Caso Henry Nowak: el responsable de la investigación describe el “horror” que habría vivido la familia

La familia de Henry Nowak “vivió una tragedia inimaginable”, agravada por su experiencia con el sistema de justicia penal, afirmó Alex Chalk, quien estará a cargo de una investigación independiente sobre el asesinato del joven.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, anunció el lunes ante la Cámara de los Comunes que la investigación buscará determinar si hubo oportunidades de intervenir a tiempo para evitar la muerte del estudiante de 18 años, apuñalado por Vickrum Digwa el 3 de diciembre de 2025 en Southampton.

Las imágenes captadas por las cámaras corporales de los policías muestran cómo los agentes esposaron a Nowak mientras agonizaba, después de que Digwa lo acusara falsamente de haberle dirigido insultos racistas. En la grabación se escucha al joven repetir varias veces: “Me apuñalaron”, mientras uno de los agentes le responde: “No te creo, amigo”.

La familia de Nowak hablará sobre su lucha por obtener respuestas en un reportaje de ITV News que se emitirá el 5 de noviembre. saludEn un adelanto, su padre, Mark, afirma: “Estoy decidido a descubrir qué pasó”.

Por su parte, Chalk explicó en una entrevista con el programa Today, de BBC Radio 4, por qué aceptó dirigir la investigación.

“Esta familia sufrió una tragedia inimaginable, pero el dolor se agravó por su experiencia con el sistema de justicia penal y por la sensación de que quizá se pudo haber hecho algo antes para evitar lo ocurrido”, señaló.

“Si puedo contribuir, aunque sea un poco, a que encuentren las respuestas que necesitan, estaré más que dispuesto a asumir esa responsabilidad”, agregó.

open image in gallery Vickrum Digwa fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 21 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional ( Policía de Hampshire/PA )

Chalk explicó que la investigación se centrará en dos aspectos. “En primer lugar, queremos conocer cómo fue tratada la familia por el sistema de justicia penal. ¿Qué respuesta recibió de la Fiscalía, del Servicio de Tribunales y Juzgados de Su Majestad, del Servicio Penitenciario y de Libertad Condicional y de la policía? Son instituciones que conozco muy bien por mi trayectoria profesional”, señaló.

“El segundo aspecto es revisar lo ocurrido durante los cinco años anteriores al terrible asesinato. ¿Hubo denuncias que no se atendieron? ¿Es posible que algunas personas o instituciones evitaran intervenir por una interpretación equivocada de la sensibilidad cultural, ante la posibilidad de que estuviera involucrada un arma de carácter religioso?”, planteó.

“Voy a abordar esta investigación sin sacar conclusiones de antemano. Puede que haya ocurrido así o puede que no. Y por eso necesitamos encontrar respuestas”, concluyó.

open image in gallery Henry Nowak murió apuñalado en diciembre del año pasado ( Policía de Hampshire/PA/Imagen cedida por la familia )

Al preguntarle si tenía conocimiento de que un gurdwara, un templo sij al que asistía Digwa, lo había denunciado ante la policía y qué información contenía esa denuncia, Chalk respondió: “Precisamente eso es lo que voy a investigar”.

“Me pondré en contacto con los responsables del templo, pero también con la policía, los servicios de salud y otros organismos relacionados con el caso. El gurdwara será una de las instituciones a las que consultaré para aclarar dos cuestiones fundamentales: qué se denunció y qué medidas se tomaron, si es que se tomó alguna”, explicó.

Digwa fue condenado el 1 de junio a cadena perpetua, con un mínimo de 21 años de prisión, por el asesinato de Nowak. Su madre, Kiran Kaur, también recibió una condena de tres años de cárcel por encubrir el crimen, después de retirar el cuchillo que su hijo había utilizado en el ataque.

Traducción de Leticia Zampedri