Condenan a tres años de cárcel a la madre del asesino de Henry Nowak por ocultar el cuchillo tras el crimen

La madre de Vickrum Digwa, condenado por el asesinato de Henry Nowak, fue sentenciada a tres años de prisión por retirar el cuchillo utilizado en el crimen del lugar de los hechos.

Kiran Kaur, de 53 años, fue declarada culpable de ayudar a un delincuente. La sentencia se conoció el viernes en el Tribunal de la Corona de Southampton.

Digwa, de 23 años, apuñaló y mató a Henry Nowak, estudiante de Finanzas, con un cuchillo ceremonial sij en una calle de Southampton el 3 de diciembre de 2025. Después del ataque, Kaur llevó el arma de regreso a la vivienda familiar.

Al dictar la sentencia, el juez William Mousley KC afirmó: "Un padre responsable habría reprendido a su hijo por sus actos y lo habría animado a hacer lo correcto.

"En cambio, usted se llevó el cuchillo a su casa y lo guardó junto a una colección de armas ceremoniales y de otro tipo en la habitación de su hijo. Eso habría contribuido a ocultar el uso que se le dio al arma".

open image in gallery Kiran Kaur fue declarada culpable por el Tribunal de la Corona de Southampton de ayudar a un delincuente al retirar un arma de la escena del homicidio ( Hampshire Police )

Durante el juicio por el asesinato, se supo que Digwa había mentido a la policía sobre lo ocurrido antes del apuñalamiento. Según declaró, Henry Nowak lo había insultado por motivos raciales, una afirmación que resultó ser falsa.

El caso generó indignación después de que se difundiera un video de la cámara corporal de un agente, en el que se ve a Nowak, de 18 años, esposado poco antes de perder el conocimiento y morir.

Dos agentes de la Policía de Hampshire que participaron en la detención son investigados por una presunta falta grave de conducta.

En junio, Digwa fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Nowak, con un período mínimo de cumplimiento de 21 años.

Ese mismo mes, la fiscal general, Ellie Reeves, remitió la sentencia al Tribunal de Apelación al considerar que era "indebidamente indulgente".

Por su parte, el Tribunal de Apelación informó que Digwa también tiene previsto apelar tanto su condena como la sentencia.

open image in gallery Vickrum Digwa cumple una condena de cadena perpetua por el asesinato de Henry Nowak ( Policía de Hampshire )

Al dictar la sentencia, el juez William Mousley KC afirmó que el asesino mostró una "cruel indiferencia" por el estado de Henry Nowak al seguir grabando videos de su sufrimiento e "ignorar gran parte de su desesperación tras haber sido apuñalado".

El juez añadió: "Usted le dijo que eso no había ocurrido, sin duda para convencer a quienes estaban cerca.

"Su hermano hizo lo mismo, aunque es posible que creyera lo que usted le había contado, en lugar de mentir deliberadamente.

"También le mintió al decir que había sido atacado y, cuando ella le preguntó si el ataque había tenido un componente racista, afirmó falsamente que Henry lo había llamado 'pakistaní'.

"Estoy convencido de que Henry no hizo ningún comentario racista".

open image in gallery Tras el asesinato de Henry Nowak, estallaron protestas en distintas partes del país ( Getty )

Digwa, su hermano y su padre también enfrentan varios cargos relacionados con armas.

Los tres comparecieron ante un tribunal a principios de julio y se declararon inocentes de todos los cargos, entre ellos la posesión de 37 espadas, navajas automáticas, un hacha y ocho puños americanos.

Digwa participó en la audiencia por videoconferencia desde la prisión de HMP Frankland ante el Tribunal de Magistrados de Southampton.

Todos los cargos corresponden al 4 de diciembre de 2025, un día después del asesinato de Henry Nowak.

El juicio está previsto para septiembre de 2027.

Traducción de Leticia Zampedri