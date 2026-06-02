Mientras el joven estudiante Henry Nowak yacía esposado y agonizando en el suelo tras recibir varias puñaladas, su asesino, Vickrum Digwa, les dijo a los policías que llegaban al lugar que había sido víctima de un ataque racista.

Sin embargo, esa versión era una “mentira maliciosa”, según se escuchó este lunes en el tribunal.

Digwa llevó a cabo un brutal ataque con cuchillo contra Nowak, al que apuñaló dos veces en la parte posterior de las piernas antes de causarle una herida mortal en el corazón. Para ello utilizó un gran cuchillo ceremonial que llevaba consigo como parte de su fe sij.

Instantes antes de atacar, Digwa le dijo a Nowak: “Soy un hombre malo”.

En el Tribunal de la Corona de Southampton, donde fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 21 años tras ser declarado culpable del asesinato del estudiante de finanzas, el juez William Mousley KC le dijo: “Has avergonzado a tu familia, a tu comunidad y a tu religión”.

El caso también avivó las tensiones raciales. A las afueras del tribunal, Mark Nowak, padre de la víctima, pidió al gobierno que trate los delitos con arma blanca como “la emergencia nacional que representan”.

¿Qué ocurrió en el caso?

Henry Nowak regresaba caminando a su casa después de una salida nocturna con su equipo de fútbol cuando se cruzó con Vickrum Digwa en Belmont Road, en Southampton, el 3 de diciembre del año pasado.

open image in gallery El 3 de diciembre de 2025, Henry Nowak fue asesinado a puñaladas en Belmont Road, Southampton ( Family handout )

Según se expuso durante el juicio, el estudiante enviaba videos por Snapchat a sus amigos cuando se encontró con Digwa, quien llevaba un cuchillo grande en una funda visible sobre la ropa.

En uno de los videos grabados por Henry se escucha a Digwa decir: “Soy un hombre malo”, justo antes de que termine la grabación.

Poco después, Henry recibió las puñaladas que terminarían causándole la muerte. Durante el juicio también se explicó que intentó saltar una reja para escapar, dejando un rastro de sangre en la calle.

Cuando la policía llegó al lugar, los agentes esposaron a Nowak después de que Digwa asegurara que había sido víctima de un ataque racista por parte del estudiante, pese a que Henry ya les había dicho que lo habían apuñalado.

Durante su testimonio ante el tribunal, Digwa sostuvo que había recibido insultos racistas y que fue atacado. Según su versión, actuó en defensa propia cuando apuñaló a Nowak en la parte posterior de las piernas y luego le causó, de forma involuntaria, la herida mortal en el pecho. Sin embargo, el jurado terminó declarándolo culpable de asesinato.

¿Qué muestran las imágenes de la cámara corporal?

En las grabaciones de las cámaras corporales se ve a un policía que llega al lugar y pregunta: “¿Cómo te llamas, amigo?”, antes de que Henry Nowak, tendido boca arriba en el suelo, responda débilmente: “Henry”.

open image in gallery Un video de cámara corporal muestra el momento en que Henry Nowak, gravemente herido, es detenido bajo sospecha de agresión ( Policía de Hampshire )

Poco después, Digwa aparece en escena y asegura que Nowak le había quitado el turbante y lo había sujetado del cabello.

El agente entonces le pregunta: “¿Está herido?”, a lo que Digwa responde: “Sí, sí, tengo un ojo hinchado aquí y un pequeño moretón aquí”.

Después, los policías vuelven su atención hacia Nowak. En las imágenes se le escucha gemir y repetir: “Me apuñalaron”, seguido de: “No puedo respirar”, mientras los agentes lo obligan a sentarse para esposarlo.

También se oye a uno de los policías preguntarle: “¿Te apuñalaron? ¿Dónde?”, antes de agregar: “No creo que te hayan apuñalado, amigo”.

Mientras le colocaban las esposas, Nowak repitió tres veces más: “No puedo respirar”.

En otro momento, se escucha a un agente decir: “Dice que lo apuñalaron, así que vamos a revisarlo”. Luego parece levantarle la camiseta a la altura de la cintura antes de dejarlo acostado de lado.

Después, una agente pregunta: “¿Dónde lo apuñalaron? ¿En la cara?”, y una voz masculina responde: “No lo apuñalaron”.

A esas alturas, Nowak ya parecía no reaccionar. Aun así, los agentes le informaron que quedaba detenido por agresión. “Creo que va a vomitar”, dice uno de los policías al final del registro.

¿Qué ha dicho la policía?

Tras el incidente, un alto mando de la Policía de Hampshire ofreció disculpas en nombre de los agentes que esposaron a Henry Nowak. Mientras tanto, la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) mantiene abierta una investigación sobre la actuación policial.

open image in gallery Vickrum Digwa, captado por la cámara corporal de la policía ( PA )

El subcomisario interino Robert France aseguró que los agentes fueron “engañados” y sostuvo que desconocían la gravedad de las heridas de Nowak, las cuales no eran evidentes a simple vista.

