Príncipe William no tendría intención de dialogar con príncipe Harry a pesar de llamado a la reconciliación

Según se ha informado, el príncipe William de Reino Unido no tiene intención de retomar el contacto con su hermano, el príncipe Harry, lo que podría frustrar una reconciliación entre los hermanos distanciados.

Harry, duque de Sussex, dijo en una entrevista conGQ, publicada esta semana, que su regreso al Reino Unido, junto a su esposa Meghan Markle y sus hijos Lilibet y Archie, se debió en parte al deseo de estar “más cerca” de su familia y a la esperanza de “arreglar” los problemas que provocaron el distanciamiento.

Mientras tanto, William, príncipe de Gales, comprometido con su papel público, no contempla ningún escenario futuro en el que se reconcilie con su hermano, según informaron al periódico británico The Mirror fuentes cercanas al heredero al trono.

Una fuente cercana al príncipe William declaró al medio que este seguía profundamente dolido por las “muchas cosas” que el duque de Sussex había dicho públicamente sobre él y otros miembros de la familia.

open image in gallery El príncipe William visitó una escuela primaria galesa con motivo del aniversario de una catástrofe ocurrida en el pueblo de Aberfan, Gales, Reino Unido ( Getty )

En referencia al momento de la publicación de la entrevista con GQ, el Mirror informó que el príncipe de Gales estaba ocupado con compromisos reales, que tenían prioridad sobre los conflictos con Harry.

Los reyes Carlos III y Camilla recibieron al sultán de Omán en visita de Estado, y el príncipe William viajó a Gales junto a su padre para conmemorar el 60º aniversario de la tragedia ocurrida en el pueblo de Aberfan en 1966.

open image in gallery El rey y la reina recibieron al sultán de Omán con motivo de una visita de Estado ( Reuters )

Los hermanos han permanecido distanciados desde que el duque de Sussex renunció a sus funciones como miembro activo de la realeza en 2020 para vivir en California con su esposa. El duque afirmó en sus memorias, En la sombra, que William lo había tirado al suelo, arrojándolo sobre un cuenco de comida para perros, durante una discusión sobre el supuesto comportamiento de Meghan.

El príncipe Harry se ha mantenido en comunicación con el rey, a quien se le diagnosticó cáncer en 2024.

En declaraciones a GQ , Harry expresó su esperanza de restablecer su relación con su familia: “Hay gente que no quiere arreglar las cosas. Yo sí quiero hacerlo”.

Añadió que “las cicatrices [permanecerían] para siempre”, pero también expresó su deseo de animar a todos a dejar atrás el pasado.

open image in gallery El príncipe Harry concedió una entrevista a la revista ‘GQ’ ( GQ )

“Si hay ciertas cosas del pasado que todavía afectan tu día a día, es más difícil dejarlas atrás”, dijo.

Cuando se le preguntó si estaba “de luto” por las relaciones que antes tenía con su padre y su hermano, Harry respondió: “Sí, por supuesto. Es otro tema con el que muchísimas personas se identifican: hay desacuerdos entre hermanos, hay relaciones rotas entre los hijos y sus padres, entre los hijos y uno de los padres”.

“Esa idea surge constantemente cuando hablo con gente. Así que sé lo fácil que es identificarse con ella”, agregó.

Un portavoz de los duques de Sussex declaró que GQ había decidido publicar la entrevista, que tuvo lugar en septiembre, el martes, y que los comentarios de Harry “no pretendían en absoluto atacar a su hermano ni a ningún otro miembro de su familia. El comentario se hizo en un contexto general y no iba dirigido a su familia de ninguna manera”.

Traducción de Sara Pignatiello