos no deben considerarse herramientas de prevención contra el cáncer.

El análisis más reciente se basó en datos de pacientes incluidos en 48 ensayos clínicos realizados durante un año y medio. Sin embargo, los investigadores aclararon que dichos estudios no fueron diseñados específicamente para evaluar resultados relacionados con el cáncer.

“Desde la perspectiva de la prevención del cáncer, creo que necesitamos más datos”, concluyó Chiang.

