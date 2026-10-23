J.K. Rowling se comprometió a seguir denunciando y financiando casos legales de mujeres, y reveló que se enfrentó a “una avalancha de amenazas de muerte, violación y tortura” por su “activismo trans”.

La autora afirmó sentirse “conmocionada y indignada” por el hecho de que “una gran cantidad de mujeres” hubiera “pasado los últimos años difamando a otras mujeres por luchar por conservar sus derechos, ganados con tanto esfuerzo, y sus espacios exclusivos para mujeres”.

En un ensayo publicado el miércoles, afirmó que el “activismo trans” es “elitista en su esencia” y perjudica principalmente a las mujeres desfavorecidas.

Rowling condenó a las “mujeres ricas que repiten los mantras de moda mientras están sentadas en vestidores custodiados por guardaespaldas privados” y a las “políticas ávidas de titulares”.

Los actores Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint ya se habían distanciado de las declaraciones de la autora.

El año pasado, afirmó que Watson, quien interpretó a Hermione Granger en la serie, tenía “tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”.

Rowling añadió en septiembre de 2025: “Me asombraría que hubiera estado en un probador de una tienda de ropa desde pequeña. Su “baño público” es individual y tiene un guardia de seguridad vigilando la puerta”.

Más recientemente, las opiniones de la autora provocaron una ola de protestas y boicots por parte de activistas por los derechos de las personas trans, dirigidos contra eventos y lugares relacionados con Harry Potter.

open image in gallery J. K. Rowling afirmó que “un gran número de mujeres” había “pasado los últimos años difamando a otras mujeres por luchar por conservar sus derechos, conseguidos con tanto esfuerzo, y sus espacios exclusivos para mujeres” ( PA Archive )

Varios manifestantes irrumpieron en la alfombra roja antes de la función de gala de Harry Potter and the Cursed Child en el Palace Theatre de Londres.

Rowling afirmó que su último artículo, publicado esta semana, es una actualización de su ensayo de 2020 sobre el tema, en el que contaba cómo su experiencia de abuso y agresión sexual la motivó en parte a hablar públicamente.

La autora niega rotundamente ser transfóbica y afirma que “sin duda” existen “personas trans vulnerables”.

Pero añadió: “La corriente dominante actual del activismo trans no guarda ninguna semejanza con los grandes movimientos de justicia social del siglo XX”.

Rowling dijo: “Por supuesto, no todos los hombres son violadores, voyeurs o exhibicionistas, pero hay suficientes como para que sea necesario tomar medidas de protección. Por eso las mujeres y las niñas quieren vestuarios y baños públicos separados”.

“Por eso las mujeres necesitan espacios libres de hombres cuando buscan recuperar su autoestima y seguridad después de una violación”.

“No porque odiemos a las personas trans, no porque queramos que mueran, no porque queramos que de alguna manera desaparezcan, sino porque las mujeres y las niñas tienen problemas y necesidades específicas que los hombres no tienen, incluso si se identifican como mujeres e incluso si toman hormonas del sexo opuesto”.

Según declaró, el centro de apoyo a víctimas de violencia sexual que fundó había sido “difamado” por Amnistía Internacional, que, en un informe posteriormente retirado, lo incluyó en una lista de organizaciones a las que calificó de “contrarias a los derechos humanos”.

Beira's Place fue fundada en Edimburgo en 2022 por Rowling para brindar apoyo exclusivo a mujeres que sufrieron violencia sexual.

open image in gallery En su ensayo, Rowling condenó a “las mujeres adineradas que comparten los lemas de moda mientras están sentadas en probadores custodiados por guardias de seguridad privados” ( Getty )

En su ensayo, Rowling escribió: “Es cierto, por supuesto, que el activismo trans no afecta negativamente a todas las mujeres. De hecho, cuanto más privilegiada seas, menos te afectará y más te beneficiará”.

“Aparte de una avalancha de amenazas de muerte, violación y tortura, no afectó notablemente mi vida. Tampoco perjudica a las mujeres adineradas que comparten los mantras de moda mientras están sentadas en vestidores custodiados por guardaespaldas privados”.

“Esto no perjudica a las mujeres de los niveles más altos de los medios de comunicación, la edición y el mundo académico, que no necesitan un vestuario en el trabajo y que sienten un desdén snob por las mujeres de clase trabajadora que no quieren desnudarse delante de hombres heterosexuales que se ‘identificaron’ con el vestuario femenino”.

“El activismo trans no perjudica a las políticas ávidas de protagonismo cuya actitud hacia los derechos de las mujeres se reduce a ‘lo que sea bueno para mí personalmente’. Al contrario, el activismo trans las benefició. Está de moda, las mantiene populares entre sus seguidores progresistas y, personalmente, no les cuesta absolutamente nada”.

Afirmó que “una gran cantidad de mujeres que nunca fueron pobres, que nunca tuvieron un trabajo en el que estuvieran expuestas a hombres depredadores y que nunca necesitaron acudir a un centro de ayuda a víctimas de violación pasaron los últimos años denigrando a otras mujeres por luchar por conservar sus derechos, ganados con tanto esfuerzo, y sus espacios exclusivos para mujeres, de formas que me escandalizaron y repugnaron”.

Rowling añadió: “Confieso abiertamente que siento una profunda aversión hacia cualquier mujer que se declare feminista mientras hace”.

“Por eso, seguiré alzando la voz, seguiré usando mi dinero para ayudar a mujeres que de otro modo no podrían permitirse ir a los tribunales y seguiré garantizando que las mujeres de mi zona puedan seguir accediendo a apoyo brindado por mujeres y centrado en ellas después de una violación”.

Traducción de Olivia Gorsin