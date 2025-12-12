Expresidente iraquí podría convertirse en nuevo jefe de la agencia de refugiados de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, recomendó al expresidente iraquí Barham Salih como el próximo jefe de la agencia de refugiados de la ONU; de confirmarse, sería el primer funcionario de Oriente Medio en ocupar el cargo en medio siglo, según una carta enviada por el jefe de la ONU.

Se prevé que Salih, de 65 años, suceda al veterano de ACNUR Filippo Grandi como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Grandi asumió el cargo el 1 de enero de 2016, y su segundo mandato de cinco años expira el 31 de diciembre. Fue sucesor de Guterres en el puesto.

Salih, originario de la región iraquí del Kurdistán, fue presidente de Irak de 2018 a 2022. Sería el primer director no occidental de la agencia de refugiados con sede en Ginebra desde el príncipe Sadruddin Aga Khan de Irán, que dirigió el organismo de 1966 a 1977.

Una carta sobre la selección, fechada el jueves y firmada por el secretario general de la ONU, fue dirigida al embajador Atsuyuki Oike, el principal diplomático de Japón en Ginebra y presidente del comité ejecutivo de ACNUR. La misiva fue difundida ampliamente en las redes sociales y The Associated Press recibió una copia el viernes.

Funcionarios diplomáticos en Ginebra, que hablaron bajo condición de anonimato porque el nombramiento aún no había finalizado, dijeron a la AP que la carta era auténtica.

Alessandra Vellucci, portavoz principal de la oficina de la ONU en Ginebra, dijo que el nombramiento debe pasar por “un proceso adecuado” que incluye consultas con el comité, y la Asamblea General de la ONU en Nueva York tomará la decisión final.

“El proceso está en curso. Y una vez que se termine, las Naciones Unidas harán un anuncio oficial”, dijo a los periodistas en una rueda de prensa regular de la ONU.

La esperada sucesión se produce al final de un año devastador para muchas organizaciones de la ONU, como la agencia de refugiados con sede en Ginebra. El organismo ha recortado miles de empleos y gastos a raíz de la drástica reducción de las contribuciones de ayuda extranjera por parte de Estados Unidos, que tradicionalmente había sido su principal donante, así como de otros países occidentales.

El mandato presidencial de Salih se produjo inmediatamente después de la ofensiva del grupo Estado Islámico en Irak y la batalla para recuperar el territorio tomado por el grupo extremista, incluida la importante ciudad norteña de Mosul.

Al menos 2,2 millones de iraquíes fueron desplazados al huir de la ofensiva del grupo radical. Muchos de ellos, particularmente miembros de la minoría yazidí del distrito norteño de Sinjar, permanecen hoy en campamentos de desplazados.

En su primer mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una visita no anunciada a Irak cuando Salih era presidente.

Salih, originario de la ciudad de Sulaimaniyah en la región kurda semiautónoma del norte de Irak, vivió en el extranjero y estudió en Reino Unido durante años en el gobierno del líder autocrático de Irak, Saddam Hussein.

Regresó a Irak y ocupó varios cargos en el gobierno tras la invasión de 2003 que derrocó a Saddam, entre ellos, ministro de planificación y viceprimer ministro. De 2009 a 2011, se desempeñó como primer ministro de la región kurda.