“Este es un caso absolutamente trágico y mis condolencias más sinceras están con la familia de Henry, sus amigos y sus seres queridos. Quiero disculparme. Quiero decir que lamento que Henry no pudiera ser salvado esa noche. Lamento que fuera esposado y arrestado momentos antes de perder el conocimiento”, declaró.

Además, añadió: “Está bastante claro que los agentes no entendieron de inmediato lo que había ocurrido, y ese es parte del contexto que me gustaría que la gente entendiera. También hubo una demora antes de que finalmente se decidiera llamar a la policía”.

“Hubo mentiras: mentiras del asesino de Henry durante la llamada al 999 y más mentiras cuando los agentes llegaron al lugar. Aunque Henry les dijo que había sido apuñalado, pasaron algunos minutos antes de que comprendieran realmente lo que había ocurrido”.

“Sin embargo, tres minutos después de ese primer contacto con Henry, ya estaban prestándole primeros auxilios. Le habían quitado las esposas y estaban intentando asistirlo”.

¿Qué ha dicho la familia de Nowak?

La familia de Henry Nowak criticó duramente el trato “impactante” que, aseguran, recibió por parte de la policía y pidió medidas urgentes para enfrentar lo que describen como una “emergencia nacional” relacionada con los delitos con arma blanca.

Sin embargo, también pidió que su muerte no se utilice para alimentar más odio ni aumentar las tensiones.

open image in gallery Mark Nowak, padre de Henry Nowak, durante declaraciones a la prensa fuera del Tribunal de la Corona de Southampton ( Will Heaver/PA )

La familia también sostuvo que nadie debería poder circular en espacios públicos portando una navaja de 21 centímetros.

Desde las escalinatas del tribunal, Mark Nowak declaró: “Instamos al gobierno a tratar la delincuencia con arma blanca como la emergencia nacional que realmente es. Necesitamos soluciones concretas. Necesitamos invertir en prevención. Necesitamos medidas más firmes contra la venta, la posesión y el porte de todo tipo de armas blancas”.

“Y, como este caso demuestra de forma tan dolorosa, también necesitamos aplicar el sentido común a nuestras leyes. Eso no significa actuar por impulso ni irse a los extremos. Simplemente significa adoptar un enfoque basado en el sentido común en materia de seguridad y justicia”.

“Como resumió la fiscalía durante el juicio, este caso no gira en torno al sijismo ni al racismo. Se trata de un asesinato”.

¿Cuál ha sido la reacción política?

El lunes por la noche, el primer ministro británico, Keir Starmer, reaccionó al caso y aseguró que era “correcto” que la IOPC investigara la actuación de los agentes tras el apuñalamiento.

En redes sociales, escribió: “Este es un caso terrible y estremecedor. La familia y los seres queridos de Henry han vivido el trauma de un juicio largo y doloroso, además de tener que escuchar cómo el asesino de su hijo inventaba acusaciones horribles sobre un joven considerado, amable y profundamente querido”.

open image in gallery El arma blanca utilizada en el asesinato de Henry Nowak ( PA )

“Es correcto que la IOPC investigue la actuación policial tras un asesinato tan absurdo y sin sentido. Y debemos romper este ciclo de tragedias enfrentando el horror de los delitos con arma blanca”.

El martes por la mañana, el líder de Reform UK, Nigel Farage, anunció que escribirá al fiscal general para pedir una condena más severa para Digwa. Además, aseguró que la respuesta pública al trato policial recibido por Henry Nowak debería ser de “indignación fría y absoluta”.

“La familia de Henry ha respondido a todo esto con una dignidad extraordinaria. Pero creo que el resto de nosotros debería responder con indignación y rabia contenida. Esto está mal. Los valores y principios de convivencia en un país libre, donde todos deberían ser juzgados por igual ante la ley, han sido pisoteados y dejados de lado”, afirmó.

¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad sij?

Tras el juicio, la Federación Sikh del Reino Unido aseguró que el caso “no tenía relación con el sijismo ni con el racismo, sino con el asesinato ilegal de Henry Nowak”.

La organización también señaló que buscará acercarse a la comunidad para generar mayor conciencia sobre la legislación y las normas relacionadas con el porte de cuchillos ceremoniales kirpan.

“Ahora que el juicio terminó, queremos dejar claro que la ley solo ofrece a los sijs practicantes una defensa legal para portar un kirpan por motivos religiosos.

“Si un kirpan o cualquier objeto punzante se utiliza de forma agresiva durante un acto de violencia, esa protección legal deja de aplicar y pasa a considerarse un arma ofensiva”.

¿Qué sucederá ahora?

La IOPC continúa investigando el contacto entre la Policía de Hampshire y Henry Nowak, incluido el uso de esposas por parte de los agentes y la atención de primeros auxilios que recibió.

“ Nuestra investigación, que comenzó después de una notificación obligatoria enviada por la policía y recibida ese mismo día, sigue en curso. Por ahora, los agentes involucrados están siendo considerados testigos”, declaró un portavoz.

Mientras tanto, el multimillonario tecnológico Elon Musk publicó en X una oferta para financiar una acción judicial privada contra la policía, aunque todavía no está claro quién podría impulsarla.

Traducción de Leticia Zampedri