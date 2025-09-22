Rey Carlos habría dicho al príncipe Harry que no podía participar en la familia real “a medias”

El príncipe Harry no podrá participar “a medias” en la familia real en caso de que desee regresar al Reino Unido más a menudo, según los informes.

Durante su visita al país para realizar obras de caridad a principios de este mes, el duque de Sussex se reunió con su padre, el rey Carlos III, por primera vez en un año y siete meses.

Pasó unos 55 minutos en Clarence House tomando un “té privado” con el monarca, cuya relación con su hijo menor ha sido tensa desde la renuncia de Harry como miembro activo de la realeza en 2020. Sin embargo, fuentes palaciegas han rechazado cualquier sugerencia de que el príncipe pudiera regresar a la familia en calidad más formal.

“El rey ha sido absolutamente claro sobre su intención de respetar la posición de su difunta madre, según la cual no puede existir una participación pública 'a medias' para los miembros de la familia”, dijo una fuente real al periódico británico The Times.

open image in gallery El príncipe Harry llega a la residencia real Clarence House, en Londres, para reunirse con su padre ( AFP/Getty )

Se conoce que Harry no está buscando ampliar sus funciones reales, y que es feliz con su vida en California, EE. UU., que comparte con su esposa Meghan y sus dos hijos Archie y Lilibet.

Un portavoz de Harry dijo a The Times: “El duque ha dejado claro que se enfocará en la relación con su padre. Más allá de eso, y sobre cualquier otro asunto relacionado con su familia, no haremos comentarios”.

En una entrevista concedida a la BBC en mayo, tras perder su recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales para que se le restituyera el servicio de seguridad en el país, el príncipe afirmó que le “encantaría” reconciliarse con su familia.

open image in gallery El duque de Sussex, fotografiado durante una visita a un estudio de grabación comunitario en Nottingham, Inglaterra, a principios de este mes ( Getty )

Expresó: “No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No me habla por este asunto de la seguridad, pero estaría bien que pudiéramos reconciliarnos”.

La última vez que vio al rey fue durante una breve visita en febrero de 2024, después de que el monarca de 76 años anunciara su diagnóstico de cáncer. En este sentido, el periódico The Mail on Sunday ha informado ahora que el Palacio de Buckingham y el personal de Sussex están “discutiendo tentativamente” un deshielo de las relaciones entre el rey y Harry, según el cual podrían “aparecer juntos en un acto público”.

Esto podría incluir la posible aparición de Carlos en los Juegos Invictus de Birmingham en 2027.

open image in gallery Harry también viajó a Ucrania para levantar la moral del personal militar herido ( Reuters )

Durante su reciente viaje de cuatro días al Reino Unido, Harry asistió a los premios WellChild, de los que es mecenas, e hizo una donación personal de 1,5 millones de dólares a la organización benéfica Children in Need durante un acto celebrado en Nottingham, Inglaterra.

A continuación voló a Ucrania, donde su Fundación Invictus Games Foundation está ayudando a la recuperación y rehabilitación de miles de veteranos que han sufrido, durante la guerra, lesiones que han alterado el curso de su vida.

En una entrevista con el medio The Guardian, cuyos periodistas le acompañaron en el viaje, no se mostró arrepentido cuando se le preguntó por sus anteriores críticas a la monarquía.

Explicó: “No creo que haya aireado mis trapos sucios en público. Era un mensaje difícil, pero lo expresé de la mejor manera posible. Tengo la conciencia tranquila”.

Tras anunciar que él y su esposa abandonaban su puesto como miembros de la realeza, la pareja concedió una entrevista a Oprah Winfrey y estrenó un documental de Netflix; asimismo, él publicó un libro autobiográfico, En la sombra, que contenían una serie de acusaciones perjudiciales sobre la familia real.

Traducción de Sara Pignatiello